Play zmienia układ kanałów NOW TV, ale nie przez lex pilot

Osoby, które (jeszcze) oglądają telewizję, z pewnością doskonale znają układ kanałów swojego dostawcy. Klienci PLAY NOW TV będą jednak musieli przyzwyczaić się do nowego, który według zapewnień operatora jest wygodny.

Nowy układ kanałów w PLAY NOW TV

Operator informuje, że klienci, korzystający z usługi NOW TV wraz z dekoderem NOW TV BOX, powinni wiedzieć o wprowadzonej zmianie układu kanałów. Choć nie przez wszystkich ta wiadomość musi zostać przyjęta z entuzjazmem – w końcu z pewnością niejedna osoba ma ulubione kanały i zna na pamięć ich pozycję – to według Play nowy układ ma być „wygodny”.

źródło: Blog Play

Co się zmieniło? Przede wszystkim „najpopularniejsze stacje telewizyjne” zostały przeniesione na początek, dzięki czemu klienci nie będą już musieli przeszukiwać całej listy, aby znaleźć kanały ogólnotematyczne. Ponadto wszystkie kanały telewizyjne zostały uporządkowane tematycznie, dzięki czemu łatwiej będzie można namierzyć kanały o interesującej tematyce, bowiem wszystkie znalazły się w jednej grupie o jednej cyfrze początkowej.

Jak wygląda nowy układ kanałów w PLAY NOW TV?

Na pozycjach od 1 do 99 znajdą się kanały ogólnotematyczne, w tym TVP 1, TVP 2, TVN i Polsat.

Na pozycjach od 100 do 199 znajdziecie kanały filmowo-serialowe, m.in. Stopklatka, Ale Kino+, AXN i CBS Europa oraz filmowe serwisy premium m.in. HBO i CANAL+.

Na pozycjach od 200 do 299 umieszczono kanały informacyjne, lokalne i inne, m.in. TVN24, BIZNES24, TVS i TBN Polska.

Na pozycjach od 300 do 399 ulokowano kanały lifestylowe, m.in. CANAL+ Kuchnia, BBC Lifestyle i E! Entertainment.

Na pozycjach od 400 do 499 namierzycie kanały dokumentalne, m.in. National Geographic, History i Planete+.

Na pozycjach od 500 do 599 znajdziecie kanały sportowe i sportowe serwisy premium, m.in. CANAL+ Sport 5, Eleven Sports i Polsat Sport Premium.

Na pozycjach od 600 do 699 zgromadzono kanały dla dzieci, m.in. MiniMini+, Disney Junior i Nick Jr.

Na pozycjach od 700 do 799 umieszczono kanały muzyczne i stacje radiowe, m.in. Eska TV, MTV Hits i Polo TV.

Na pozycjach od 800 do 899 są natomiast kanały obcojęzyczne, na przykład CNN, BBC News i France24.

Choć niektórzy z pewnością mogą potrzebować trochę czasu, aby przyzwyczaić się do nowego układu kanałów, to koniec końców ta zmiana powinna im się spodobać, ponieważ z własnego doświadczenia wiem, że dzięki takiemu grupowaniu faktycznie zdecydowanie łatwiej znaleźć kanał, na którym może lecieć coś interesującego.