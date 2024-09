Samsung oszalał. Cena Galaxy S24 FE to nieporozumienie

Oficjalna premiera tego modelu jest czystą formalnością, ponieważ specyfikacja Galaxy S24 FE jest już znana. Teraz poznaliśmy również cenę w Europie. Niestety, zamiast znacznie taniej będzie dużo drożej.

Cena Galaxy S24 FE w Europie będzie zaskakująco wysoka

Ideą, jaka miała przyświecać serii Galaxy S FE, miało być oferowanie wysokopółkowej specyfikacji technicznej w atrakcyjnej cenie. Pierwsze modele z tej rodziny, Galaxy S20 FE i Galaxy S20 FE 5G, rozeszły się jak ciepłe bułeczki, a teraz można dostać Galaxy S20 FE 5G nawet za darmo.

Galaxy S21 FE i Galaxy S23 FE nie odniosły już tak samo spektakularnego sukcesu, ale pojawiła się szansa, że Galaxy S24 FE przerwie tę złą passę za sprawą bardzo atrakcyjnej ceny. Według niedawnych doniesień miał być bowiem tańszy od Galaxy S23 FE o ponad 15%. Okazuje się jednak, że będzie zupełnie inaczej.

Renomowany informator, Roland Quandt, przekazał, że cena Galaxy S24 FE w Europie będzie wyższa aż o 100 euro od ceny Galaxy S23 FE, który kosztował na start 699 euro, a w Polsce od 3199 złotych. 100 euro to dziś równowartość około 430 złotych, co oznacza, że nowy model może kosztować od 3499-3599 złotych za wersję ze 128 GB pamięci wewnętrznej.

To absurdalnie wysoka kwota w sytuacji, gdy Galaxy S24+ w oficjalnej polskiej dystrybucji kosztuje dziś od 3919 złotych. Galaxy S24 można zaś kupić od 3299 złotych, ale jego trudno uznać za alternatywę, jako że oferuje znacznie mniejszy ekran niż będzie miał model z dopiskiem „FE”.

Samsung Galaxy S24 FE (źródło: Android Headlines)

Samsung Galaxy S24 FE – specyfikacja

Najnowszy członek serii Galaxy S FE otrzyma bowiem wyświetlacz o przekątnej aż 6,7 cala, niespotykanej do tej pory w tej linii. Podobnie niespotykany będzie procesor, ponieważ sercem Galaxy S24 FE zostanie układ Exynos 2400e. Litera „e” nie oznacza jednak „enhanced”, gdyż taktowanie CPU będzie obniżone o 100 MHz względem oryginalnego Exynosa 2400.

We wnętrzu smartfona znajdzie się też co najmniej 8 GB RAM, od 128 do 256 GB wbudowanej pamięci (w zależności od wersji) oraz akumulator o pojemności 4600 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 25 W i indukcyjnego 15 W. Ponadto Samsung Galaxy S24 FE zaoferuje 10 Mpix aparat na przodzie i trzy aparaty na tyle: 50 Mpix + 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 8 Mpix teleobiektyw.

Całość będzie miała też certyfikat IP68 i pracowała fabrycznie pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką One UI 6.1. Oficjalnej premiery urządzenia spodziewamy się w najbliższych tygodniach.