Amazfit GTR 2 LTE lada moment trafi do Europy. Warto czekać, bo ma eSIM

Jesienią zeszłego roku Amazfit zaprezentował drugą generację dobrze przyjętych modeli Amazfit GTR i Amazfit GTS. Te nieźle wyglądające i dobrze wyposażone urządzenia zyskały swoich fanów na całym świecie, a nie tak dawno doczekały się usprawnienia. Ulepszeniem tym jest obsługa eSIM w modelu Amazfit GTR 2 LTE, który niebawem ma trafić również do Europy.

Amazfit GTR 2 ze wsparciem eSIM

Nowe urządzenie nie jest niczym nowym. Po pierwsze, to dobrze nam znany Amazfit GTR 2, a po drugie – o tytułowym wariancie pisaliśmy w kwietniu, kiedy to debiutował na rynku chińskim. Mówimy więc o sprzęcie w kształcie zegarka, oferującym 1,39-calowy ekran AMOLED o jasności 450 nitów. Smartwatch jest wyposażony w szereg czujników i modułów, a nowa wersja przejmuje najlepsze cechy swojego podstawowego wariantu. Jedyną różnicą względem pierwowzoru jest mniejsza bateria, która w urządzeniu z modemem ma pojemność 338 mAh, ale jednocześnie pozwala na kilka dni pracy.

W ramach przypomnienia z czym mamy do czynienia powiem, że podstawowym zadaniem tego urządzenia jest monitorowanie newralgicznych parametrów zdrowia jak puls czy nasycenie krwi tlenem, a także wspomaganie aktywności fizycznej użytkownika. Sprzęt jest wyposażony w kilkadziesiąt predefiniowanych trybów sportu, a ich liczba systematycznie rośnie.

Oprócz tego, Amazfit GTR 2 LTE bardzo dobrze sprawdzi się w ocenie jakości naszego snu – wszystko za sprawą zredefiniowanych algorytmów, które w jeszcze bardziej precyzyjny sposób są w stanie wyciągać i analizować dane z sensorów umieszczonych w smartwatchu.

Jeśli natomiast mowa o zapleczu geolokalizacyjnym, to obejmuje ono GPS i GLONASS, które wzbogacą historię treningu o precyzyjny przebieg trasy, co z pewnością może się przydać podczas dokładnej analizy treningowej. Na pokładzie nie zabrakło Wi-Fi, a także – co oczywiste – Bluetooth 5.0, przy pomocy którego sparujemy urządzenie ze smartfonem.

Podstawowy Amazfit GTR 2 pozwala również na prowadzenie rozmów z poziomu zegarka, który jest połączony ze smartfonem. To, co wyróżnia model z dopiskiem LTE to wsparcie dla eSIM, co w efekcie pozwoli zegarkowi na stanie się całkowicie niezależnym. Po aktywacji sieci, możliwe stanie się między innymi odbieranie i wykonywanie połączeń bezpośrednio z poziomu zegarka, bez konieczności połączenia ze smartfonem.

Dostępność i cena Amazfit GTR 2 LTE

Amazfit GTR 2 LTE początkowo ma być dostępny w Hiszpanii i Niemczech, gdzie wsparcie dla eSIM zapowiedzieli operatorzy należący do grupy Telefónica, a więc odpowiednio dla Hispzanii – Movistar, a dla Niemiec – O2. Rozpoczęcie sprzedaży zostało zaplanowane w trwającym właśnie, trzecim kwartale roku. Sprzęt został wyceniony w Europie na 249 euro.

Zainteresowani będą mogli dokonać zakupu bezpośrednio na stronie producenta lub poprzez platformę Amazon. Firma zapowiedziała, że nowy model trafi również do innych krajów, w których działa oficjalnie Amazfit. Jeśli tylko sprzęt ten pojawi się w Polsce, a operatorzy postanowią zapewnić wsparcie dla eSIM, to będzie to jedno z ciekawszych tego typu urządzeń, na które z pewnością będzie warto zwrócić uwagę wybierając swój nowy smartband.