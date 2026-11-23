Oficjalnie asystent Bixby po polsku został udostępniony 14 października 2026 roku. Początkowo jednak dla posiadaczy najnowszych smartfonów Samsunga. Dziś producent poinformował, że mogą z niego już korzystać również właściciele starszych modeli.

Asystent Bixby po polsku dostępny również na starszych smartfonach Samsunga

Jeszcze zanim Bixby zaczął oficjalnie obsługiwać język polski, to dzięki integracji z Perplexity w serii Samsung Galaxy S26 był w stanie wykonać wybrane polecenia wydane w języku polskim. Dopiero 14 października 2026 roku producent z Korei Południowej poinformował jednak, że jego asystent (w końcu) zyskał zdolność porozumiewania się w pełni po polsku bez przeszkód i kombinowania.

Szybko jednak okazało się, że 14 października 2026 roku Bixby po polsku został udostępniony tylko wybranym użytkownikom. Informacja o ograniczonej dostępności została bowiem zawarta dopiero w komunikacie o dodaniu obsługi języka polskiego, opublikowanym dzień później przez polski oddział producenta.

Doprecyzowano wówczas, że Bixby po polsku jest dostępny dla posiadaczy smartfonów z serii Galaxy S26 (z wyłączeniem Galaxy S26 FE) oraz Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8. Dziś, 23 listopada 2026 roku, poinformowano natomiast, że polska wersja Bixby została udostępniona właścicielom starszych modeli z rodziny Galaxy.

Na tych smartfonach Samsunga jest dostępny Bixby po polsku

Obecnie polska wersja Bixby jest dostępna na następujących smartfonach Samsunga:

Bixby po polsku jest w stanie wykonać polecenia wydane w języku polskim, dotyczące 36 funkcji – m.in. wysłać SMS z informacją o spóźnieniu, ustawić minutnik podczas gotowania lub wyznaczyć trasę do domu w Mapach Google. Ponadto asystent uwzględnia kontekst – na przykład po zapytaniu „Czy są SMS-y od Kasi?” można powiedzieć „Zadzwoń do niej”, aby nawiązać połączenie.

Jak włączyć Bixby po polsku na smartfonie Samsunga?

Bixby po polsku będzie dostępny po zainstalowaniu najnowszej wersji aplikacji i wybraniu języka polskiego. Aby to zrobić, należy wejść w Ustawienia, a następnie w Bixby i w końcu Język i styl głosu.

Należy pamiętać, że korzystanie z asystenta Bixby wymaga zalogowania na konto Samsung i połączenia z internetem.