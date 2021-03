Xiaomi Mi Band 6 oficjalnie. Xiaomi zbliżyło się do ideału

Ostatnio Xiaomi pochwaliło się, że sprzedało już ponad 120 mln opasek z serii Mi Band. Dziś, dużo wcześniej niż się spodziewaliśmy, zadebiutowała najnowsza, Xiaomi Mi Band 6. Producent ponownie podniósł poprzeczkę, bowiem wpakował do tej małej pastylki kolejne ulepszenia.

Tak gwoli ścisłości, oficjalnie opaska ta nazywa się Xiaomi Mi Smart Band 6, ale większość klientów przyzwyczajona jest do marki Xiaomi Mi Band, dlatego pozwolicie, że będę się nią posługiwać również w przypadku najnowszego smart banda.

Specyfikacja Xiaomi Mi Band 6

Największą, wręcz rewolucyjną zmianą jest zastosowanie znacznie większego wyświetlacza – w najnowszej opasce ma on przekątną aż 1,56 cala i zajmuje niemal całą powierzchnię panelu górnego pastylki. A chroni go szkło hartowane z powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców.

Xiaomi podaje, że ekran w Xiaomi Mi Band 6 ma rozdzielczość 152×486 pikseli, co przekłada się na 326 ppi. Ponadto charakteryzuje się on jasnością do 450 nitów i naturalnie można sterować intensywnością podświetlenia wyświetlacza.

Xiaomi Mi Smart Band 6 (źródło: Xiaomi)

Specyfikacja Xiaomi Mi Band 6 obejmuje również 30 trybów fitnessowych, z czego sześć opaska sama automatycznie wykryje i zacznie rejestrowanie treningu. Do tego jest też (oczywiście) pulsometr i pulsoksymetr, pozwalający zmierzyć poziom nasycenia krwi tlenem (SpO2) oraz funkcja monitorowania snu wraz z jego późniejszą analizą.

Ponadto specyfikacja Xiaomi Mi Band 6 obejmuje też: ćwiczenia oddechowe, pomiar poziomu stresu, monitorowanie cyklu menstruacyjnego oraz system oceny aktywności PAI. Do tego są też alerty bezczynności (opaska powiadomi, że użytkownik zbyt długo siedział bez ruchu) i funkcja wywoływania spustu migawki aparatu w sparowanym smartfonie.

Xiaomi Mi Smart Band 6 (źródło: Xiaomi)



Xiaomi podaje, że najnowsza opaska zasilana jest przez akumulator o pojemności 125 mAh, który ładuje się podobnie jak baterię w Xiaomi Mi Band 5, tj. za pomocą złącza magnetycznego (nie trzeba wyjmować pastylki z opaski). Ładowanie ma trwać ~2 godziny, natomiast zapas energii wystarczy na do 14 dni. Warto też dodać, że zaprezentowany dziś smart band można także zanurzać w wodzie – wytrzyma jej napór do 5 ATM.

Niestety, wbrew wcześniejszym doniesieniom, na pokładzie Xiaomi Mi Smart Band 6 nie ma GPS.

Cena Xiaomi Mi Band 6, dostępność

Opaska będzie dostępna w sprzedaży w kilku wersjach – z paskiem w kolorze czarnym, pomarańczowym, żółtym, oliwkowym, beżowym i niebieskim.

Cena Xiaomi Mi Band 6 została w Chinach ustalona na 229 juanów. W sprzedaży pojawi się też specjalna edycja z NFC za 279 juanów, w Europie totalnie jednak bezużyteczna. Przedsprzedaż w Chinach rusza już dziś. Dla porównania, Xiaomi Mi Band 5 w momencie premiery kosztował – odpowiednio – 189 juanów (bez NFC) i 229 juanów (NFC).

W Europie cena Xiaomi Mi Band 6 wyniesie 44,99 euro.

_

Te wpisy też mogą Cię zainteresować: