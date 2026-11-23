Dziś w Chinach zadebiutowała seria Honor 700. Składa się z trzech smartfonów, które mają sześć ekranów, mimo że nie są składane.

Seria Honor 700 to trzy bardzo podobne, ale jednak nieco inne smartfony

Na nową generację składają się smartfon Honor 700, Honor 700 Pro i Honor 700S. Mają one takie same wymiary (156×74,7×7,96 mm), ponieważ wyposażono je w identyczny ekran AMOLED o przekątnej 6,57 cala, rozdzielczości 2728×1264 pikseli i maksymalnej jasności globalnej na poziomie 1800 nitów (lokalnie może sięgnąć nawet 8000 nitów; minimalna to zaś 1 nit). Ekran ma też funkcję ściemniania PWM 3840 Hz i ramkę o szerokości zaledwie 0,98 mm.

Smartfon Honor 700, Honor 700 Pro i Honor 700S ma jednak jeszcze jeden ekran – na tyle. Może on wyświetlać pogląd z aparatu podczas robienia zdjęć, a także aktualizacje na żywo z aplikacji (na temat dostawy jedzenia bądź przejazdu), prognozę pogody czy kalendarz. Za jego pomocą można też skorzystać m.in. z minutnika albo ustawić alarm. Oczywiście da się na nim również ustawić wybrane zdjęcie lub grafikę.

Każdy model ma na tyle jeszcze 200 Mpix (f/1.9) aparat główny z optyczną stabilizacją obrazu i 12 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym. Smartfon Honor 700 i Honor 700 Pro mają do tego 50 Mpix (f/2.85) teleobiektyw peryskopowy z OIS i 3,5x zoomem optycznym. Na przodzie każdego również znajduje się identyczny aparat – 50 Mpix (f/2.0).

Honor 700S | źródło: Honor

Cała trójka dostała też akumulator o pojemności 9000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 80 W. Smartfon Honor 700 Pro oferuje dodatkowo obsługę ładowania indukcyjnego. Otrzymał również najwydajniejszy procesor – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, podczas Honor 700 – Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, a Honor 700S – Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4.

Warto też wspomnieć, że cała rodzina oferuje jeszcze NFC i pilot na podczerwień oraz odporność na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klas IP68, IP69 i IP69K, a także pracuje fabrycznie pod kontrolą systemu Android 17 z nakładką MagicOS 11.

Tyle kosztuje smartfon Honor 700, Honor 700 Pro i Honor 700S (cena)

Honor 700

12/256 GB – 3999 juanów (równowartość około 2430 złotych),

12/512 GB – 4299 juanów (~2615 złotych),

16/256 GB – 4199 juanów (~2550 złotych),

16/512 GB – 4899 juanów (~2980 złotych),

Honor 700 Pro

12/256 GB – 4599 juanów (~2800 złotych),

12/512 GB – 4999 juanów (~3040 złotych),

16/512 GB – 5599 juanów (~3405 złotych),

Honor 700S

12/256 GB – 3599 juanów (~2190 złotych),

12/512 GB – 3899 juanów (~2370 złotych).

Na tę chwilę nie wiadomo, czy smartfony z serii Honor 700 będą dostępne poza Chinami, a jeśli tak, to od kiedy (jeżeli tak, to raczej dopiero w 2027 roku).