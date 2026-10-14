WIADOMOŚĆ DNIA: Asystent Bixby Samsunga w końcu przemówi po polsku!

Asystent Bixby Samsunga ma już prawie 10 lat. Dopiero teraz jednak nauczył się języka polskiego. Aktualizacja, dodająca (oficjalnie) ten język (i przy okazji kilka innych) ma być dostępna już od dzisiaj.

Asystent Bixby Samsunga (w końcu) będzie komunikował się również w języku polskim

Smartfony z serii Samsung Galaxy S26 były pierwszymi urządzeniami Samsunga, w których zintegrowano Perplexity z asystentem Bixby. Dzięki temu, za jego pośrednictwem, można wydawać mu polecenia w języku polskim, które jest w stanie z powodzeniem wykonać, aczkolwiek nie wszystkie, ponieważ do tej pory oficjalnie nie obsługiwał języka polskiego.

To się jednak właśnie zmieniło, gdyż dziś Samsung ogłosił dodanie wsparcie dla języka polskiego (a także tajskiego i wietnamskiego). W związku z tym Bixby obsługuje już 12 języków:

angielski (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Indie),

chiński (Chiny kontynentalne),

francuski,

hiszpański (Hiszpania, Ameryka Łacińska),

japoński,

koreański,

niemiecki,

polski,

portugalski (Brazylia),

tajski,

wietnamski,

włoski.

Aktualizacja, dodająca wsparcie dla nowych języków w asystencie Bixby, zostanie udostępniona już 14 października 2026 roku.

Równocześnie Samsung dodał wsparcie dla języka węgierskiego i malajskiego w wybranych funkcjach Galaxy AI – Call Assist, Note Assist, Interpreter i Transcript Assist. Dzięki temu obsługiwane są łącznie już 24 języki.

Bixby po polsku to duże udogodnienie dla właścicieli smartfonów Samsunga

Bixby doczekał się potężnej aktualizacji w One UI 8.5, która całkowicie zmieniła sposób korzystania z asystenta. Użytkownik może porozumiewać się z nim w sposób naturalny dla człowieka. Nie musi silić się na wpisywanie specjalnych komend – może po prostu napisać własnymi słowami, czego oczekuje.

Bixby zrozumie, o co mu chodzi (a przynajmniej powinien – w końcu wykorzystuje AI, która bywa zawodna i myli się), dzięki czemu użytkownik – na przykład – dotrze do potrzebnego ustawienia czy stworzy notatkę albo przypomnienie.

Zaktualizowany Bixby może posłużyć również jako narzędzie do poszukiwania odpowiedzi na pytania, niezwiązane z używaniem smartfona – asystent przeszuka zasoby internetu i wyświetli potrzebne informacje (tak, jak robi to ChatGPT czy Gemini).