Smartfony nieustannie ewoluują – zmienia się zarówno ich przeciętny rozmiar, jak i forma. Ostatnie tygodnie pokazały, że 2026 rok zapisze się w historii jako ten, w którym rozpoczął się nowy rozdział w tym segmencie.

Szerokie smartfony przejmują rynek

W 2017 roku smartfony coraz częściej zaczęły przyjmować nową, wyższą i węższą formę (na przykład LG G6 i Samsung Galaxy S8+). Dziś można nazwać ją „standardową”, ponieważ taka jest zdecydowana większość telefonów, dostępnych w sklepach – zmieniały się jedynie najpopularniejsze proporcje ekranów.

W 2026 roku, czyli blisko 10 lat później, na popularności zyskuje nowa forma – tym razem szersza. Na rynku debiutuje bowiem coraz więcej takich urządzeń – Huawei Pura X View, Osta O1 Pro (marki-córki Huawei) oraz Coolpad X Wide. Oficjalnie zapowiedziany został również Doogee Note 60 W, a teraz także Doogee Wide Core.

Doogee ewidentne z uporem maniaka kopiuje Huawei, ponieważ oba zaanonsowane modele z szerokimi ekranami wyglądają bardzo podobnie do Huawei Pura X View. Co więcej, specyfikacja jednego i drugiego będzie podobna, choć dopisek „Core” sugeruje, że smartfon Doogee Wide Core może być jednak tańszy.

Doogee Wide Core (źródło: Doogee | LinkedIn)

Co zaoferuje smartfon Doogee Wide Core? Specyfikacja została częściowo ujawniona

Chiński producent oficjalnie zapowiedział, że smartfon Doogee Wide Core będzie wyposażony w wyświetlacz o proporcjach 16:10 i przekątnej 6,38 cala. Rozdzielczość ekranu pozostaje na tę chwilę nieznana, ale zapewne nie należy oczekiwać wyższej niż HD.

Wiadomo też, że smartfon Doogee Wide Core będzie występował w aż czterech konfiguracjach pamięciowych:

3/64 GB,

4/128 GB,

6/128 GB

i 6/256 GB,

a ponadto na jego pokładzie znajdą się procesor Unisoc T7250 (12 nm), moduł NFC i akumulator o pojemności 6500 mAh. Zapowiedziano również, że smartfon Doogee Wide Core ma fabrycznie pracować pod kontrolą systemu Android 17 i mieć 8,5 mm grubości.

Doogee Wide Core (źródło: Doogee | LinkedIn)

Producent nie zdradził, kiedy smartfon Doogee Wide Core trafi do sprzedaży, ale można spodziewać się, że w ciągu najbliższych tygodni.