Wyniki Huawei Polska za 2020 rok to istny rollercoaster. Jest dużo gorzej, ale też dużo lepiej. Jak to możliwe?

Chiński gigant już dwa miesiące temu opublikował swoje wyniki finansowe za 2020 rok. Huawei Polska zrobił to dopiero teraz. Są one albo bardzo dobre, albo wręcz przeciwnie. Zależy od tego, na którą pozycję akurat spojrzymy.

Producent już od dwóch (!) lat znajduje się w bardzo trudnym położeniu, bo Stany Zjednoczone nałożyły na niego pierwsze sankcje w maju 2019 roku, ale z perspektywy czasu trzeba przyznać, że nawet pomimo nich radzi sobie zaskakująco dobrze, choć gdzieniegdzie widać, że jego pozycja osłabła. W ogólnym rozrachunku jest jednak lepiej niż niektórym mogłoby się wydawać.

Reklama

Wyniki finansowe Huawei Polska za 2020 rok

Jak już zostało wspomniane, producent opublikował swoje wyniki finansowe za 2020 roku już dwa miesiące temu, ale jego polski oddział zrobił to dopiero teraz. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, jak firma radzi sobie na polskim rynku.

W sprawozdaniu, złożonym do KRS, polski oddział chińskiego giganta zaraportował za 2020 roku 2,935 mld złotych całkowitych przychodów, w tym 2,2 mld złotych ze sprzedaży towarów (sprzętu konsumenckiego oraz sieciowego). W obu przypadkach są to kwoty znacznie mniejsze w porównaniu z tymi, które udało się osiągnąć w 2019 roku. Wówczas było to – odpowiednio – 3,639 mld 2,733 mld złotych.

Huawei Polska uzasadnia to przede wszystkim zmniejszeniem wolumenu sprzedaży smartfonów, na co wpływ miały „niezależne od spółki zewnętrzne czynniki polityczne”, czyli liczne sankcje, nałożone przez Stany Zjednoczone. Ponadto mniejszą sprzedaż spowodowały również ograniczenia w handlu – w 2020 roku sklepy z elektroniką i salony operatorów były bowiem zamknięte przez wiele tygodni. I chociaż dość sporo osób skierowało swoje kroki do sklepów internetowych, to zakupy online nie zrekompensowały strat z tytułu zamknięcia stacjonarnych placówek.

Polski oddział producenta jednocześnie zaraportował jednak też zauważalnie wyższe przychody ze sprzedaży oprogramowania – w 2020 roku osiągnięto z tego tytułu 2,278 mld złotych wpływów, podczas gdy w 2019 roku 1,786 mld, czyli blisko pół miliarda złotych mniej. Ponadto w minionym roku udało mu się też znacznie obniżyć koszty – ogólnie aż o 20,5% rok do roku, z 3,518 mln do 2,796 mln złotych.

Huawei Polska zaraportował też wyższy zysk operacyjny za 2020 rok – 137,96 mln złotych (vs 120,5 mln złotych), a także wyższy zysk netto – 114,39 mln złotych (vs 112,4 mln złotych). Polski oddział chińskiego giganta jest zatem w bardzo dobrej kondycji, pomimo wielu przeciwieństw, z którymi musi się mierzyć w swojej działalności.