Kiedy One UI 7 dotrze na kolejne urządzenia? Samsung podał datę

Długo testował naszą cierpliwość, ale wreszcie się doczekaliśmy. Samsung ujawnił konkretną datę, kiedy wystartuje proces aktualizacji do One UI 7. Stabilna wersja zostanie udostępniona już w przyszłym miesiącu.

Samsung ogłasza start aktualizacji do One UI 7

Niezbyt obfitująca w szczegóły zapowiedź One UI 7 miała miejsce w październiku 2024 roku, a w listopadzie poznaliśmy nowości, dla których warto czekać na One UI 7. Cóż jednak po tym, skoro nie wiedzieliśmy, kiedy aktualizacja dotrze na smartfony i tablety producenta z Korei Południowej.

W tak zwanym międzyczasie ruszyły beta testy One UI 7, a na początku tego roku w sprzedaży pojawiły się smartfony z serii Samsung Galaxy S25, które Siódemkę mają zainstalowaną fabrycznie. Konkretna odpowiedź na pytanie o to, co ze starszymi urządzeniami, pozostawała jednak bez odpowiedzi.

Samsung Galaxy S25+ (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Aż do teraz. Firma Samsung oficjalnie ogłosiła, że proces aktualizacji starszych urządzeń do One UI 7 wystartuje już na początku kwietnia 2025 roku.

Które urządzenia i kiedy otrzymają One UI 7?

Aktualizacja ruszy 7 kwietnia 2025 roku, a na pierwszy ogień pójdą smartfony z serii Galaxy S24 oraz składane modele Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6. W kolejnych tygodniach dołączą do nich następne modele. Nie znamy konkretnych terminów, ale Samsung potwierdził, że One UI 7 na pewno trafi też na:

Lista ta nie jest kompletna – po prostu te modele zostały wymienione z nazwy. Spodziewamy się jednak, że ostatecznie aktualizacja do One UI 7 dotrze również do starszych smartfonów z rodzin Galaxy S i Galaxy Z, a także do poszczególnych modeli z serii Galaxy A.

Warto czekać na One UI 7?

Nieraz już opisywaliśmy to już szerzej, więc wspomnę tylko pokrótce, że One UI 7 przynosi ze sobą potężną dawkę nowości. Zawiera odświeżony interfejs zaprojektowany pod kątem sztucznej inteligencji (funkcje AI są dostępne od ręki, a nie tylko w osobnych aplikacjach), oferuje szersze opcje personalizacji, zapewnia większą kontrolę nad prywatnością i bezpieczeństwem oraz wprowadza Now Bar – wyświetlany na ekranie blokady pasek z najpotrzebniejszymi informacjami i aktualizacjami.

Now Bar w One UI 7 (screeny: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

To wszystko razem sprawia, że jak najbardziej warto czekać na One UI 7. Jak się okazuje – możliwe, że czekać wcale nie będzie trzeba długo.