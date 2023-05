Świetna promocja Lenovo na Dzień Dziecka – prawdziwa gratka dla małych i dużych

Pamiętacie, że Dzień Dziecka już za niewiele ponad dwa tygodnie? Jeśli szukacie prezentu dla swojej pociechy lub samych siebie, to promocja Lenovo może Was jak najbardziej zainteresować.

Promocja Lenovo na Dzień Dziecka 2023

Dzień Dziecka to święto, które można celebrować w każdym wieku – nie tylko do 18. roku życia, bo w końcu nawet dorośli mają w sobie dziecięcy pierwiastek, a do tego również w dorosłym życiu jest się dzieckiem swoich rodziców. Wiek nie ma zatem znaczenia. Dzięki promocji Lenovo można otrzymać prezent, który ucieszy zarówno małe, jak i większe dzieci.

Producent przygotował na tegoroczny Dzień Dziecka promocję, w ramach której (po zakupie wybranych urządzeń chińskiej marki) otrzymacie w prezencie zestaw klocków LEGO – LEGO Technic 42107 Ducati Panigale V4 R lub LEGO Harry Potter 76389 Komnata tajemnic w Hogwarcie. Pierwszy z ww. zestawów można kupić w sklepach od ~240 złotych, natomiast za drugi trzeba zapłacić ponad 500 złotych, zatem oferta jest bardzo kusząca.

Które urządzenia biorą udział w promocji?

Jak zostało wspomniane, jeden z ww. zestawów klocków LEGO można otrzymać po zakupie wybranego urządzenia marki. LEGO Technic 42107 Ducati Panigale V4 R dostaniecie, gdy kupicie jeden z laptopów z procesorem Intel (IdeaPad 3, IdeaPad Slim 3, IdeaPad 5, IdeaPad Slim 5 lub Chromebook) albo tablet z serii P11 2. generacji, P11 Pro 2. generacji lub P12 Pro.

Zestaw LEGO Harry Potter 76389 Komnata tajemnic w Hogwarcie będą mogli natomiast otrzymać klienci, którzy kupią laptop Lenovo z serii IdeaPad 5 Pro, Yoga, LOQ, IdeaPad Gaming 3 lub Legion.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać zestaw klocków LEGO na Dzień Dziecka 2023 od Lenovo?

Aby otrzymać zestaw klocków LEGO, należy kupić fabrycznie nowy laptop lub tablet Lenovo w okresie od 15 maja do 25 czerwca 2023 roku u jednego z partnerów niniejszej promocji. A są nimi Delkom.pl, Euro.com.pl, Komputronik.pl, Mediaexpert.pl, Mediamarkt.pl, Morele.net, Neonet.pl, Sferis.pl i x-kom.pl.

Promocja nie przewiduje jednak automatycznego dodania zestawu klocków LEGO do zakupionego urządzenia – aby go otrzymać, należy w ciągu 14 dni od zakupu wypełnić formularz rejestracyjny na stronie www.lenovopolska.pl/promocja-dziendziecka, w którym trzeba dołączyć zdjęcie/skan dowodu zakupu oraz wyciętego numeru seryjnego i kodu kreskowego z opakowania nabytego sprzętu.

Po pozytywnej weryfikacji zestaw klocków LEGO zostanie wysłany do Was kurierem (na wskazany przez Was w formularzu adres) w ciągu 21 dni.

Regulamin promocji „Lenovo Dzień Dziecka” (PDF)