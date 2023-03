To pierwsza taka podkładka w ofercie Razera. Co w niej wyjątkowego?

Dobra podkładka pod myszkę gamingową to nieodzowny element każdego stanowiska gracza komputerowego. Na rynku dostępne są przeróżne propozycje tego typu akcesoriów – klasyczne, podświetlane, a nawet… stylizowane dywanem perskim. Razer Atlas to natomiast wyjście poza standardy, ponieważ jest to podkładka… wykonana ze szkła hartowanego.

To pierwsza taka podkładka Razer. Jest wykonana ze szkła hartowanego

Obecne myszki dla graczy wykonane są tak, aby zapewniały jak największą precyzję. Sensory umożliwiające dokładne celowanie są przecież niezwykle ważne, wręcz wymagane – tak, aby w grach e-sportowych strzelanie head shotów nie było większym problemem. Jednak powierzchnia, na której znajduje się myszka, również musi mieć odpowiednią strukturę, by gryzoń chodził możliwie najbardziej gładko.

Nowa podkładka Razer Atlas bez problemu to zapewni. A to wszystko ze względu na jej dość nietypowe wykonanie, które obejmuje szkło hartowane jako główny materiał – jest to pierwsza tego typu podkładka w portfolio producenta. Jak twierdzi Razer, na takim szkle myszka ma praktycznie płynąć, a gracz nie powinien odczuwać pozornego braku oporu podczas grania. Podkładka ma wymiary 450×400 mm, a więc jest naprawdę spora.

Ponadto podkładka Atlas została stworzona z myślą o pracy z myszkami z czujnikami optycznymi (to obecnie najpopularniejszy typ czujnika wśród gryzoniów dla graczy). Jako iż jest to szkło hartowane, ważną cechą podkładki jest odporność na wszelkie zarysowania, ale także jej powierzchnia, niezbierająca kurzu i zabrudzeń, które przecież mogłyby zakłócić pracę sensora.

Jeśli natomiast „coś się pobrudzi”, nie ma tu problemu, żeby wziąć wilgotną szmatkę i przetrzeć powierzchnię. Górna, „główna” strona podkładki to oczywiście szkło, jednak na spodzie zastosowano gumę, która zapobiega ślizganiu się po blacie biurka.

Niestety, nie jest ona najtańsza

Razer Atlas może i zaskakuje możliwościami i wykonaniem, natomiast trzeba zaznaczyć jej cenę. Ta raczej nietypowa podkładka będzie dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej w cenie 120 euro (równowartość ~565 złotych), co – przyznajmy to – nie jest najniższą kwotą.

SkyPAD 3.0 XL to podobne rozwiązanie – również szklana podkładka, która kosztuje nieco mniej, bo obecnie około 530 złotych. Jak jednak widać, szklane podkładki są po prostu drogie. Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości tego typu akcesoria będą nabierały popularności, co spowoduje obniżkę ich cen.