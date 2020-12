W zasięgu 5G Plusa jest już ponad 5,2 mln mieszkańców Polski. A wkrótce będzie dwa razy tyle i jeszcze trochę

Polkomtel, operator sieci Plus, nie trąbi co chwilę na prawo i lewo o tym, co już udało mu się zrobić w temacie sieci 5G. Nie oznacza to jednak, że w ogóle nic nie robi – wręcz przeciwnie, bo na koniec listopada 2020 roku w zasięgu 5G Plusa znajdowało się już ponad 5,2 mln mieszkańców Polski.

Plus jako pierwszy operator w Polsce uruchomił komercyjnie dostępną sieć 5G i w sumie zrobił to dość niespodziewanie, ponieważ wcześniej nie chwalił się publicznie postępami w jej budowaniu i testowaniu (w przeciwieństwie do jego konkurentów).

5G Plusa dostępna dla już ponad 5,2 mln mieszkańców Polski

Miesiąc temu, na początku listopada, Polkomtel poinformował, że w 2021 w zasięgu 5G Plusa znajdzie się ponad 11 mln mieszkańców Polski w ponad 150 miejscowościach. Jednocześnie zapowiedział, że do końca listopada z technologii tej będzie mogło korzystać 5 mln osób i rzeczywiście tak się stało – operator dotrzymał danego słowa.

Polkomtel poinformował, że w listopadzie 2020 roku uruchomiono kolejne stacje bazowe 5G, dzięki czemu z 5G Plusa może korzystać już ponad 5,2 mln mieszkańców Polski. Dla przypomnienia, operator wykorzystuje w tym przypadku pasmo częstotliwości 2600 MHz i technologię TDD (Time Division Duplex).

Na tę chwilę 5G Plusa jest dostępne dla mieszkańców niżej wymienionych lokalizacji:

Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica, Boguszów Gorce, Kobierzyce, województwo kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek,

Biała Podlaska, województwo lubuskie: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,

Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, województwo małopolskie: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Szczyglice,

Warszawa, Radom, Pruszków, Legionowo, Piaseczno, Otwock, Wołomin, Ząbki, Grodzisk Mazowiecki, Marki, Piastów, Kobyłka, Józefów, Sulejówek, Zielonka, Konstancin-Jeziorna, Łomianki, Milanówek, Brwinów, Ożarów Mazowiecki, Karczew, Halinów, Wieliszew, Jabłonna, Zalesie Górne, Kanie, Rembelszczyzna, Komornica, Janki, Izabelin, Sękocin, Wolica, Kazuń, Urzut, Rzakta, Dawidy Bankowe, województwo opolskie: Opole,

Rzeszów, Tarnobrzeg, Krosno, województwo pomorskie: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Kowale,

Katowice, Dąbrowa Górnicza, Częstochowa, Gliwice, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Ruda Śląska, Bytom, Piekary Śląskie, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Mysłowice, Lędziny, Mikołów, Będzin, Wola Kiedrzyńska, województwo warmińsko-mazurskie: Olsztyn, Elbląg,

Poznań, Kalisz, Piła, Konin Stare Miasto, Baranowo, województwo zachodniopomorskie: Szczecin, Koszalin, Przecław.

Na stronie operatora można sprawdzić dokładniejszą mapę zasięgu 5G Plusa.