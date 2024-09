Po co czekać na nowego iPhone’a, skoro możesz mieć dwa Samsungi w cenie jednego

Dzisiejszego wieczora Apple zaprezentuje iPhone’y 16, 16 Plus, 16 Pro i 16 Pro Max, choć niewykluczona jest też premiera nowego iPhone’a SE. Przypadkowo lub nie, Samsung zaczął dziś kusić nową promocją, dzięki której możecie dostać drugi smartfon tego producenta w prezencie.

Promocja: dwa smartfony Samsunga w cenie jednego

Aby skorzystać z tej promocji, należy w okresie od 9 do 29 września 2024 roku kupić smartfon Samsung Galaxy S24 Ultra u wskazanego w regulaminie (który załączamy poniżej) partnera handlowego. Na liście znajdują się:

Gdzie kupić? Samsung Galaxy S24 Ultra ok. 6599 zł Orange Plus Zawiera linki afiliacyjne.

Promocja nie obejmuje urządzeń kupionych w sklepach z elektroniką, gdzie Samsung Galaxy S24 Ultra jest dostępny w niższej cenie, bo już od 5199 złotych za wersję 256 GB (mowa oczywiście o oficjalnych partnerach handlowych producenta z Korei Południowej).

Jeśli zdecydujecie się skorzystać z promocji, możecie otrzymać smartfon Samsung Galaxy S20 FE 5G, który nie jest już dostępny u oficjalnych dystrybutorów (za wyjątkiem Vobisa, który ma ostatnie sztuki na stanie w absurdalnej cenie blisko 3000 złotych).

Jak dostać smartfon Samsung Galaxy S20 FE 5G za darmo?

Aby otrzymać drugi smartfon w prezencie, po zakupie Galaxy S24 Ultra należy go aktywować na terenie Polski do 6 października 2024 roku poprzez uruchomienie z włożoną do niego kartą SIM polskiego operatora i zaakceptowanie warunków EULA (wymagane jest do tego połączenie z internetem).

Następnie, do 13 października trzeba zalogować się do aplikacji Samsung Members i kliknąć w banner promocyjny oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym należy dodać m.in. dowód zakupu (krok ten można wykonać wyłącznie na terenie Polski). Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia w ciągu 30 dni roboczych zostanie do Was wysłany Galaxy S20 FE 5G (SM-G781BZBDEUE) w kolorze niebieskim.

Może się jednak zdarzyć, że nie dostaniesz smartfona za darmo

Producent z Korei Południowej informuje, że w puli znajduje się 3100 sztuk smartfonów, które klienci mogą otrzymać w prezencie. Firma zdecydowała się jednak na zaskakujący krok – otóż w przypadku wyczerpania puli smartfonów, sprezentuje klientom smartwatch:

Galaxy Watch 6 Classic 47 mm LTE w kolorze czarnym (170 sztuk),

Galaxy Watch 6 Classic 47 mm LTE w kolorze srebrnym (245 sztuk),

Galaxy Watch 6 Classic 47 mm Bluetooth w kolorze czarnym (400 sztuk).

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Istnieje zatem raczej niewielkie prawdopodobieństwo, że ktoś, kto kupi Galaxy S24 Ultra u operatora, nie dostanie żadnego gratisu.

Regulamin promocji „Samsung Galaxy S24 Ultra w zestawie z Galaxy S20FE 5G z limitowaną liczbą 3100 nagród” (PDF)