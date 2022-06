Router 5G z ofertą Plusa – co warto wiedzieć?

Akcja partnerska

Routery 5G w Polsce, póki co, można uznać za coś egzotycznego. Warto jednak wiedzieć, że sukcesywnie będzie pojawiało się ich coraz więcej, wraz ze wzrostem prędkości sieci 5G w naszym kraju i ofert u operatorów komórkowych. W Plusie, już od kilku miesięcy, dostępny jest OPPO 5G CPE T1a. Co ważne – niezdecydowani mogą wziąć go na próbę!

Wiem, wiem, dla wielu korzystanie z internetu mobilnego w domu zamiast światłowodu jest nie do pomyślenia. Faktem jest jednak, że znam wiele osób, które – z różnych względów – decydują się właśnie na takie rozwiązanie. Zresztą, spójrzcie na ofertę dostępnych w Polsce routerów mobilnych – jest ich więcej, niż można się spodziewać. I w odpowiedzi na potrzeby ich użytkowników do sprzedaży wchodzą kolejne, nadążające za rozwojem sieci. A skoro 5G zatacza w Polsce coraz szersze kręgi (wciąż czekamy na aukcję 5G…), nic dziwnego, że na rynku debiutują kolejne routery obsługujące ten standard sieci.

OPPO 5G CPE T1a – trochę teorii

OPPO 5G CPE T1a jest zgrabnym urządzeniem, które wpasuje się w każde wnętrze – niezależnie czy mówimy tu o biurze, czy salonie. Wymiarami (180 x 92 x 92 mm) podobny do głośnika Sonos One, przy czym jest sporo węższy i delikatnie wyższy. Jego konfiguracja jest bardzo prosta – wystarczy włożyć kartę nanoSIM do slotu znajdującego się od spodu, podłączyć sprzęt do prądu i, za pomocą Wi-Fi lub przewodu Ethernet, podpiąć laptopa lub komputer, by z poziomu przeglądarki internetowej przejść przez poszczególne opcje.

Mam tu na myśli przede wszystkim ustawienie haseł (innych niż domyślne) dla sieci Wi-Fi działających na 2,4 i 5 GHz, sieci Wi-Fi gościa, kontrolę rodzicielską, roaming danych, DMZ czy WPS.

Router obsługuje Wi-Fi 6. Jest wyposażony w dwa gigabitowe porty Ethernet, a działa dzięki układowi Qualcomm Snapdragon X55 5G. Maksymalnie możemy do niego podłączyć 32 urządzenia. OPPO 5G CPE T1a jest wyposażony w osiem wbudowanych anten, ale za to nie ma złączy dla zewnętrznych anten oraz możliwości korzystania w trybie mostka (bridge).

Rzeczywiste osiągi

Miałam to szczęście, że Plus udostępnił mi na jakiś czas router OPPO 5G CPE T1a, by móc sprawdzić na własnej skórze jego rzeczywiste osiągi. Żeby jednak nie było tak pięknie – nie testowałam go ani w centrum Warszawy, gdzie jest najwięcej nadajników, ani w siedzibie Plusa, gdzie o zasięg sieci piątej generacji nie trzeba się martwić.

Router OPPO przez większość czasu funkcjonował u mnie na Wyczółkach (czyli na Ursynowie, ale bliżej Mokotowa). Podczas testów sprawował się dobrze – dostęp do sieci był stabilny, a to przecież najważniejsze. Prędkości, osiągane przez niego, były jednak totalnie różne w zależności od tego, gdzie go postawiłam w zaciszu mieszkania.

Ostatecznie okazało się, że najbardziej dogodnym miejscem jest wewnętrzny parapet w biurze, gdzie prędkości osiągały wartości powyżej 200 Mb/s. Najlepiej by było jednak, gdyby stał możliwie najwyżej – trzymając router na wysokości wyciągniętej ręki, zmierzona prędkość wynosiła prawie 250 Mb/s.

Drugą lokalizacją, jaką sprawdziłam, były Dawidy Bankowe, gdzie jeszcze jakiś czas temu planowałam się przeprowadzić. Sami rozumiecie – nie mogłam powstrzymać ciekawości, jak tam jest z zasięgiem 5G, zwłaszcza, że na stronie Plusa mapka 5G wskazuje, że takowy zasięg jak najbardziej jest.

Podjechałam pod plac budowy, podłączyłam w aucie OPPO 5G CPE T1a (swoją drogą, super jest mieć standardowe gniazdko elektryczne w samochodzie!) i moim oczom ukazały się następujące wyniki: 229 Mb/s pobieranie i 70 (!) Mb/s wysyłanie.

Jak zatem sami widzicie, nawet w wiosce pod Warszawą router 5G daje sobie świetnie radę. Ciekawa jestem, jak by było np. gdzieś pod moim rodzinnym miastem, np. na Cedzynie pod Kielcami, ale niestety nie było mi dane tego sprawdzić. Dodam jednak, że sieć Plus chwali się, że 5G dostępne jest dla co drugiego mieszkańca Polski (dzięki 3000 stacjom bazowym w 800 miejscowościach).

Oferta internetu 5G w Plusie z OPPO 5G CPE T1a

Aktualnie w sieci Plus dostępna jest oferta z routerem 5G z umową na rok, dwa, trzy lub cztery lata, ale skupię Waszą uwagę na standardowym kontrakcie na 24 miesiące. W takiej opcji, przy 48 ratach, za router musimy zapłacić w sumie 1398,76 złotych (29,12 złotych miesięcznie), natomiast koszt samego abonamentu, po rabacie za e-fakturę, to 50 złotych miesięcznie (a pierwszy miesiąc gratis). Oznacza to miesięczną opłatę na poziomie 79,12 złotych.

W ramach abonamentu otrzymujemy pakiet internetu zawierający 120 GB danych na miesiąc oraz dostęp do sieci 5G w cenie. Dodatkowo, klienci Plusa korzystający z abonamentu głosowego za minimum 44,90 zł/mies. w ramach programu smartDOM mogą obniżyć wyżej opisany abonament aż o 25 zł. W ten sposób miesięczna opłata za sprzęt i abonament wyniesie 54,12 zł.

Szczegóły oferty znajdziecie tutaj.

Nie jesteś przekonany? Weź na próbę!

Nie jesteś pewien, jak ten sprzęt sprawdzi się w Twojej lokalizacji? Nic straconego – przez pierwsze 15 dni trwania umowy możesz z niej zrezygnować, jeśli urządzenie nie spełni powierzanych w nim nadziei. Tym samym można sprawdzić na własnej skórze, jak mocny jest zasięg 5G Plusa w naszej lokalizacji i czy nas on satysfakcjonuje.

Sama kiedyś, myślę, że to już było nawet kilkanaście lat temu, gdy jeszcze internet w telefonie kosztował dość sporo, a oferty internetu mobilnego były kuszące, wzięłam na próbę mały modem na USB do laptopa. Szybko okazało się, że takie rozwiązanie w tamtym czasie rzeczywiście w wielu sytuacjach ratowało moją dostępność w sieci.

