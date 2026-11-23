Rząd chce, aby media społecznościowe były dostępne tylko dla osób, które ukończyły 15. rok życia. Projekt ustawy, który ma wprowadzić takie przepisy, został właśnie skierowany do konsultacji.

Media społecznościowe tylko dla osób 15+. Ruszyły konsultacje

Już w październiku 2026 roku opublikowano projekt ustawy, wprowadzający minimalny wiek, od którego będzie można korzystać z mediów społecznościowych. Dziś Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że przygotowany wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej projekt został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

Zgodnie z nim media społecznościowe miałyby być dostępne wyłącznie dla mieszkańców Polski, którzy skończyli 15 lat. Młodsi nie będą mogli zakładać ani korzystać z kont na platformach, objętych nowymi przepisami. Wśród nich nie znajdą się komunikatory internetowe i platformy edukacyjne.

Zakaz objąłby natomiast media społecznościowe, które stwarzają ryzyko dla prywatności i bezpieczeństwa nieletnich, tzn. umożliwiają kontakt z nieznajomymi, wykorzystują algorytmy rekomendujące treści na podstawie profilowania użytkowników lub stosują mechanizmy zachęcające do wielogodzinnego korzystania z serwisu.

W jaki sposób media społecznościowe mają być dostępne tylko dla osób, które mają co najmniej 15 lat?

Jak powiedziała Katarzyna Lubnauer, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, dziś wystarczy wpisać nieprawdziwą datę urodzenia, żeby mieć dostęp do mediów społecznościowych. Przygotowane przepisy mają to zmienić, ponieważ platformy zostaną zobowiązane do weryfikacji wieku na przykład poprzez europejski portfel tożsamości cyfrowej albo aplikację mObywatel.

Równocześnie przygotowane przepisy przewidują, że w podstawach programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego znajdą się treści dotyczące higieny cyfrowej, cyberbezpieczeństwa, ochrony prywatności oraz wpływu nadmiernego korzystania z urządzeń ekranowych na zdrowie psychiczne i fizyczne. Dzięki temu dzieci mają nauczyć się rozpoznawania zagrożeń w sieci, reagowania na cyberprzemoc i mowę nienawiści oraz odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii.

To krok w stronę internetu, w którym technologia służy człowiekowi, a bezpieczeństwo dzieci nie jest jedynie deklaracją, lecz rzeczywistym obowiązkiem. Dariusz Standerski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

Na tę chwilę nie wiadomo, kiedy (i w jakiej dokładnie formie) przywoływane przepisy wejdą w życie. W przeszłości mówiło się jednak, że może stać się to już w pierwszym kwartale 2027 roku.