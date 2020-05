Plus uruchamia pierwszą komercyjną sieć 5G (2,6 GHz) w 7 miastach w Polsce!

Na najbliższy poniedziałek 11 maja Plus zaplanował uruchomienie pierwszej sieci 5G działającej na częstotliwości 2,6 GHz TDD. Z szybszego dostępu do internetu skorzystają mieszkańcy 7 polskich miast.

Komercyjna sieć 5G w Plusie

11 maja to dzień, w którym operator Plus uruchomi sieć 100 nadajników 5G działających na obszarze 7 miast w Polsce:

Warszawy

Gdańska

Katowic

Łodzi

Poznania

Szczecina

Wrocławia

Zasięg sieci nie będzie obejmował całych miast, a jedynie ich fragmenty. Dlatego z szybszego dostępu do internetu skorzysta grupa osób, której liczebność będzie ograniczać nie tylko fakt posiadania smartfona lub modemu z 5G, ale także lokalizacja.

Należy też przypomnieć, że jest to dopiero pierwszy etap wprowadzania komercyjnych sieci 5G w naszym kraju. Choć szybkość przesyłu danych będzie zauważalnie większa niż w wypadku standardowego 4G LTE, to na prawdziwą rewolucję jeszcze długo poczekamy.

„W pierwszym etapie budowy sieci 5G zastosowaliśmy częstotliwość 2,6 GHz TDD o szerokości pasma 50 MHz. Pozwala to przesyłać na danej częstotliwości więcej danych przy większych szybkościach i objąć zasięgiem większy obszar szybkim transferem danych. Dzięki temu, więcej naszych Klientów będzie mogło cieszyć się nową jakością internetu. Częstotliwość 3,4-3,8 GHz będzie miała szersze pasmo 80 MHz i dlatego może osiągnąć wyższe szybkości, ale ma gorsze właściwości propagacyjne. A najważniejsze jest to, że nasze pierwsze 5G w Polsce na 2,6 GHz MHz TDD z szybkością do 600 Mb/s jest dostępne dla naszych klientów tu i teraz” – Jacek Felczykowski, Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela

Sieci korzystające z pasma o częstotliwościach z zakresu 2,6 GHz to dopiero początek. Operatorzy wciąż czekają na wznowienie aukcji dotyczącej uwolnienia częstotliwości w paśmie 3,4-3,6 GHz – aktualnie została ona wstrzymana do odwołania przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dopiero po jej zakończeniu sieci operatorskie będą mogły przygotowywać się do testów i wdrożeń „prawdziwego 5G”. Jak widać, nie przeszkadza to poszczególnym operatorom w podkreślaniu kolejnych ważnych kroków w tym kierunku. Na podobną akcję zdecydował się jakiś czas temu Play, ogłaszając, że jest już „5G Ready”.

Plus będzie rozwijać sieci 2,6 GHz

Póki operatorzy nie mają dostępu do częstotliwości 3,4-3,6 GHz Plus zamierza zostać liderem w uruchamianiu kolejnych stacji 2,6 GHz w Polsce. Poniedziałkowy ruch potencjalnie zapewni dostęp do szybszej sieci ponad 900 tys. osób. Rozpoczęto już prace mające na celu montaż kolejnych 600 stacji w Warszawie i okolicy, co zapewni możliwość skorzystania z sieci 5G w sumie ponad 3 milionom osób.

Jak przekazał Plus, oferta taryf 5G zostanie przedstawiona w najbliższym czasie. Jednak w pierwszych miesiącach transmisja danych w 5G będzie dostępna dla Klientów Plusa i Cyfrowego Polsatu promocyjnie w ramach pakietów internetowych w aktualnie dostępnych abonamentach.

źródło: informacja prasowa