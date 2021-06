Plus poszerzył zasięg sieci 5G. Kolejny milion Polaków może z niej korzystać

Plus udostępnia możliwość połączenia z siecią 5G kolejnemu milionowi Polaków. Przybywa też stacji bazowych i miejscowości, w których skorzystamy z szybszego przesyłu danych.

Co trzeci mieszkaniec Polski w zasięgu sieci 5G Plusa

Jak podaje operator Plus, liczba Polaków znajdujących się w zasięgu sieci 5G tego operatora, przekroczyła 13 milionów. Podczas gdy jeszcze dwa miesiące temu jakiś 160 miejscowości mogło znajdować się na mapie Plus 5G, tak teraz lista lokalizacji, w których możliwe jest skorzystanie z szybszej sieci, wzrasta do niemal 400. Łączna liczba stacji bazowych 5G Plusa liczy teraz dwa tysiące nadajników.

Reklama

Plus nie tylko zadbał o uruchomienie nowych nadajników tam, gdzie ich wcześniej nie było, ale także o dorzucenie nowych stacji bazowych w miejscowościach, gdzie 5G było już oferowane. Dzięki temu zasięg sieci nowej generacji uległ poszerzeniu w większych miastach. Pełna lista oraz mapa zasięgu 5G w Plusie znajduje się na stronie operatora.

Oprócz tego Plus wciąż stara się o wprowadzanie do oferty kolejnych urządzeń, które mają techniczne możliwości łączyć się z sieciami 5G. Aktualnie w portfolio operatora znajduje się ponad 30 smartfonów i routerów, które odpowiadają tym wymaganiom.

Aukcja 5G wciąż w powijakach

Jeszcze dużo czasu dzieli nas od wprowadzenia w Polsce „pełnego 5G”, które będzie się opierało także na obsłudze nieprzydzielonych częstotliwości z pasma 3600 MHz. Operatorzy zyskają prawo do korzystania z nowszej technologii, w ramach ustaleń Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jeszcze miesiąc temu wydawało się, że licytacje ruszą na początku czerwca, ale UKE wciąż nie podało konkretnego terminu wznowienia operacji. Czołowe sieci z całą pewnością nie są zbyt zadowolone z takiego obrotu spraw.