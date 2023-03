5G Plusa dotarło do kolejnego miliona Polaków. Ilu już może z niego korzystać?

Plus jako pierwszy w Polsce uruchomił komercyjnie dostępną sieć 5G – miało to miejsce w maju 2020 roku. Od tamtej pory operator sukcesywnie rozszerzał jej zasięg i dziś pochwalił się kolejnym osiągnięciem w kwestii jego dostępności.

5G Plusa dostępne dla ponad 20 mln mieszkańców Polski

Początkowo 5G Plusa było dostępne w tylko 7 polskich miastach: Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu. Operator bardzo szybko jednak obejmował kolejnych mieszkańców Polski zasięgiem swojej sieci piątej generacji: już w listopadzie 2020 roku ich liczba zwiększyła się do ponad 5,2 mln, w czerwcu 2021 roku do 13 mln, w sierpniu 2021 roku do 15 mln, w październiku 2021 roku do 17 mln, a w grudniu 2021 roku do 19 mln.

Od tamtej pory operator nie informował o zwiększeniu zasięgu swojego 5G, co po jakimś czasie zaczęło być zastanawiające, bo przecież wcześniej bardzo szybko uruchamiał nadajniki 5G w nowych lokalizacjach. Muszę przyznać, że w ostatnich dniach szczególnie o tym rozmyślałem i chyba wywołałem „wilka z lasu”, ponieważ dziś Polkomtel poinformował, że objął zasięgiem 5G Plusa kolejny milion mieszkańców Polski.

Oznacza to, że jest ono obecnie dostępne dla ponad 20000000 mln osób zamieszkujących Polskę. Operator podkreśla, że nie tylko mieszkańców wielkich i większych miast, ale też mniejszych miejscowości – aktualnie łącznia liczba miejscowości z dostępem do 5G Plusa sięga tysiąca.

Liczba stacji bazowych 5G Plusa

Polkomtel przy okazji podał, że zasięg sieci piątej generacji zapewnia blisko 3500 stacji 5G na terenie całego kraju, a w jego ofercie znajduje się ponad 130 urządzeń, które obsługują tę technologię – zarówno smartfonów w cenach od 1000 złotych, jak i routerów domowych (w tym router OPPO 5G CPE T1a).

źródło: Polkomtel

Polkomtel nie omieszkał się też pochwalić, że 5G Plusa osiąga prędkość pobierania danych do 600 Mbit/s dzięki wykorzystaniu dedykowanego pasma częstotliwości 2600 MHz, które nie jest współdzielone z technologią 4G (jak pasmo 2100 MHz w Orange, Play i T-Mobile). Niezależne testy pokazują jednak, że taką prędkość trudno jest uzyskać – średnio jest to ~150 Mbit/s. Mimo wszystko wciąż jest to około trzy razy więcej niż u konkurencji.

Z drugiej strony prędkość wysyłania danych w sieci 5G Plusa jest znacznie niższa niż w 5G Orange, Play i T-Mobile (o co najmniej ~10 Mbit/s), a ponadto u tego operatora opóźnienie w technologii 5G jest najwyższe. Mimo to określa się on „liderem technologii 5G”, ponieważ zapewnia najwyższą prędkość pobierania i największy zasięg populacyjny.

Na koniec warto przypomnieć, że obecnie 5G Plusa jest dostępne dla wszystkich klientów, bez względu na wykupioną ofertę – bez dodatkowych opłat. Zasięg 5G Plusa można sprawdzić na stronie internetowej operatora, natomiast pełną listę miejscowości, w których już jest dostępna ta technologia, znajdziecie na tej stronie.