T-Mobile z naprawdę potężną paczką 4800 GB ekstra przez rok!

Tuż przed majówką T-Mobile postanowiło ogłosić świetną ofertę dla wszystkich, którzy potrzebują ogromnej paczki internetu. Co więcej, Heyah na kartę wprowadza nielimitowane połączenia do Ukrainy.

Paczka 4800 GB w T-Mobile

Śmiem twierdzić, że polscy operatorzy sieci komórkowych często rozpieszczają swoich klientów. Co chwila słyszymy o nowych, atrakcyjnych ofertach czy promocjach, które pozwalają odebrać spore paczki internetu do wykorzystania. Najnowsza propozycja przygotowana przez T-Mobile jak najbardziej zasługuje na odnotowanie, bowiem w jej ramach możemy dostać aż 4800 GB ekstra.

Otóż od 28 kwietnia klienci operatora mogą zyskać wspomniane 4800 GB ekstra, jeśli wybiorą cykliczną ofertę GO! L za 45 złotych co 30 dni. Jeśli już zdecydowaliśmy się na tę ofertę, to należy w aplikacji Mój T‑Mobile aktywować promocję „Rok Internetu” i to już prawie wszystko. Wówczas do naszego konta zostanie dodana pierwsza paczka 400 GB z promocji.

Nie bez powodu przed chwilą napisałem, że to już prawie wszystko. W celu odebrania kolejnych gigabajtów, które łącznie składają się na imponujące 4800 GB, musimy poczekać do odnowienia oferty GO! L, czyli 30 dni. Wówczas, jak łatwo się domyślić, klient dostaje kolejne 400 GB. Dzięki tej promocji przez 12 miesięcy możemy się cieszyć solidnym zapasem gigabajtów.

Wypada jeszcze wspomnieć, że w ramach tej oferty GO! L użytkownik otrzymuje także nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, 30 GB i dodatkowe 30 GB po doładowaniu za 45 złotych. Z taką paczką danych raczej nigdy nie braknie nam gigabajtów, nawet jeśli z internetu korzystamy dość intensywnie.

Gigabajty pomnożone przez 2

To nie koniec dobrych informacji przed majówką. Dla tych, którzy wybiorą cykliczną ofertę GO! M za 35 złotych co 30 dni lub GO! M+UA za 40 złotych co 30 dni z pakietem 1500 minut do Ukrainy, w ramach promocji „Rok Internetu” przygotowano nie 1200 GB, ale aż 2400 GB ekstra przez 365 dni.

T-Mobile zaznacza, że w przypadku obu ofert użytkownicy otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y, paczkę 20 GB oraz 20 GB po doładowaniu odpowiednio za 35 lub 40 złotych w dowolnym kanale, a także przy odnowieniu oferty, co miesiąc 200 GB w ramach promocji „Rok Internetu”. Więcej informacji o ofercie znajdziemy na stronie T-Mobile.

Nielimitowane połączenia do Ukrainy

Od 28 kwietnia dostępna jest jeszcze najnowsza odsłona oferty Heyah na kartę, która w cenie 55 złotych co 30 dni zawiera nielimitowaną możliwość połączeń do wszystkich operatorów działających w Ukrainie (Vodafone, Kyivstar i Lifecell). Ponadto co miesiąc do dyspozycji dostajemy pakiet 100 GB internetu, który można dodatkowo powiększyć. Do tego na start mamy jeszcze 500 GB ekstra, które można dowolnie wykorzystać do końca roku.

W celu zdobycia wspomnianego bonusu wystarczy tylko kilka kliknięć w aplikacji Moja Heyah. W ramach oferty mamy jeszcze możliwość zrealizowania co miesiąc 5 w pełni darmowych przelewów zagranicznych z myRia w bankomatach Euronet. Oferta to również nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y na terenie Polski.

Dla mniej wymagających przygotowana została opcja M w Heyah na kartę, która gwarantuje 70 GB internetu co 30 dni oraz 2000 minut połączeń do Ukrainy, czyli ponad godzinę dziennie. Tutaj też mamy do 5 bezpłatnych przelewów zagranicznych z myRia w bankomatach Euronet, 500 GB ekstra do wykorzystania do końca roku, a także nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y na terenie Polski.

Wypada jeszcze wspomnieć o pakietach S oraz XS. Pierwszy, dostępny w cenie 35 złotych co 30 dni zapewnia 1000 bezpłatnych minut do Ukrainy, 55 GB (oraz dostęp do bonusu 500 GB do końca roku), a także 5 bezpłatnych przelewów zagranicznych z myRia oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y na terenie Polski. Wariant XS w cenie 30 złotych co 30 dni to z kolei 40 GB internetu oraz darmowe połączenia i wiadomości w Polsce.