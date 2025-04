Gogle XR Samsunga w sprzedaży już w przyszłym roku? To możliwe

Samsung i Google od dłuższego czasu pracują nad własnym podejściem do rozszerzonej rzeczywistości. Teraz wiemy już znacznie więcej. Wyjątkowe gogle mogą zadebiutować wcześniej, niż się spodziewaliśmy.

Samsung rozszerzy naszą rzeczywistość

O tym, że Google pracuje z Samsungiem nad wejściem na rynek okularów XR, wiemy nie od dziś. W grudniu 2024 roku zorganizowana została prezentacja Project Moohan, dzięki której poznaliśmy pierwsze szczegóły. Teraz informacje są znacznie bardziej konkretne. Jak donosi Korea Economic Daily, pierwsze urządzenie ma trafić do sprzedaży już w 2026 roku.

To jednak nie wszystko. Prototyp, który Google pokazało niedawno podczas konferencji TED2025 w Vancouver, to najprawdopodobniej wczesna wersja tego samego sprzętu, który ostatecznie zostanie wydany pod marką Samsunga. Podczas wydarzenia w Kanadzie wiceprezes Google ds. AR i XR zademonstrował urządzenie na żywo, choć prezentacja nie została jeszcze opublikowana publicznie. Mimo że Google do tej pory unikało zapowiedzi konkretnego produktu, wszystko wskazuje na to, że to Samsung będzie odpowiedzialny za jego komercjalizację.

Koreański gigant może również zaprezentować okulary jeszcze pod koniec 2025 roku. Przy czym nie jako gotowy produkt, lecz w formie zapowiedzi lub prototypu.

Rozszerzona rzeczywistość według Google. Co możemy zobaczyć?

Chociaż techniczne szczegóły nie są jeszcze w pełni znane, wiele wskazuje na to, że gogle XR Samsunga będą wyposażone w dedykowany wyświetlacz oraz zaawansowane systemy rozpoznawania gestów. Urządzenie ma być głęboko zintegrowane z Androidem, a konkretnie z jego wariantem XR, który rozwija Google. Co ciekawe, Android XR był już wcześniej testowany z różnymi prototypami okularów, ale dopiero teraz ma szansę zadebiutować na dedykowanym, konsumenckim urządzeniu.

Z wcześniejszych informacji wiemy, że system Google XR ma wspierać elementy sztucznej inteligencji i umożliwiać nie tylko typowe zastosowania AR (takie jak nakładanie grafiki na świat rzeczywisty), ale też pracę z danymi w czasie rzeczywistym, wideorozmowy z tłumaczeniem na żywo czy interaktywne powiadomienia. Ambicje są więc spore.

Samsung i Google chcą konkurować nie tylko z Meta Quest czy Apple Vision Pro, ale także wyznaczać nowe standardy w kategorii lekkich, codziennych okularów z funkcjami smart. Dzięki rozdzieleniu ról (Google jako twórca oprogramowania i interfejsu, Samsung jako producent sprzętu) duet ten może okazać się skuteczny.