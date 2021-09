Szykujcie nadgarstki na Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, bo będziecie nim płacić!

Xiaomi Mi Smart Band 6, bo tak brzmi oficjalna nazwa tej opaski, jest już dostępna na rynku od kilku miesięcy. I choć oferuje wiele, to nie da się nią płacić zbliżeniowo w sklepach. W przeciwieństwie do zaanonsowanego dziś smart banda Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, który będzie dostępny również w Polsce!

Xiaomi długo wystawiało cierpliwość klientów na próbę

Trudno już przypomnieć sobie, jak długo użytkownicy na całym świecie czekali na to, aby mogli płacić zbliżeniowo opaskami Mi Band. Niektórym jednak się poszczęściło, ponieważ w wybranych krajach do sprzedaży trafił Xiaomi Mi Band 4 NFC, którym można zapłacić w sklepie czy restauracji. Co ciekawe, mowa tu o bardzo bliskich nam państwach, bo m.in. Białorusi i Ukrainie. Niestety, urządzenie nigdy nie przekroczyło granicy i nie dotarło do kraju nad Wisłą.

Do sprzedaży w Rosji trafiła nowa wersja Xiaomi Mi Band 4 NFC o oznaczeniu MGW4059RU, którą można płacić zbliżeniowo za zakupy (źródło: Xiaomi)

Osoby, które chciały zostawić smartfon i portfel w domu, musiały więc kupić inny sprzęt. Nie można powiedzieć, aby klienci nie mieli dużego wyboru, aczkolwiek w ogromnej większości wearables, którymi można płacić zbliżeniowo, nie należą do najtańszych, w przeciwieństwie do opasek Xiaomi (choć i one stają się coraz droższe – Xiaomi Mi Smart Band 6 kosztował na start 219 złotych; w Europie 44,99 euro).

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, którym zapłacicie w sklepach, wypływa na szerokie wody

Jak zostało już wspomniane, Xiaomi Mi Band 4 NFC mogło kupić bardzo „elitarne” grono klientów. W przypadku Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC tak nie będzie, gdyż nowa opaska, która zapewni funkcję płatności zbliżeniowych, pojawi się w wielu krajach – Xiaomi podaje, że w pierwszym etapie w 19 nowych regionach.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC obsługuje płatności zbliżeniowe nie tylko dzięki modułowi NFC, ale również współpracy z Mastercard, która zaowocowała już wprowadzeniem na wybrane rynki Xiaomi Mi Band 4 NFC. Teraz jednak partnerzy będą działać na szeroką skalę.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC (źródło: @Xiaomi)

Xiaomi informuje, że Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC zaoferuje również wbudowaną obsługę asystentki Amazon Alexa. Opaska będzie kosztowała w Europie od 54,90 euro, czyli o 10 euro (~45 złotych) więcej niż Xiaomi Mi Smart Band 6 bez NFC. Polska premiera jest zaplanowana na październik br.

