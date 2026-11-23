Smartfony nieustannie ewoluują – zmienia się zarówno ich przeciętny rozmiar, jak i forma. Ostatnie tygodnie pokazały, że 2026 rok zapisze się w historii jako ten, w którym rozpoczął się nowy rozdział w tym segmencie.
Szerokie smartfony przejmują rynek
W 2017 roku smartfony coraz częściej zaczęły przyjmować nową, wyższą i węższą formę (na przykład LG G6 i Samsung Galaxy S8+). Dziś można nazwać ją „standardową”, ponieważ taka jest zdecydowana większość telefonów, dostępnych w sklepach – zmieniały się jedynie najpopularniejsze proporcje ekranów.
W 2026 roku, czyli blisko 10 lat później, na popularności zyskuje nowa forma – tym razem szersza. Na rynku debiutuje bowiem coraz więcej takich urządzeń – Huawei Pura X View, Osta O1 Pro (marki-córki Huawei) oraz Coolpad X Wide. Oficjalnie zapowiedziany został również Doogee Note 60 W, a teraz także Doogee Wide Core.
Doogee ewidentne z uporem maniaka kopiuje Huawei, ponieważ oba zaanonsowane modele z szerokimi ekranami wyglądają bardzo podobnie do Huawei Pura X View. Co więcej, specyfikacja jednego i drugiego będzie podobna, choć dopisek „Core” sugeruje, że smartfon Doogee Wide Core może być jednak tańszy.
Co zaoferuje smartfon Doogee Wide Core? Specyfikacja została częściowo ujawniona
Chiński producent oficjalnie zapowiedział, że smartfon Doogee Wide Core będzie wyposażony w wyświetlacz o proporcjach 16:10 i przekątnej 6,38 cala. Rozdzielczość ekranu pozostaje na tę chwilę nieznana, ale zapewne nie należy oczekiwać wyższej niż HD.
Wiadomo też, że smartfon Doogee Wide Core będzie występował w aż czterech konfiguracjach pamięciowych:
- 3/64 GB,
- 4/128 GB,
- 6/128 GB
- i 6/256 GB,
a ponadto na jego pokładzie znajdą się procesor Unisoc T7250 (12 nm), moduł NFC i akumulator o pojemności 6500 mAh. Zapowiedziano również, że smartfon Doogee Wide Core ma fabrycznie pracować pod kontrolą systemu Android 17 i mieć 8,5 mm grubości.
Producent nie zdradził, kiedy smartfon Doogee Wide Core trafi do sprzedaży, ale można spodziewać się, że w ciągu najbliższych tygodni.