Ranking internetu mobilnego – który operator oferuje najszybszy?

Klienci nie bez powodu oczekują jak najszybszego internetu – w końcu smartfony i inne urządzenia mobilne stały się centrum cyfrowego życia, do którego większość osób chce mieć dostęp w każdym miejscu i czasie. Który operator jest w stanie zapewnić najwyższe prędkości? Sprawdzamy najnowszy ranking!

Najszybszy internet mobilny w kwietniu 2023 roku oferował…

RFBenchmark opublikował najnowsze podsumowanie przeprowadzonych przez użytkowników jego aplikacji mobilnej testów prędkości internetu. Dzięki temu mamy okazję przekonać się, jak wyglądała sytuacja w kwietniu 2023 roku. Co ważne, wspomniany benchmark podaje osobno wyniki dla technologii 5G, 4G LTE i 3G.

W kategorii 5G nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że najwyższą średnią prędkość pobierania zapewnił Plus – 148,2 Mbit/s (nieco niższą niż w marcu 2023 roku, gdy było to 151,1 Mbit/s). Jednocześnie w jego przypadku odnotowano najniższą prędkość wysyłania danych (26,2 Mbit/s) i najwyższy ping, czyli opóźnienie (35,5 ms). W dwóch przed chwilą wspomnianych aspektach liderem okazał się Play z wynikami odpowiednio 39,3 Mbit/s i 27,2 ms.

W technologii 4G LTE najwyższą średnią prędkość pobierania osiągnął T-Mobile (42,7 Mbit/s), natomiast wysyłania Play (23,3 Mbit/s). Ponadto u tego ostatniego zarejestrowano najniższe opóźnienie – 30,5 ms. Po drugiej stronie, we wszystkich trzech ww. aspektach, na końcu uplasował się Plus z wynikami odpowiednio 33,2 Mbit/s, 17,8 Mbit/s i 38,9 ms.

Pobieranie danych (5G) Wysyłanie danych (5G) Ping (5G) Orange 53,4 Mbit/s 34,5 Mbit/s 30 ms Play 56,6 Mbit/s 39,3 Mbit/s 27,2 ms Plus 148,2 Mbit/s 26,2 Mbit/s 35,5 ms T-Mobile 57,3 Mbit/s 36,9 Mbit/s 28,6 ms Pobieranie danych (4G) Wysyłanie danych (4G) Ping (4G) Orange 39 Mbit/s 19,9 Mbit/s 31 ms Play 39,1 Mbit/s 23,3 Mbit/s 30,5 ms Plus 33,2 Mbit/s 17,8 Mbit/s 38,9 ms T-Mobile 42,7 Mbit/s 20,1 Mbit/s 33 ms

Jak sytuacja wyglądała w przypadku internetu 3G?

Sieć 3. generacji odchodzi na naszych oczach do lamusa. T-Mobile poinformował, że wyłączył ją na większości terenu Polski, a Orange zrobi to do końca 2025 roku. Play i Plus natomiast jeszcze nie zadeklarowały takiego kroku.

Co jednak ciekawe, choć T-Mobile postawiło krzyżyk na 3G, to właśnie w jego przypadku odnotowano najwyższą prędkość pobierania i wysyłania danych w sieci trzeciej generacji – odpowiednio 15,2 Mbit/s i 7,1 Mbit/s. Najniższy ping był zaś w Play – 34,2 ms.