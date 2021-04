Huawei Band 6 oficjalnie – opaska, która nie zamierza udawać smartwatcha

Dosłownie dwa dni temu informowaliśmy was o wycieku specyfikacji oraz renderów prezentujących Huawei Band 6. W związku z tym mogliśmy się spodziewać premiery w ciągu najbliższych tygodni, ale nie spodziewaliśmy się, że nowa smart opaska tak szybko pojawi się na stronie producenta. Sprawdźmy, co pisze o niej sam Huawei.

Huawei Band 6 zadba o wasze zdrowie

Nowy smartband Huawei to nie tylko nowy wygląd – to także ulepszone monitorowanie zdrowia. Huawei Band 6 oczywiście wyposażono w podstawowe funkcje śledzenia aktywności, takie jak krokomierz oraz zliczanie czasu aktywności w ciągu dnia.

Możemy również śledzić postęp naszych ćwiczeń, a tych do wyboru mamy aż 96. Po zakończonym treningu z łatwością podejrzymy liczbę m.in. spalonych kalorii lub nasze tętno – wszystko to w formie przystępnych i czytelnych wykresów. Z opaską bez problemu możemy pójść pływać – jest wodoszczelna do 5 atmosfer.

Specyfikacja Huawei Band 6 (źródło: Huawei)

Dzięki TruSeen 4.0 dane dotyczące naszego tętna są monitorowane przez całą dobę i przetwarzane przez sztuczną inteligencję. Jeśli jego poziom niebezpiecznie wzrośnie lub spadnie poniżej normy, zostaniemy o tym powiadomieni przez opaskę. Oprócz tego, Huawei Band 6 wyposażono w funkcję stałego monitorowania nasycenia krwi tlenem (SpO2). Jeśli okaże się, że jego poziom jest niski, opaska zawibruje, by poinformować nas o konieczności odpoczynku i zaczerpnięcia powietrza.

Monitorowanie snu w Huawei Band 6 (źródło: Huawei)

Huawei wyposażył swój najnowszy smartband w opcję monitorowania snu TruSleep 2.0, która szczegółowo wykrywa w której fazie się znajdujemy – drzemka, REM, lekki czy też głęboki sen. Producent zapewnia, że dokładność tej funkcji wzrosła o ponad 96%. Dzięki niej wiemy jak długo faktycznie śpimy, a w dodatku opaska sprawdza czy nie dokucza nam któryś z sześciu najczęstszych problemów ze snem.

Oprócz tego, jeśli opaska – dzięki funkcji TruRelax – wykryje wysoki poziom stresu, zaproponuje nam serię ćwiczeń oddechowych.

Huawei Band 6 pozwoli również na śledzenie cyklu miesiączkowego, pokazując przewidywane dni rozpoczęcia krwawienia i dni płodnych, a także zapisywanie towarzyszących miesiączce objawów.









Huawei Band 6 (źródło: Huawei)

Specyfikacja i cena Huawei Band 6

Huawei Band 6 oferuje wyświetlacz AMOLED o wielkości 1,47 cala i rozdzielczości 194×368 pikseli. Otaczają go bardzo wąskie ramki, a stosunek screen-to-body wynosi 64%. Opaska bez paska waży zaledwie 18 gramów i ma wymiary 43x25x10,99 mm. Urządzenie możemy obsługiwać za pomocą pojedynczego przycisku znajdującego się z boku obudowy. Producent zapewnia, że przygotował sporo tarcz dostępnych w Watch Face Store.

Huawei Band 6 powiadomi was o nowych wiadomościach i przychodzących połączeniach. Z jego poziomu będziecie mogli również sterować odtwarzaczem muzyki oraz zrobić zdjęcie na waszym smartfonie.

7 OCENA

Wbudowana bateria ma wystarczyć nawet na 2 tygodnie działania. Jeśli będziemy korzystać z opaski bardzo intensywnie, czas ten skróci się do 10 dni. Naładować będziemy ją mogli za pomocą magnetycznej ładowarki. Po zaledwie 5 minutach od podłączenia, opaska będzie mogła działać przez kolejne dwa dni – a przynajmniej tak deklaruje producent.

Huawei Band 6 (źródło: Huawei)

Huawei Band 6 jest kompatybilny ze smartfonami z Androidem 6.0 lub nowszym oraz iPhone’ami, pracującymi pod kontrolą iOS 9.0 lub nowszego. Mimo to, nie wszystkie funkcje działają na obu platformach.

Jeśli jesteście posiadaczami urządzenia z logo nadgryzionego jabłka, nie będziecie mogli korzystać z funkcji monitorowania cyklu menstruacyjnego oraz sterowania odtwarzaczem muzyki. Zdalne sterowanie migawką aparatu działa wyłącznie ze smartfonami działającymi pod kontrolą EMUI 8.1 lub nowszego.

Urządzenie będzie dostępne w trzech kolorach – różowym (Amber Sunrise), zielonym (Forest Green) oraz czarnym (Graphite Black). Jego cena na malezyjskiej stronie Huawei wynosi 219 Ringgitów, czyli około 205 złotych. Sprzedaż ma się tam rozpocząć jeszcze dziś, lecz nie wiemy kiedy urządzenie trafi do Polski.

Huawei Band 6 to miła odmiana względem Watch Fita, który był opaską w obudowie przypominającej smartwatcha. Tymczasem nowość nie udaje niczego, czym nie jest – to po prostu opaska inteligentna, która wielu może (lub nie) przypaść do gustu.