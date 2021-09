Szybki przegląd ciekawych smartfonów za około 900 złotych. Pozytywnie zaskakują!

Niniejszy poradnik z serii Co kupić? pozwala przekonać się, że za mniej niż 900 złotych można stać się posiadaczem smartfona, który wzorowo wywiąże się z większością zadań stawianych przed tymi urządzeniami. Czy któryś model wyróżnia się na tyle, by to właśnie on stał się pierwszym wyborem? Postanowiłem to sprawdzić.

Smartfon za 900 złotych – oczekiwania i możliwości

Zanim przejdziemy do smartfonów, sprawdźmy, czego możemy oczekiwać od urządzeń, których rynkowa cena nie przekracza 900 złotych. Wbrew pozorom, całkiem sporo. To zdecydowanie nie są najtańsze urządzenia, kosztujące około 500 czy 600 złotych. Dopłata 300 czy 400 złotych, w tym przypadku, potrafi zdziałać naprawdę wiele w kwestii oferowanych możliwości smartfona. Naturalnie, również daleko im do flagowców, choć poszczególne urządzenia starają się przemycić rozwiązania ze znacznie wyższej półki cenowej. Wśród nich szybkie ładowanie, wyświetlacze z ponadstandardową częstotliwością odświeżania, ekrany AMOLED czy mocne aparaty główne. Standardem, w tej cenie, jest już moduł NFC do płatności zbliżeniowych.

Czego nie znajdziemy w smartfonach za tę cenę? Mimo wszystko, wydajności zarezerwowanej dla topowych konstrukcji. Owszem, jest na rynku POCO X3 Pro, jednak jego cena, co do zasady, jest nieco wyższa niż urządzeń, którym się przyglądamy. Próżno również szukać ładowania bezprzewodowego, a optyczna stabilizacja obrazu to rarytas. Łączność 5G? Są na rynku takie smartfony, jednak w przypadku urządzeń z tej półki cenowej, 5G, co do zasady, oznacza ubytki w innych aspektach specyfikacji technicznej. Biorąc pod uwagę kolejne opóźnienia w budowie 5G na częstotliwościach docelowych w Polsce, LTE w zupełności wystarczy.

Wszystkie smartfony w niniejszym zestawieniu, jak zwykle, pochodzą z oferty sklepu Media Expert. Partner materiału nie ingerował w dobór smartfonów oraz ich kolejność w zestawieniu. Ta, w tym przypadku, jest przypadkowa.

Xiaomi Redmi Note 10

Smartfonem, który otwiera niniejsze zestawienie, jest propozycja marki Xiaomi, która, przynajmniej w teorii, powinna w tej cenie zaoferować najwięcej. Czy tak jest w rzeczywistości? Konkurencja robi wszystko, co może, by dotrzymać tempa narzuconego przez Chińczyków, dlatego trudno stwierdzić jednoznacznie. Naturalnie, to bardzo dobrze dla nas, klientów. Dzięki bardzo zaciętej konkurencji, w tej półce cenowej, mamy w czym wybierać.

Czym kusi nabywcę Redmi Note 10? Przede wszystkim pięknym ekranem. To Super AMOLED o przekątnej 6,43 cala. Niezłe są również zastosowane podzespoły odpowiedzialne za wydajność – SoC Qualcomm Snapdragon 678, 4GB RAM i 64 GB pamięci na dane. Bateria o pojemności 5000 mAh ładuje się z mocą 33 W, a zestaw aparatów tworzą: główny, o rozdzielczości 48 Mpix, ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix i dwa, pomocnicze obiektywy 2 Mpix (makro i detekcja głębi). Solidnym atutem, dla tych, którzy chętnie oglądają materiały wideo na smartfonie, są również głośniki stereo.

Cena Redmi Note 10 w pełni wyczerpuje dzisiejszy budżet – najczęściej znajdziemy go za 899 złotych.

Redmi Note 10 (źródło: Xiaomi)

Samsung Galaxy A22

Przyjrzyjmy się, co oferuje producent, który zaciekle walczy z Xiaomi o miano tego, który w Polsce sprzedaje najwięcej smartfonów. W budżecie nieprzekraczającym 900 złotych, w ofercie Samsunga dostępny jest Samsung Galaxy A22. Co otrzymamy, gdy wydamy na niego 849 złotych?

Na pokładzie Galaxy A22 znalazło się miejsce dla układu SoC MediaTek Helio G80, 4 GB pamięci RAM i 64 GB na dane użytkownika. Wyświetlacz to, jak przystało na Samsunga, Super AMOLED. W przeciwieństwie do Xiaomi, odświeżany jest z częstotliwością 90 Hz, ale jego rozdzielczość to zaledwie HD. Bateria również ma pojemność 5000 mAh, jednak ładuje się wolniej – z mocą 15 W.

Niedociągnięcia, zwłaszcza w kwestii wyświetlacza o niskiej rozdzielczości, Samsung nadrabia na polu fotografii mobilnej. Główny aparat Galaxy A22 ma rozdzielczość 48 Mpix. Co ciekawe i niespotykane w tej półce cenowej, został wyposażony w optyczną stabilizację obrazu. Pozostałe obiektywy – dokładnie takie same jak w Xiaomi – 8 Mpix (ultraszerokokątny) i dwa pomocnicze 2 Mpix.

Samsung Galaxy A22 4G (źródło: Samsung)

realme 7

To jeden z tych smartfonów, które w naszych zestawieniach przewijają się najczęściej. Dzieje się tak za sprawą bardzo ciekawej specyfikacji technicznej, w urządzeniu, do którego wyceny nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Obecnie, decydując się na zakup realme 7, zapłacimy 799 złotych. Oznacza to, że z założonego budżetu zostanie nam jeszcze 100 złotych na inne wydatki. Mimo tego, specyfikacja wcale nie ustępuje droższym konstrukcjom.

Wyświetlacz realme 7 to IPS o przekątnej 6,5 cala i częstotliwości odświeżania 90 Hz. SoC – MediaTek Helio G95, któremu towarzyszy 6 GB RAM i 64 GB na dane użytkownika. Bateria – 5000 mAh z ładowaniem 30 W. Aparaty – główny (48 Mpix), ultraszerokokątny (8 Mpix), pomocnicze (2 Mpix).

Słowem, bardzo solidny standard.

realme 7 (źródło: realme)

realme 8

Obok realme 7 nie mogło braknąć jego następcy, choć słowo alternatywa zdecydowanie bardziej pasuje tu niż następstwo. Mamy tu dokładnie ten sam układ SoC (MediaTek Helio G95), te same aparaty dodatkowe (ultraszerokokątny i pomocnicze) oraz taką samą baterię, z identyczną technologią ładowania bezprzewodowego. Różnice sprowadzają się do zastosowanego wyświetlacza, który w tym przypadku wykonany został w technologii Super AMOLED. Niestety, ładniejsze barwy oznaczały rezygnację z większej częstotliwości odświeżania.

Dodatkowo, w podstawowej specyfikacji, realme 8 oferuje mniej pamięci RAM od realme 7 – 4 GB. Gdzie jeszcze szukać różnic? W zastosowanych aparatach głównych. Ten w realme 7 ma 48 Mpix, a w realme 8 – 64 Mpix.

Już sam wybór między dwoma realme, może przyprawić o ból głowy, choć na korzyść siódemki przemawia jeszcze jeden aspekt – obecnie jest tańsza o 100 złotych.

Motorola G30

Zestawienie smartfonów za około 900 złotych bez propozycji od Motoroli? To nie mogłoby się udać, dlatego wybrałem dwie, w mojej opinii, najciekawsze. Pierwszą z nich jest Motorola G30, która na moment publikacji niniejszego zestawienia kosztuje dokładnie 899 złotych.

Co otrzymamy w zamian? Przede wszystkim układ SoC Qualcomm Snapdragon 662, 6 GB pamięci RAM i 128 GB na dane użytkownika. Wyświetlacz Motoroli G30 ma przekątną 6,5 cala i częstotliwość odświeżania 90 Hz. Niestety, jego rozdzielczość to zaledwie HD, a technologia wykonania to IPS. Bateria ma pojemność 5000 mAh i ładuje się z mocą 20 W. Zestaw aparatów – bardzo typowy dla tej półki cenowej. Główny ma rozdzielczość 64 Mpix, a ultraszerokokątny 8 Mpix. Dwa pomocnicze, do makro i głębi, po 2 Mpix.

Motorola Moto G30 – fot. Motorola

Motorola G9 Plus

Kolejna propozycja od Motoroli, na pierwszy rzut oka, wydaje się nieco ciekawsza. Głównie za sprawą mocniejszego układu SoC (Qualcomm Snapdragon 730G w towarzystwie 4 GB RAM i 128 GB na dane), i wyświetlacza o rozdzielczości Full HD, o standardowej częstotliwości odświeżania.

Bateria Motoroli G9 Plus ma pojemność 5000 mAh i ładuje się z mocą 30 W. Zestaw aparatów: główny 64 Mpix, ultraszerokokątny 8 Mpix, pomocniczy i makro – 2 Mpix.

Czy znajdzie się zwycięzca?

Który z powyższych smartfonów warto polecić w szczególności. Na pierwszy rzut oka, trudno o jednoznaczną odpowiedź, dlatego rzućmy okiem na tabelę porównawczą:

Model Xiaomi Redmi Note 10 Samsung Galaxy A22 realme 7 realme 8 Motorola G30 Motorola G9 Plus Ekran 6,43 cala, Super AMOLED, Full HD, 60 Hz 6,4 cala, Super AMOLED, HD, 90 Hz 6,5 cala, IPS, Full HD, 90 Hz 6,4 cala, Super AMOLED, Full HD, 60 Hz 6,5 cala, IPS, HD, 90 Hz 6,81 cala, IPS, Full HD, 60 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 678 MediaTek Helio G80 MediaTek Helio G95 MediaTek Helio G95 Qualcomm Snapdragon 662 Qualcomm Snapdragon 730G GPU Adreno 612 Mali-G52 MC2 Mali-G76 MC4 Mali-G76 MC4 Adreno 610 Adreno 618 RAM 4 GB 4 GB 6 GB 4 GB 6 GB 4 GB Pamięć 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 128 GB 128 GB System Android 11 Android 11 Android 10 Android 11 Android 11 Android 10 Aparat Główny: 48 Mpix f/1,8, ultraszerokokątny: 8 Mpix f/2,2, makro: 2 Mpix, pomocniczy: 2 Mpix Główny: 48 Mpix f/1,8 OIS, ultraszerokokątny: 8 Mpix f/2,2, makro: 2 Mpix, pomocniczy: 2 Mpix Główny: 48 Mpix f/1,8, ultraszerokokątny: 8 Mpix f/2,3, makro: 2 Mpix, pomocniczy: 2 Mpix Główny: 64 Mpix f/1,8, ultraszerokokątny: 8 Mpix f/2,3, makro: 2 Mpix, pomocniczy: 2 Mpix Główny: 64 Mpix f/1,7, ultraszerokokątny: 8 Mpix f/2,2, makro: 2 Mpix, pomocniczy: 2 Mpix Główny: 64 Mpix f/1,8, ultraszerokokątny: 8 Mpix f/2,2, makro: 2 Mpix, pomocniczy: 2 Mpix Kamerka 13 Mpix 13 Mpix 16 Mpix 16 Mpix 13 Mpix 16 Mpix Bateria 5000 mAh 5000 mAh 5000 mAh 5000 mAh 5000 mAh 5000 mAh 5G Nie Nie Nie Nie Nie Nie NFC Tak Tak Tak Tak Tak Tak USB USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 2.0 microSD Tak Tak Tak Tak Tak Tak Dual SIM Tak, dedykowany Tak, dedykowany Tak, dedykowany Tak, dedykowany Tak, hybrydowy Tak, hybrydowy 3.5 mm jack audio Tak Tak Tak Tak Tak Tak Głośniki Stereo Mono Mono Mono Mono Mono Biometria Skaner linii papilarnych (ramka) Skaner linii papilarnych (ramka) Skaner linii papilarnych (ramka) Skaner linii papilarnych (wyświetlacz) Skaner linii papilarnych (ramka) Skaner linii papilarnych (ramka) Wymiary 160,5 x 74,5 x 8,3 mm 159,3 x 73,6 x 8,4 mm 162,3 x 75,4 x 9,4 mm 160,6 x 73,9 x 8 mm 165,2 x 75,7 x 9,1 mm 170 x 78,1 x 9,7 mm Waga 178,8 g 186 g 196,5 g 177 g 200 g 223 g Norma odporności IP53 Brak Brak Nie Nie Nie Cena na wolnym rynku 899 złotych 849 złotych 799 złotych 899 złotych 899 złotych 899 złotych Oferta Media Expert Link Link Link Link Link Link

Gdyby decyzja należała do mnie, postawiłbym na realme 8, za sprawą bardzo wyrównanej specyfikacji technicznej, właściwie pozbawionej istotnych mankamentów. Naturalnie, to tylko moje zdanie, z którym wcale nie trzeba się zgadzać. Wybrany smartfon ma cieszyć użytkownika i nikogo więcej.

Niemniej, w przypadku wszystkich, powyższych propozycji, jestem przekonany, że niezależnie od tego, którą wybierzecie, będziecie zadowoleni.