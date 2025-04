Aktualizacja One UI 7.0 wstrzymana. Przyszła tak późno, a i tak za wcześnie

Kilka miesięcy przyszło czekać posiadaczom smartfonów z serii Samsung Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6 oraz Z Fold 6 na aktualizację One UI 7.0. A gdy już się parę dni temu doczekali, to i tak nie okazała się wolna od błędów, przez co… znów muszą czekać.

Aktualizacja One UI 7.0 dla starszych urządzeń Samsung wstrzymana

Najpierw pojawiły się doniesienia o wstrzymaniu aktualizacji One UI 7.0 na smartfonach z serii Samsung Galaxy S24. Przekazał je zwykle dobrze poinformowany Ice Universe, tłumacząc to wykryciem poważnego błędu w oprogramowaniu koreańskiego producenta. Miał być on powiązany z niemożliwością normalnego odblokowania urządzenia w niektórych przypadkach.

After the Korean Galaxy S24 series firmware was pushed, a serious bug was found, which led to the suspension of the push plan in all other countries, including China. — I'm back! (@UniverseIce) April 14, 2025

Samsung nie skomentował sprawy, ale rzeczywiście aktualizacja wydaje się obecnie niedostępna w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz niektórych krajach azjatyckich. Co więcej, nie dotyczy to wyłącznie smartfonów z serii Galaxy S24, ale też składanych modeli Galaxy Z Flip 6 oraz Galaxy Z Fold 6.

Wygląda więc na to, że pomimo wielomiesięcznego przygotowywania aktualizacji, nie udało się Samsungowi ustrzec błędów. Nie pomogło nawet wypuszczenie aż sześciu aktualizacji w ramach beta testów One UI 7.0 dla serii Galaxy S24.

One UI 7.0 wciąż tylko dla nielicznych

Aktualnie zatem jedynymi smartfonami, których użytkownicy mogą bezproblemowo korzystać z One UI 7.0, są modele reprezentujące serię Galaxy S25, która w styczniu 2025 roku zadebiutowała z Siódemką zainstalowaną fabrycznie (jak również smartfony Samsung Galaxy A56, A36 i A26, które trafiły do sprzedaży później). Od tego momentu minęły już prawie cztery miesiące, a posiadacze starszych urządzeń nadal nie doczekali się aktualizacji.

Smartfony z serii Samsung Galaxy S24 oraz Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6 miały to zmienić, ale najwyraźniej nie wyszło. Właściciele urządzeń z serii Galaxy S23, a także modeli Galaxy S24 FE, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 czy też Galaxy Tab S10 i Galaxy Tab S9 mieli czekać dłużej i niewykluczone, że poczekają nawet dłużej, niż mieli…

Jest też taka opcja, że Samsung da za wygraną i odpuści sobie dalsze udostępnianie Siódemki. Głośno mówi się na przykład o tym, że nowe składane smartfony Samsung Galaxy Z Flip 7 oraz Galaxy Z Fold 7 od razu otrzymają One UI 8.0.

Nie wiadomo tylko, co w takim razie z posiadaczami starszych urządzeń. A teoretycznie mają na co czekać, bo One UI 7.0 pomaga zrobić użytek ze sztucznej inteligencji, a także znacząco rozszerza możliwości personalizacji.