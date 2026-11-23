Black Friday 2026 już w najbliższy piątek, 27 listopada. Ostatnia prosta to moment, w którym sklepy uruchamiają największe promocje. Taniej kupicie smartfon, smartwatch i tablet Apple, ale nie tylko – czeka na Was znacznie więcej okazji.
iPhone, Apple Watch i iPady taniej na Black Friday 2026
Mieszkańcy Polski już wcześniej mogli skorzystać z promocji, przygotowanych w ramach Wczesnego Black Friday, ale teraz Amazon.pl uruchomił kolejne okazje. Wśród nich znalazły się promocje na sprzęt Apple. I choć nie ma ich dużo, to zdecydowanie są one atrakcyjnie.
Z okazji Black Friday 2026 można kupić w niższych cenach:
- smartfon iPhone 15 128 GB za 2719 złotych,
- smartwatch Apple Watch SE 40 mm – od 949 złotych,
- tablet iPad Air 11 cali z chipem Apple M4 (128 GB) za 3199 złotych,
- tablet iPad Air 11 cali z chipem Apple M4 (256 GB) za 3699 złotych,
- tablet iPad Pro 11 cali z chipem Apple M4 (2 TB) i szkłem nanostrukturalnym za 7549 złotych.
Właścicieli urządzeń Apple może ponadto zainteresować pionowa mysz ergonomiczna Ligitech Lift for Mac za 166,99 złotych.
Z okazji Black Friday 2026 Amazon obniżył ceny nie tylko sprzętu Apple
W ramach akcji promocyjnej, przygotowanej z okazji Black Friday 2026 roku, w obniżonych (i bardzo atrakcyjnych) cenach można kupić nie tylko urządzenia z oferty Apple, ale też sprzęt innych marek, w tym:
- akumulatorową myjkę do okien Karcher WV 6 Black Edition za 283,99 złotych,
- oczyszczacz powietrza Philips serii 900 za 399,99 złotych,
- golarkę do głowy Philips Head Shaver Pro 9000 (model HS9980/15) za 424 złote,
- golarkę elektryczną Philips Series 7000 (S7886/55) za 509,96 złotych,
- szczoteczkę elektryczną Philips Sonicare DiamondClean 9000 (model HX9914/61) za 649 złotych,
- oczyszczacz powietrza Philips PureProtect z serii 3200 za 849,99 złotych,
- robot sprzątający Narwal Freo Z10 Ultra za 2099 złotych,
- robot sprzątający Narwal Flow za 2699 złotych,
- robot sprzątający Narwal Freo 20 za 3099 złotych,
- robot sprzątający Narwal Flow 2 za 3999 złotych.
Warto przypomnieć jeszcze, że z okazji Black Friday 2026 kupicie taniej na Amazon.pl czytniki Kindle, przystawki Fire TV i głośniki Echo. Ponadto Amazon sprzedaje dużo taniej smartwatche, słuchawki, powerbanki i ładowarki.
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Aby zaoszczędzić jeszcze więcej, warto aktywować Amazon Prime za 0 złotych na 30 dni, ponieważ zapewnia on darmową i szybką wysyłkę, a ponadto dostęp do platform Prime Video i Prime Gaming. Po darmowym okresie nie trzeba kontynuować subskrypcji, choć przy cenie w wysokości 69 złotych za rok zdecydowanie opłaca się to robić.
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