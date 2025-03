Nowe smartfony Samsunga już dostępne w Polsce. Z fajnym prezentem i rabatem

Zgodnie z zapowiedzią, 3 marca 2025 roku do sprzedaży w Polsce trafiły nowe smartfony Samsung Galaxy A36 5G i Galaxy A56 5G. Producent przygotował specjalną ofertę dla osób, które kupią ww. urządzenia do 6 kwietnia 2025 roku.

Polska cena smartfonów Samsung Galaxy A36 5G i Galaxy A56 5G oraz promocja premierowa

Nie przedłużając, zacznijmy od polskich cen nowych smartfonów – od razu porównamy z ceną bezpośrednich poprzedników w momencie polskiej premiery.

Samsung Galaxy A36 5G Samsung Galaxy A35 5G Samsung Galaxy A56 5G Samsung Galaxy A55 5G 128 GB 1599 złotych 1649 złotych 1999 złotych 2099 złotych 256 GB 1899 złotych 1949 złotych 2199 złotych 2299 złotych

W ramach promocji premierowej wersję 256 GB można kupić o 150 złotych taniej – dotyczy to obu modeli smartfonów. Dzięki temu za Galaxy A36 5G 256 GB zapłacicie 1749 złotych, a za Galaxy A56 5G – 2049 złotych.

Dodatkowo możecie otrzymać jeszcze 50 złotych zniżki, korzystając z naszego kodu rabatowego TABLETOWO-50 w sklepie internetowym Samsunga lub w aplikacji mobilnej Samsung Shop (liczba użyć kodów jest ograniczona – kto pierwszy, ten lepszy). W obu kanałach możecie do tego zyskać 30% rabatu na ubezpieczenie Samsung Care+.

Słuchawki Samsung Galaxy Buds FE w prezencie do smartfonów Samsung Galaxy A56 5G i Galaxy A36 5G

Z okazji polskiej premiery nowych smartfonów z serii Galaxy A producent przygotował też jeszcze jedną promocję, z której można skorzystać nie tylko w jego sklepie. Otóż osoby, które kupią model Galaxy A36 5G lub Galaxy A56 5G w okresie od 3 marca do 6 kwietnia 2025 roku, mogą otrzymać słuchawki Samsung Galaxy Buds FE w kolorze grafitowym w prezencie.

Samsung Galaxy A36 5G (źródło: Samsung)

W jaki sposób? Po zakupie urządzenia należy (do 13 kwietnia 2025 roku) uruchomić je na terenie Polski z włożoną do niego kartą SIM polskiego operatora i zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA) oraz zalogować się do aplikacji Samsung Members i kliknąć w banner promocyjny. Następnie (do 20 kwietnia 2025 roku) trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego pozytywnej weryfikacji w ciągu 30 dni roboczych słuchawki zostaną wysłane pod wskazany adres.

Producent zastrzega jednak, że liczba zestawów słuchawek w puli jest ograniczona do 12000 sztuk.

Samsung Galaxy A56 5G (źródło: Samsung)

Samsung Galaxy A36 5G vs Samsung Galaxy A56 5G – porównanie specyfikacji