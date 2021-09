Najlepsza inteligentna opaska to…? Przeglądamy rynek i podpowiadamy, którą kupić

Popularność inteligentnych opasek rośnie niemalże niezmiennie od kilku lat. Powodów takiej sytuacji jest wiele, jednakże z pewnością spory wpływ na to ma duża różnorodność dostępnych na rynku opcji. Dziś przyjrzymy się tym najlepszym!

Jednoznaczne prognozy

Analitycy rynkowi nie mają żadnych wątpliwości. Rynek wearables rośnie i wszystko wskazuje na to, że tempo wzrostu będzie tylko i wyłącznie większe. Tylko w drugim kwartale bieżącego roku sprzedaż smartwatchy i smartbandów wzrosła aż o 47% w skali roku. Przełożyło się to na liczbę 18 milionów urządzeń dostarczonych do sklepów od kwietnia do czerwca. Biorąc pod uwagę zbliżający się wielkimi krokami okres świąteczny, wyniki te zapewne zostaną znacząco poprawione.

Skąd tak znaczący wzrost popularności wśród tego typu urządzeń? Jak już wspomniałem, powodów jest wiele, jednakże zastanówmy się nad tymi głównymi. Z pewnością ostatnie wydarzenia na świecie skierowały większą uwagę ludzi na zdrowszy tryb życia związany z bardziej regularną aktywnością fizyczną i kontrolą ważniejszych parametrów zdrowotnych, jak puls czy nasycenie krwi tlenem.

Wybór idealnej inteligentnej opaski nie należy do najłatwiejszych (fot. Tabletowo.pl)

Między innymi z tego właśnie powodu inteligentne opaski stały się czymś więcej niż tylko „przedłużeniem smartfona” w kwestii powiadomień. Co więcej, część z nich pozwala nawet zastąpić nasz telefon w niektórych sytuacjach, dla przykładu: wbudowane moduły GPS do niezależnego rejestrowania aktywności czy NFC pozwalające dokonać płatności w sklepie.

Większy rynek to jednocześnie większe możliwości. Początkowo smartbandy kojarzyły się jedynie ze sportową stylistyką. Teraz, z uwagi na szeroką dostępność wymiennych pasków, a także różnych wariantów samych urządzeń, elegancka kreacja i inteligentna opaska nie muszą się wzajemnie wykluczać.

Przyjrzyjmy się zatem temu, co znajdziemy aktualnie na rynku i spróbujmy wybrać najlepszą opcję dla każdego.

To zestawienie nie mogło zacząć się od innego produktu. Xiaomi to bez wątpienia najpopularniejszy producent inteligentnych opasek w naszym kraju, o bardzo znaczącej pozycji w Europie. Najnowszy wariant urządzenia kilka miesięcy po premierze rozszedł się w ponad 3 mln egzemplarzy. Trzeba przyznać, że taka liczba w tak krótkim czasie robi spore wrażenie.

Czy Mi Band 6 zaskarbił sobie serca użytkowników? Do głównych zalet urządzenia należą z pewnością duży jak na opaski (1,56-calowy), bardzo jasny i kolorowy ekran AMOLED, mnogość obsługiwanych trybów sportowych (aż 30), a także obecność pulsometru i pulsoksymetru na pokładzie.

Kacper w recenzji na łamach naszego portalu zwraca szczególną uwagę właśnie na wyświetlacz, za sprawą którego wszelkie wyświetlane treści są bardzo czytelne, co nie jest wcale regułą w przypadku inteligentnych opasek. Do sukcesu Mi Banda 6 przyczyniła się z pewnością także kompatybilność opasek z poprzednią odsłoną urządzenia. Ze słabszych stron należy jednak odnotować stosunkowo krótki czas pracy na jednym ładowaniu i brak NFC (choć już niedługo wersja z obsługą płatności zadebiutuje także w naszym kraju).

Nie sposób przejść obojętnie obok bardzo atrakcyjnej ceny. Kwota około 200 złotych za sprzęt, który możliwościami nie odbiega od znacznie droższej konkurencji, brzmi z miejsca jak bardzo dobra oferta. Z pewnością warto zwrócić uwagę na Xiaomi Mi Band 6, jeśli ktoś zastanawia się nad początkiem przygody z inteligentnymi opaskami.

Xiaomi Mi Band 6 (źródło: Tabletowo / Kacper Zarski)

Jeśli ktoś nie przepada za sprzętami Xiaomi, powinien spojrzeć w kierunku inteligentnej opaski Oppo. Oppo Band, którego miałem przyjemność dla Was recenzować, bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Biorąc pod uwagę, że to debiut producenta w tej kategorii urządzeń, to tym bardziej imponujące.

Pomimo faktu, że w porównaniu do Mi Banda 6, Oppo Band ma mniejszy wyświetlacz (1,1 cala), śmiało mogę powiedzieć, że to najmocniejszy aspekt urządzenia. Śliczne kolory, duża jasność i szczegółowość panelu AMOLED sprawiają, że spoglądanie na opaskę Oppo to prawdziwa przyjemność. Producent nie zapomniał o obecności podstawowych smartfunkcji (znajdowanie telefonu, kontrola muzyki, wideo), a także możliwości pomiaru funkcji zdrowotnych, jak nasycenie krwi tlenem czy puls.

Dodając do tego bardzo przyjemną i przemyślaną aplikację HeyTap Health i zgrabną wagę urządzenia (tylko ok. 10 gramów), Oppo Band to bardzo dobra alternatywa dla popularnego Mi Banda. Oczywiście nie brakuje też drobnych wad.

Podobnie, jak w Xiaomi, czas pracy powinien być nieco lepszy, a zapisy wyników treningów bardziej szczegółowe. Drażni też kiepski system wyjmowania „pastylki”. Mimo to, opaska Oppo to solidna propozycja, która powinna przypaść do gustu części publiki.

Oppo Band (fot. Oppo)

W naszym zestawieniu nie sposób pominąć także opaski Huawei. Firma może radzić sobie gorzej na smartfonowym rynku, jednak w kwestii wszelkich akcesoriów nadal posiada mocną pozycję. Huawei Band 6 to kolejna odsłona inteligentnej opaski, która tym razem przyniosła spore zmiany w designie samego urządzenia.

Huawei Band 6 (źródło: Huawei)

Ekran nie należy do największych (1,47 cala), należy jednak pamiętać, że przekątna ekranu to nie wszystko. W tym wypadku Huawei zdecydował się zwiększyć rozmiar wyświetlacza nie w pionie, a w poziomie, przez co na pierwszy rzut oka może nam się wydawać, że mamy do czynienia z zegarkiem, a nie smartbandem.

Niewątpliwą zaletą wszystkich akcesoriów od Huawei jest ich czas pracy na pojedynczym ładowaniu. Kasia w swojej recenzji, pomimo intensywnych testów, wyciągała czasy na poziomie od 10 do nawet 14 dni. Imponujące! Biorąc pod uwagę bogate w opisy i całkiem celne systemy śledzenia snu, pulsu czy nasycenia krwi tlenem, Huawei Band 6 to naprawdę świetny wybór wśród inteligentnych opasek, a to wszystko w cenie porównywalnej do poprzedników.

Co jeśli chodzi o wady? W zasadzie największą wydaje się konieczność pobrania najnowszej wersji aplikacji sterującej opaskę (Huawei Zdrowie) spoza sklepu Google Play z oczywistych powodów.

Wszystkie wymienione do tej pory modele nie posiadały wbudowanego modułu GPS – tak jest również w przypadku Huawei Band 6, lecz w tej cenie, nie ma się czemu dziwić. W dzisiejszym zestawieniu znajdą się jednak i propozycje dla osób, które wymagają modułu lokalizacyjnego na pokładzie opaski.

Huawei Band 6 (fot. Tabletowo.pl)

Jeśli ktoś wcześniej nie miał okazji korzystać z żadnego smartwatcha, ani smartbanda i boi się czy tego typu produkt przypadnie mu do gustu, z pewnością warto rozważyć model Amazfit Band 5, który jest o połowę tańszy w stosunku do wcześniejszych kandydatów. Jeśli ktoś nie chce koniecznie polować na promocje, to wydaje się być najrozsądniejsze wyjście.

Czy niższa o połowę cena oznacza, że opaska Amazfit jest z miejsca gorszym produktem? Nic bardziej mylnego, gdyż – jeśli przyjrzeć się opisowi produktu – na pokładzie znajdziemy niemalże wszystko.

Amazfit Band 5 (fot. Amazfit)

Projektanci urządzenia nie zapomnieli o pulsometrze (opartym na czujniku BioTrackerTM2 PPG znanym choćby z Amazfit GTR2), pulsoksymetrze, pomiarze snu, stresu, a nawet systemu oceny zdrowia PAI. Co więcej, producent deklaruje czas pracy na jednym ładowaniu do nawet 15 dni.

Warto mieć na uwadze, że opaska ma tylko 1,1-calowy ekran, choć jest to kolorowy panel AMOLED. Nie imponuje także liczba wspieranych aktywności, gdyż tych jest tylko 11, aczkolwiek wydaje się, że wszystkie najważniejsze, jak bieganie, rower czy pływanie znajdują się na tej liście.

Najważniejsze funkcje Amazfit Band 5 (fot. Amazfit)

Patrząc na to, jak bardzo popularne w naszym kraju są smartfony Koreańczyków, z pewnością zainteresowanie będzie budzić także ich drugie wydanie inteligentnej opaski – Samsung Galaxy Fit2.

Spoglądając w informacje przekazane od producenta widzimy, że poza pomiarem SpO2, wszystkie podstawowe funkcje są obecne na pokładzie opaski Samsunga. Oprócz „tego co zawsze” możemy także liczyć na wskazanie poziomu stresu (co nie jest regułą we wszystkich opaskach), a także przypominajkę o regularnym myciu i odkażaniu rąk.

Model ten na łamach naszego portalu recenzował dla Was Kacper. Za jedną z największych zalet uznał bardzo długi czas pracy na pojedynczym ładowaniu, a także wyjątkowo przyjemny (choć niewielki) ekran. Do wad zaliczył zaś stosunkowo niewielki wybór tarcz i niewygodny sposób ładowania.

Dla kogo jest Galaxy Fit2? Z pewnością szczególną uwagę na tę opaskę powinni zwrócić fani marki. Nie jest tajemnicą, że z reguły sprzęty od tego samego producenta współpracują ze sobą najlepiej. Jeśli zaś chodzi o cenę, jest ona zbliżona do wszystkich wcześniejszych kandydatów.

Samsung Galaxy Fit2 / fot. Kacper Żarski

W kwestii zaawansowania sprzętu, jego możliwości i ilości funkcji, wydaje się, że Fitbit nie ma sobie równych. Model Charge 4 podbił serca wielu użytkowników i zyskał nieformalny status jednej z najlepszych opasek sportowych dla najbardziej wymagających użytkowników.

Wbudowany moduł GPS, płatności zbliżeniowe za pomocą usługi Fitbit Pay, a oprócz tego takie prozdrowotne funkcje, jak inteligentne budzenie (tak, abyśmy rano czuli się możliwie najlepiej), pomiar temperatury skóry, autorski system „aktywnych minut”, a także liczne ćwiczenia pozwalające pracować nam nad czystością naszego umysłu. Producent oczywiście nie zapomniał o takich podstawach, jak pomiar pulsu czy SpO2 i to w możliwie najlepszym wydaniu – za sprawą szeregu zaawansowanych technologicznie czujników.

Fitbit Charge 4 (źródło: Fitbit)

Urządzenie oferuje tylko 1-calowy wyświetlacz (który co prawda nadrabia troszkę rozmiarem w poziomie, na podobnej zasadzie jak w opasce Huawei) wykonany w technologii AMOLED, ale wyświetlający jedynie odcienie szarości. Niestety, w tym wypadku musimy zapomnieć o wymyślnych, tryskających kolorami tarczach.

Największa bolączką opaski wydaje się być jednak płatna subskrypcja, która odblokowuje pełnię możliwości opaski. O ile sama cena Fitbit Charge 4 (która kręci się obecnie na poziomie 500 złotych) jest uzasadniona funkcjami i możliwościami, tak abonament może już boleć kieszeń użytkownika. Tym bardziej, że kosztuje on 47,99 złotych miesięcznie, a więc dość sporo. Co prawda w przypadku nowych urządzeń Fitbit oferuje od 3 do nawet 6 miesięcy bezpłatnej subskrypcji, jednakże w dalszym ciągu po tym okresie odpowiednią opłatę musimy uiścić.

Warto obserwować cenę Charge 4, gdyż kolejna odsłona opaski, a więc Charge 5 (w nowościach min. kolorowy i większy wyświetlacz), zadebiutuje pod koniec miesiąca, co powinno wpłynąć pozytywnie na wycenę czwartego modelu w serii.

Fitbit Charge 4 (źródło: Fitbit)

Huawei Band 4 Pro – GPS w niskiej cenie

Jeśli komuś szczególnie zależy na obecności modułu GPS w opasce, który pozwala odciążyć baterię smartfona w trakcie ćwiczeń, to Huawei ma w swojej ofercie bardzo ciekawą opcję, zdecydowanie lżejszą dla portfela aniżeli Fitbit.

Huawei Band 4 Pro to z pozoru klasyczna opaska. Dość standardowy wygląd i niewielki (ale kolorowy) ekran nie wzbudzają szczególnych podejrzeń w stosunku do tego konkretnego modelu. Jak jednak powszechnie wiadomo, nie należy oceniać książki po okładce.

Kiedy spojrzymy na to, co ma do zaoferowania Band 4 Pro, znajdziemy nie tylko garść podstawowych funkcji (z SpO2 i pomiarem stresu), a także wbudowany moduł GPS, asystenta treningowego, pomagającego osiągać wyznaczone cele i wyznaczanie pułapu tlenowego VO2max, ważnego w szczególności dla biegaczy.

Biorąc pod uwagę, że to wszystko dostajemy za połowę tego, co musimy zapłacić za Fitbit Charge 4, dla kogoś mniej wymagającego, niepotrzebującego płatności zbliżeniowych i bardzo zaawansowanych pomiarów z długimi opisami, Huawei Band 4 Pro to bardzo ciekawa propozycja.

Huawei Band 4 Pro (fot. Huawei)

Podsumowanie, czyli najlepsza inteligentna opaska to…?

Podsumowując dzisiejsze zestawienie, jednoznaczny wybór najlepszej inteligentnej opaski nie jest możliwy. To wszystko zależy od tego, czego konkretnie potrzebuje dany użytkowników. Stricte pod kątem możliwości, bez wątpienia to Fitbit Charge 4 wysuwa się na zdecydowane prowadzenie. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że chociażby monochromatyczny ekran AMOLED czy wysoka cena (+ opcjonalny abonament) nie każdemu przypadną do gustu.

Pod kątem uniwersalności wydaje się, że to Xiaomi i szóste wydanie Mi Banda powinno zadowolić niemalże każdego użytkownika. Niedzielnych sportowców z pewnością kusić zaś będzie Huawei Band 4 Pro, oferujący wbudowany moduł GPS w rozsądnej cenie.

Dla każdego coś dobrego! A co Wy myślicie na temat przedstawionych opasek? Może macie swoje propozycje spoza dzisiejszej listy? Dajcie nam koniecznie znać w komentarzach!