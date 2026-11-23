Black Friday 2026 już w najbliższy piątek, 27 listopada. Ostatnia prosta to moment, w którym sklepy uruchamiają największe promocje. Taniej kupicie smartfon, smartwatch i tablet Apple, ale nie tylko – czeka na Was znacznie więcej okazji.

iPhone, Apple Watch i iPady taniej na Black Friday 2026

Mieszkańcy Polski już wcześniej mogli skorzystać z promocji, przygotowanych w ramach Wczesnego Black Friday, ale teraz Amazon.pl uruchomił kolejne okazje. Wśród nich znalazły się promocje na sprzęt Apple. I choć nie ma ich dużo, to zdecydowanie są one atrakcyjnie.

Z okazji Black Friday 2026 można kupić w niższych cenach:

Właścicieli urządzeń Apple może ponadto zainteresować pionowa mysz ergonomiczna Ligitech Lift for Mac za 166,99 złotych.

Z okazji Black Friday 2026 Amazon obniżył ceny nie tylko sprzętu Apple

W ramach akcji promocyjnej, przygotowanej z okazji Black Friday 2026 roku, w obniżonych (i bardzo atrakcyjnych) cenach można kupić nie tylko urządzenia z oferty Apple, ale też sprzęt innych marek, w tym:

Warto przypomnieć jeszcze, że z okazji Black Friday 2026 kupicie taniej na Amazon.pl czytniki Kindle, przystawki Fire TV i głośniki Echo. Ponadto Amazon sprzedaje dużo taniej smartwatche, słuchawki, powerbanki i ładowarki.

Zaoszczędź jeszcze więcej dzięki Amazon Prime za 0 złotych

Aby zaoszczędzić jeszcze więcej, warto aktywować Amazon Prime za 0 złotych na 30 dni, ponieważ zapewnia on darmową i szybką wysyłkę, a ponadto dostęp do platform Prime Video i Prime Gaming. Po darmowym okresie nie trzeba kontynuować subskrypcji, choć przy cenie w wysokości 69 złotych za rok zdecydowanie opłaca się to robić.

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