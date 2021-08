Jaki laptop dla ucznia i studenta? Mam kilku faworytów

Niestety, mam złe wiadomości dla wszystkich uczniów i studentów – wakacje nieubłaganie zbliżają się ku końcowi. A to oznacza, że powoli można zabierać się za przygotowania do powrotu do szkoły i na uczelnię. I chyba większość z Was zgodzi się ze mną, że w dzisiejszych czasach jednym z ważniejszych kompanów podczas nauki jest laptop – którą konstrukcję zatem warto wybrać?

Laptop dla ucznia – co powinien oferować?

W mojej opinii idealny laptop dla ucznia czy studenta powinien charakteryzować się trzema cechami. Po pierwsze, urządzenie powinno gwarantować nam bezproblemową pracę w średnio wymagających zadaniach, takich jak Pakiet Office, proste programy graficzne czy obsługa przeglądarki z wieloma otwartymi kartami – a najlepiej wszystko to jednocześnie. Na całe szczęście, większość względnie nowych konstrukcji (nawet tych z niższej półki) raczej nam to zagwarantuje.

Drugim punktem na mojej liście jest bateria i tu już zaczynają się schody. Dlaczego? Jeśli chodzi o długą pracę z dala od ładowarki, to mało która tania konstrukcja może się pochwalić rozsądnymi osiągami. Ba, nawet w tych droższych modelach, możemy natrafić na niechlubne przypadki laptopów, w których to producent przyoszczędzi na baterii – takich modeli starałem się w tym zestawieniu unikać.

Po trzecie – jakość wykonania. Element często pomijany podczas decyzji zakupowych, ponieważ najczęściej skupiamy się na cyferkach w specyfikacji i na cenie, zapominając o budowie laptopa. W mojej opinii jest to ogromny błąd, w szczególności w sprzęcie, który mamy zamiar nosić codziennie ze sobą przez długie lata. Uwierzcie mi, w takich wypadkach lepiej dopłacić kilkaset złotych do podobnego, ale lepiej wykonanego laptopa.

Oprócz powyższych radzę też pamiętać o tym, by kupowany przez nas laptop miał dysk SSD. Wbudowane systemowe dyski HDD w laptopach są już raczej rzadkością, niemniej jednak warto upewnić się przed zakupem czy wybrany przez nas sprzęt nie ma czasem takiej niemiłej niespodzianki w środku.

Dobrze by było też zadbać w laptopie o porządną klawiaturę i gładzik – niestety, te dwie cechy sprzętu trudno ocenić przez internet. Dlatego pamiętajcie, że gdyby wbudowany touchpad lub klawiatura Wam nie spasowała, przysługuje Wam zwrot zakupionego przez internet produktu do 14 dni – zawsze w końcu lepiej zwrócić produkt, z którego jesteśmy niezadowoleni, niż męczyć się z nim przez kolejne lata.

Tyle słowem wstępu, przyjrzyjmy się wybranym przeze mnie modelom laptopów.

Microsoft Surface Laptop 4

Moja osobista 5 faworytów!

Tanio, a dobrze – Lenovo IdeaPad 3 14

Trudno znaleźć naprawdę godnego polecenia nowego laptopa w cenie poniżej 2000 złotych. Większość tego typu urządzeń charakteryzuje się albo przestarzałymi podzespołami, albo żenująco niską jakością wykonania. W przypadku tej konkretnej propozycji Lenovo, nie ma mowy o żadnej z tych dwóch rzeczy.

Całkiem wydajny procesor Intel i3-1005G1 ze zintegrowaną grafiką, 8 GB pamięci RAM i dyskiem SSD pozwalają na komfortową pracę nawet na wielu programach czy kartach przeglądarki jednocześnie. Zaskakująco solidne jest wykonanie tego laptopa (pomimo wszędobylskiego plastiku), a na plus zaliczam także komplet najpotrzebniejszych złącz – 3 razy USB-A, HDMI i czytnik kart pamięci SD.

Na największy minus – ekran, który pomimo kompaktowego rozmiaru 14 cali i rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli, trudno pochwalić. Zawodzi przede wszystkim niska maksymalna jasność i kiepskie odwzorowanie kolorów. Jednak czego by nie mówić, w tej cenie laptop ten nadal broni się pozostałymi punktami specyfikacji.

Jeśli zaś jesteście zwolennikami procesorów „Czerwonych”, to o 100 złotych taniej znajdziecie tego samego laptopa z procesorem AMD Ryzen 3 3250U.

Lenovo IdeaPad 3 14 w Media Expert – 1799 złotych

Lenovo IdeaPad 3 14

Uniwersalność w dobrej cenie – Huawei Matebook D15

Nie bez powodu w swojej recenzji Tomek nazwał Huaweia Matebook D15 „nowym królem akademików”, ponieważ laptop ten wydaje się wręcz idealną pozycją dla wszystkich uczniów i studentów. Nowoczesny i minimalistyczny design, solidna praca na baterii, a także wygodny i duży gładzik, to największe atuty tego urządzenia.

Oprócz tego „Piętnastka” potrafi pozytywnie zaskoczyć w kwestii wydajności, odpalając popularne mniej wymagające gry w rozsądnej liczbie FPS. Do pełni szczęścia brakuje tylko podświetlanej klawiatury, a także lepszej kamerki internetowej – choć to ostatnie to niestety praktycznie standard w każdym laptopie na rynku.

Dodam też, że bliźniaczy model tego laptopa posiada od kilku lat moja dziewczyna i to też z tego powodu D15-tka znalazł się w tym zestawieniu – urządzenie to, pomimo już kilku lat na karku, nadal wygląda i sprawuje się świetnie, a i sama bateria potrafi zaskoczyć czasem swojej pracy, jest więc duża szansa, że w przypadku Huawei Matebook D15 będzie podobnie.

Huawei Matebook D15 w Media Expert – 1899 złotych





Huawei MateBook D15 – (fot. Tomasz Szwast, Tabletowo.pl)

Nieco mniej standardowo – Microsoft Surface Go 2 (w wersji z 8 GB RAM)

Moja kolejna propozycja jest mniej oczywista, bo nie będzie to do końca laptop, a ciekawa hybryda Microsoftu. Surface Go 2 to kolejna generacja tabletów z Windowsem z doczepianą klawiaturą, które charakteryzują się świetną jakością wykonania i dużą mobilnością.

Urządzenie to bezproblemowo poradzi sobie z typowo edukacyjnymi zastosowaniami, a dzięki opcjonalnemu rysikowi może być to również świetny cyfrowy notatnik dla studenta podczas wykładu. Na duży plus zaliczam też wydajną baterię i dobrej jakości dotykowy ekran. Subiektywnie – jest również bardzo dobrze wyglądający sprzęt, który kojarzyć się może z urządzeniami premium.

Niestety, sprzęt ten ma też i swoje wady, z których wyróżnić muszę dość wysoką cenę (jak za tego typu urządzenie) i względnie niską wydajność – z pewnością nie odpalicie na tym Wiedźmina 3 w najwyższych detalach ;).

Jeśli jednak zależy Wam głównie na używaniu PowerPointa i przeglądarki, to Microsoft Surface Go 2 może być ciekawym wyborem – pamiętajcie tylko, żeby wybrać wersję z 8 GB pamięci RAM, ponieważ 4 GB mogą się już dziś okazać niewystarczające.

Microsoft Surface Go 2 w Media Expert – 2899 złotych

Dobijamy do „trzech koła” – Huawei Matebook 13 z procesorem AMD

To już drugi (ale i też nie ostatni), laptop Huaweia w tym zestawieniu. Ten chiński producent w ostatnich latach opanował wręcz do perfekcji projektowanie niezwykle opłacalnych i bardzo dobrze prezentujących się laptopów. I to nie tylko pod względem designu, ale i specyfikacji, czego bardzo dobrym przykładem jest właśnie Huawei Matebook 13.

Swego czasu sprzęt ten miałem okazje testować i odsyłałem go z wielkim żalem, ponieważ w swojej klasie jest to fenomenalny laptop, który urzekł mnie swoją kompaktowością, a także bardzo wygodną klawiaturą. Co ciekawe, również wyświetlacz i wydajność tego sprzętu nie pozostawia wiele do życzenia – gdzie więc jest haczyk?

Dla wielu z Was dużą wadą może być brak standardowego portu USB-A – na bokach urządzenia znajdziemy tylko dwa USB-C i jacka 3,5 mm, co pewnie na niektórych użytkownikach wymusi korzystanie z przejściówki. Oprócz tego przyczepić się też mogę do kultury pracy urządzenia, ale nie jest to coś, co skreślałoby u mnie Huaweia Matebook 13 z listy rekomendacji.

Na rynku znajdziecie dwie wersje tego urządzenia – z procesorem Intel i AMD. Osobiście bardziej skłaniałbym się ku wariantowi z procesorem AMD, ale również wersja z Intelem nie powinna Was zawieść – choć zaznaczę, że jest ona niestety sporo droższa od odpowiednika z AMD.

Huawei Matebook 13 (AMD) w Media Expert – 3199 złotych





Huawei MateBook 13 – (fot. Konrad Pisula, Tabletowo.pl)

Coś z nadgryzionym jabłkiem? – Apple MacBook Air M1!

Nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał jeszcze o Apple. Sam jestem posiadaczem Macbooków już od jakichś 6 lat i bez mrugnięcia okiem mógłbym sprzęt ten polecić, również – a może nawet przede wszystkim – uczniom i studentom.

Długi czas pracy na baterii, świetne wykonanie i bardzo dobra wydajność (poza grami) sprawiają, że Macbooki świetnie sprawdzą się zarówno w prostej pracy biurowej, jak i w nieco bardziej profesjonalnych zadaniach graficznych.

Tym bardziej, że ten konkretny model Macbooka Air, wyposażony jest w superszybki procesor Apple M1, który w specjalnie przygotowanych wersjach aplikacji (których z dnia na dzień przybywa), bije na głowę większość mobilnych procesorów Intela.

I wiem, cena może wielu z Was początkowo przerazić, tym bardziej, że MacBook Air M1 to obecnie najtańszy (ale wcale nie najgorszy!) laptop Apple sprzedawany na rynku. Weźcie jednak pod uwagę, że to wyjątkowo długożyjące sprzęty, które dodatkowo, nawet po kilku latach, można sprzedać z bardzo małą stratą od ceny wyjściowej. Warto więc wybór ten rozważyć, choć raczej rekomendowałbym go starszym uczniom.

Apple MacBook Air M1 w Media Expert – 4796 złotych

I jeszcze kilka modeli…

Jeśli z powyższej piątki nadal nie wybraliście swojego faworyta, to mam jeszcze „ławkę rezerwową”, z kilkoma mniej oczywistymi wyborami. Z pewnością niektóre z poniższych konstrukcji są mniej standardowe niż te wymienione wyżej, ale nadal są to sprzęty godne polecenia.

iPad 10,2″ – 1599 złotych – tak, wiem, nie jest to laptop, a tablet, ale i tak postanowiłem dorzucić sprzęt ten do tego zestawienia. Dlaczego? Apple swego czasu w dość nietypowy sposób reklamowało swoje tablety, sugerując, że może on w pełni zastąpić niektórym ludziom komputer, co poniekąd jest prawdą, bo system iPadOS pozwala na zaskakująco dużo w zastosowaniach zarówno edukacyjnych, jak i rozrywkowych. Propozycja raczej dla młodszych osób, choć z rysikiem Apple Pencil i opcjonalną klawiaturą może być to świetny kompan każdego studenta.

HP 15-dw1000nw – 2199 złotych – nie mogło też zabraknąć propozycji HP, w której może i nie znajdziemy żadnej dedykowanej karty graficznej, ale pozostałe podzespoły i tak nie powinny sprawiać problemu w codziennej pracy. W tej cenie jest to solidna propozycja, patrząc na wykonanie laptopa i jego specyfikację.

Huawei MateBook D16 – 3999 złotych – starszy brat D15, z nieco większym ekranem, lepszymi podzespołami i wyższą ceną. Nadal jest to jednak bardzo opłacalna propozycja od Huawei, który jako firma wydaje się obecnie królować w segmencie laptopów z niskiej i średniej półki.

Huawei MateBook D16 – (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

HP Pavilion Gaming – 3999 złotych – nie możemy zapominać też o konstrukcjach gamingowych, których jednak zbyt wiele w tym zestawieniu nie było, ze względu na duże gabaryty tego typu urządzeń i ich wysoką cenę. Ten laptop HP wydaje się jednak iść na lekkie kompromisy w tych dwóch aspektach, choć nadal nie jest to wcale tak lekki i poręczny laptop, jakbyśmy tego oczekiwali.

Microsoft Surface Pro 7 – 4199 złotych – urządzenie bardzo podobne do wymienionego wyżej Microsoft Surface Go 2, z tym, że Surface Pro 7 może pochwalić się już znacznie wyższą wydajnością, a co za tym też idzie, niestety, dużo wyższą ceną.

Podsumowanie – wybór jest duży!

Jak więc widać, na brak różnorodności na rynku laptopów nie można narzekać. Chyba każdy zainteresowany powinien znaleźć tu coś dla siebie, zarówno w tych tańszych, jak i nieco droższych konstrukcjach – w zależności od tego, jakie ma wymagania.

Ja nie będę ukrywał, że moim faworytem z tego zestawienia jest Huawei Matebook 13 z procesorem AMD, który ma obecnie chyba jeden z najlepszych stosunków ceny do oferowanych możliwości, spośród wszystkich oficjalnie sprzedawanych laptopów w naszym kraju.

A czy Wy macie jakieś swoje propozycje laptopów dla uczniów? Jeśli tak, to zapraszam do dzielenia się nimi w komentarzach!