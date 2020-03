Fitbit zaprezentował nową opaskę sportową – Fitbit Charge 4 ma GPS i wspiera płatności zbliżeniowe przez NFC

Mimo że wśród użytkowników największą popularnością niewątpliwie cieszy się Xiaomi Mi Band, to nie spełni on oczekiwań bardziej wymagających. Dla tych, którzy są skłonni zapłacić nieco więcej, aby otrzymać garść przydatnych na co dzień funkcji, ciekawą propozycją jest nowy Fitbit Charge 4.

Fitbit Charge 4 – specyfikacja

Model ten, podobnie jak Fitbit Charge 3, wyposażono w niewielki, dotykowy ekran OLED, który wyświetla informacje w odcieniach szarości. Nowościami są natomiast wbudowany GPS (poprzednik w ogóle go nie miał) i moduł NFC „w standardzie” (model z 2018 roku oferował go tylko w wersji Special Edition, za którą trzeba było zapłacić więcej niż za wariant podstawowy) z obsługą płatności Fitbit Pay. Dzięki temu Fitbit Charge 4 jest opaską kompletną i nie wymaga od użytkownika zabierania smartfona ze sobą na trening (a dzięki NFC po ćwiczeniach może skoczyć do sklepu po coś do picia).

Nowa opaska sportowa Fitbit naturalnie oferuje również pulsometr z opcją stałego pomiaru 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu oraz funkcję monitorowania snu z podziałem na fazy wraz z oceną jego jakości. Wszystkie zgromadzone informacje gromadzone są w programie Fitbit (można w nim też ustalać cele fitnessowe i brać udział w wyzwaniach). Fitbit Charge 4, po sparowaniu ze smartfonem, pozwala także kontrolować odtwarzanie muzyki i podcastów w aplikacji Spotify.

Właściciele Fitbit Charge 4 dostaną również do dyspozycji różne tarcze oraz będą mogli brać prysznic i pływać z opaską na nadgarstku, bowiem jest ona odporna na zanurzenia na głębokość do 50 metrów.

Fitbit Charge 4 – cena

Cenę Fitbit Charge 4 ustalono w Stanach Zjednoczonych na 149,95 dolarów (tyle samo kosztował Fitbit Charge 3), zaś w Europie na 149,95 euro. Producent przygotował też wersję Special Edition za 169,95 dolarów/169,95 euro z bardziej „designerskim” paskiem. Specyfikacja techniczna w obu przypadkach jest dokładnie taka sama.

W USA klienci mogą otrzymać w pakiecie trzymiesięczny okres próbny usługi Fitbit Premium (później 9,99 USD za każdy miesiąc). Według ostatnich doniesień, w Polsce oferta ta jest dostępna dla wszystkich osób, które wcześniej z niej nie korzystały.

Obecnych użytkowników Fitbit Charge 3, który będą rozważać „przesiadkę” na nowszy model, z pewnością ucieszy fakt, że do Fitbit Charge 4 pasują paski z „trójki”.

