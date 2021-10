5G Plusa do 600 Mbit/s dostępne już dla prawie połowy mieszkańców Polski

Technologia 5G Plusa została uruchomiona prawie półtora roku temu – na początku maja 2020 roku. Początkowo była ona dostępna w zaledwie 7 miastach w Polsce, a teraz obejmuje swoim zasięgiem blisko połowę mieszkańców kraju nad Wisłą.

Reklama

Plus jako jedyny operator w Polsce uruchomił technologię 5G w paśmie częstotliwości 2600 MHz TDD, podczas gdy pozostali z tzw. Wielkiej Czwórki, wykorzystują do tego 2100 MHz, które jest współdzielone z 4G. Dzięki temu 5G Plusa umożliwia pobieranie danych z prędkością nawet 600 Mbit/s, aczkolwiek rzeczywista zależy od wielu czynników – m.in. miejsca, w którym znajduje się użytkownik, urządzenie, z jakiego korzysta i liczby osób, podłączonych do 5G na danym nadajniku.

5G Plusa do 600 Mbit/s dostępne już dla ponad 17 mln mieszkańców Polski

Polkomtel poinformował, że w ciągu minionych dwóch miesięcy zasięgiem 5G Plusa zostało objętych kolejne 2 mln osób, dzięki czemu obecnie jest ono dostępne już dla ponad 17 mln mieszkańców Polski – to blisko połowa populacji kraju nad Wisłą! Według danych GUS, na koniec czerwca 2021 roku ludność Polski liczyła 38,162 mln osób.

Reklama

5G Plusa jest już dostępne dla pond 17 mln mieszkańców Polski (źródło: Polkomtel)

Polkomtel podaje, że ma ponad 2700 stacji bazowych 5G, dzięki czemu 5G Plusa jest dostępne w ponad 700 miejscowościach. W tym miejscu warto wspomnieć o tym, że T-Mobile na początku października 2021 roku informowało o posiadaniu 3122 nadajników 5G, aczkolwiek nie ujawniło, jaki procent mieszkańców Polski może korzystać z jego sieci piątej generacji.

W ciągu minionych dwóch miesięcy 5G Plusa zostało uruchomione w blisko 200 nowych miejscowościach:

województwo dolnośląskie: Wołów, Strzegom, Świebodzice, Polkowice, Szklarska Poręba, Bardo, Milicz, Jedlina-Zdrój, Nowa Ruda, Kamienna Góra, Pęgów, Smolec, Świerzawa, Międzybórz, Oleśnica, Żerniki Wrocławskie, Dzierżoniów, Syców, Pszenno, Mirków,

Wołów, Strzegom, Świebodzice, Polkowice, Szklarska Poręba, Bardo, Milicz, Jedlina-Zdrój, Nowa Ruda, Kamienna Góra, Pęgów, Smolec, Świerzawa, Międzybórz, Oleśnica, Żerniki Wrocławskie, Dzierżoniów, Syców, Pszenno, Mirków, województwo kujawsko-pomorskie: Aleksandrów Kujawski, Łysomice, Inowrocław, Świecie nad Wisłą, Golub-Dobrzyń, Dębianki, Chełmno, Książki,

Aleksandrów Kujawski, Łysomice, Inowrocław, Świecie nad Wisłą, Golub-Dobrzyń, Dębianki, Chełmno, Książki, województwo lubelskie: Milejów, Motycz, Łuków, Dęblin, Krasnystaw, Niemce, Poniatowa, Kraśnik, Puławy, Karczmiska Pierwsze, Marynin, Świdnik, Bełżyce,

Milejów, Motycz, Łuków, Dęblin, Krasnystaw, Niemce, Poniatowa, Kraśnik, Puławy, Karczmiska Pierwsze, Marynin, Świdnik, Bełżyce, województwo lubuskie: Iłowa, Sulęcin, Skwierzyna, Szprotawa, Czerwieńsk Odrzański, Jasień Żarski,

Iłowa, Sulęcin, Skwierzyna, Szprotawa, Czerwieńsk Odrzański, Jasień Żarski, województwo łódzkie: Koluszki, Tomaszów Mazowiecki, Smardzewice k/Opoczna, Kutno, Tuszyn, Aleksandrów Łódzki, Głowno k/Łowicza, Łask, Zduńska Wola, Łowicz, Działoszyn, Poddębice, Ruda gm. Wieluń,

Koluszki, Tomaszów Mazowiecki, Smardzewice k/Opoczna, Kutno, Tuszyn, Aleksandrów Łódzki, Głowno k/Łowicza, Łask, Zduńska Wola, Łowicz, Działoszyn, Poddębice, Ruda gm. Wieluń, województwo małopolskie: Oświęcim, Wola Rzędzińska, Krynica-Zdrój, Bukowno, Proszowice, Kalwaria Zebrzydowska, Rabka, Lisia Góra, Światniki Górne, Zakopane, Zielonki, Zembrzyce, Bachowice, Miechów, Balice,

Oświęcim, Wola Rzędzińska, Krynica-Zdrój, Bukowno, Proszowice, Kalwaria Zebrzydowska, Rabka, Lisia Góra, Światniki Górne, Zakopane, Zielonki, Zembrzyce, Bachowice, Miechów, Balice, województwo mazowieckie: Warka, Kuligów, Wyszków, Wólka Kosowska, Siennica, Nasielsk, Staroźreby, Wyszogród, Łyse, Łosice, Gostynin, Sierpc, Płońsk, Przasnysz, Karczew, Zakroczym, Gołków, Złotokłos,

Warka, Kuligów, Wyszków, Wólka Kosowska, Siennica, Nasielsk, Staroźreby, Wyszogród, Łyse, Łosice, Gostynin, Sierpc, Płońsk, Przasnysz, Karczew, Zakroczym, Gołków, Złotokłos, województwo opolskie: Głogówek, Zawadzkie, Korfantów, Leśnica,

województwo podlaskie: Łapy, Supraśl, Grabówka, Hajnówka, Dąbrowa Białostocka, Mońki, Kleosin, Wysokie Mazowieckie,

Łapy, Supraśl, Grabówka, Hajnówka, Dąbrowa Białostocka, Mońki, Kleosin, Wysokie Mazowieckie, województwo podkarpackie: Dukla, Przeworsk, Iwonicz, Kamień, Ropczyce, Błażowa, Iwonicz-Zdrój,

Dukla, Przeworsk, Iwonicz, Kamień, Ropczyce, Błażowa, Iwonicz-Zdrój, województwo pomorskie: Człuchów, Reda, Bolszewo, Żelistrzewo, Debrzno, Miastko, Gościcino, Przodkowo,

Człuchów, Reda, Bolszewo, Żelistrzewo, Debrzno, Miastko, Gościcino, Przodkowo, województwo śląskie: Krzepice, Wodzisław Śląski, Imielin, Żarki, Pszczyna, Koziegłowy, Bieruń, Gierałtowice, Rydułtowy, Rudzica, Ożarowice, Pszów, Bystra Śląska, Porąbka, Toszek, Koniecpol, Orzesze, Poraj, Piece, Goleszów, Ogrodzieniec, Chybie, Czechowice-Dziedzice, Ornontowice, Jejkowice, Pilchowice,

Krzepice, Wodzisław Śląski, Imielin, Żarki, Pszczyna, Koziegłowy, Bieruń, Gierałtowice, Rydułtowy, Rudzica, Ożarowice, Pszów, Bystra Śląska, Porąbka, Toszek, Koniecpol, Orzesze, Poraj, Piece, Goleszów, Ogrodzieniec, Chybie, Czechowice-Dziedzice, Ornontowice, Jejkowice, Pilchowice, województwo świętokrzyskie: Jędrzejów, Zagrody, Cedzyna,

Jędrzejów, Zagrody, Cedzyna, województwo warmińsko mazurskie: Rybno, Nidzica, Dobre Miasto, Pisz, Miłakowo, Węgorzewo, Bisztynek, Tolkmicko, Zalewo, Iława, Biskupiec k/Iławy,

Rybno, Nidzica, Dobre Miasto, Pisz, Miłakowo, Węgorzewo, Bisztynek, Tolkmicko, Zalewo, Iława, Biskupiec k/Iławy, województwo wielkopolskie: Suchy Las, Kościan, Sulmierzyce k/Odolanowa, Ślesin k/Konina, Nekla, Krzyż Wielkopolski, Oborniki, Wysoka, Odolanów, Baby, Ostrzeszów, Kostrzyn Wielkopolski, Kazimierz Biskupi, Bolechowo, Kobylnica k/Poznania, Ujście, Koziegłowy k/Poznania, Grabów Nad Prosną, Czerniejewo, Zaniemyśl, Dopiewo, Pogorzela, Gądki, Przeźmierowo, Duszniki Wielkopolskie, Kłecko, Ostroróg,

Suchy Las, Kościan, Sulmierzyce k/Odolanowa, Ślesin k/Konina, Nekla, Krzyż Wielkopolski, Oborniki, Wysoka, Odolanów, Baby, Ostrzeszów, Kostrzyn Wielkopolski, Kazimierz Biskupi, Bolechowo, Kobylnica k/Poznania, Ujście, Koziegłowy k/Poznania, Grabów Nad Prosną, Czerniejewo, Zaniemyśl, Dopiewo, Pogorzela, Gądki, Przeźmierowo, Duszniki Wielkopolskie, Kłecko, Ostroróg, województwo zachodniopomorskie: Gościno, Darłowo, Polanów, Człopa, Choszczno, Połczyn-Zdrój, Borne Sulinowo.

Przybliżony zasięg sieci piątej generacji można sprawdzić na dedykowanej stronie internetowej operatora.