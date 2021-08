Do szkoły z inteligentnym zegarkiem? Dlaczego nie! Wybieramy smartwatche dla dzieci

Zastanawialiśmy się już nad tym, w jaki smartfon warto wyposażyć ucznia, w zależności od dostępnego budżetu, a także przeglądaliśmy rynek laptopów z myślą o uczniach i studentach. Teraz spróbujemy dobrać do tego akcesorium towarzyszące w postaci inteligentnego zegarka. Dzięki niemu, dzieci zyskają ciekawy, modny gadżet, a rodzice, przynajmniej w przypadku niektórych modeli, większy spokój o bezpieczeństwo dziecka.

Przygotowując się do niniejszej publikacji przeżyłem naprawdę mocne zaskoczenie. Nie zdawałem sobie wcześniej sprawy z tego, że rynek smartwatchy dla dzieci, może być tak rozbudowany. Znajdziemy na nim zarówno najprostsze propozycje, których zadaniem jest nauka korzystania z zegarka, jak i bardzo zaawansowane urządzenia, wspierające komunikację głosową, dzięki możliwości umieszczenia wewnątrz karty SIM. Praktycznie wszystkie, wiodące modele z tej grupy, występują w różnych kształtach i kolorach, by trafić w, jak się okazuje, bardzo wybredne gusta najmłodszego pokolenia.

Reklama

Są również takie zegarki, których podstawową funkcją jest monitorowanie aktywności dzieci i zachęcanie ich, by jak najwięcej czasu spędzały w ruchu. Mówi się, że otyłość może okazać się prawdziwą plagą pokolenia, które właśnie teraz dorasta. Jeśli inteligentny zegarek może przyczynić się do ograniczenia tego problemu, zdecydowanie rekomenduję jego zakup.

Ofertę zegarów typowo dziecięcych uzupełnimy o podstawowe modele opasek sportowych, pojawią się również droższe propozycje, będące pełnoprawnymi smartwatchami.

Naturalnie, decyzja zakupowa należy do rodziców, którzy najlepiej wiedzą, czy ich pociechy potrzebują tego typu zegarka, a także, czy domowy budżet pozwala na sprawienie dziecku takiego urządzenia. Poniższe to tylko propozycje, które poddajemy rozważeniu.

Partnerem materiału jest Media Expert

Zegarki i opaski sportowe wybrane zostały spośród oferty sklepu Media Expert, który nie miał wpływu na treść propozycji.

Zegarki z funkcją monitoringu

Pierwsza grupa proponowanych zegarków dedykowana jest bardziej dla rodziców niż dzieci. Przeznaczeniem tej grupy gadżetów jest bowiem zapewnienie rodzicom poczucia bezpieczeństwa, że wiedzą, w którym miejscu znajduje się ich dziecko i mogą się, w każdej chwili, skontaktować z nim.

Niekwestionowanym atutem takich zegarków jest ich stosunkowo niska cena – najprostsze modele kosztują kilkadziesiąt złotych i właśnie od takiego zaczniemy.

Pierwszym zegarkiem, któremu warto przyjrzeć się bliżej, jest Forever Call Me KW-50. Jego podstawowym atutem jest możliwość komunikacji z dzieckiem, bez konieczności noszenia smartfona. W pamięci zegarka można zapisać do 10 najbardziej potrzebnych numerów telefonów, jest również przycisk SOS, dzięki któremu dziecko może szybko połączyć się z zaprogramowanym kontaktem alarmowym.

Pewnym mankamentem może być niska dokładność lokalizacji. Forever Call Me KW-50 nie ma GPS, dlatego lokalizacja odbywa się wyłącznie poprzez nadajniki GSM.

Forever Call Me KW-50 w Media Expert

Forever Call Me KW-50

Moduł GPS dostępny jest, między innymi, w konstrukcji prawdopodobnie najpopularniejszego producenta zegarków dla dzieci w Polsce – Garett. Znajdziemy go, dla przykładu, w modelu Garett Kids XD. Dzięki temu możliwe jest stworzenie GEO ogrodzenia, czyli miejsca, w którym dziecko może się swobodnie poruszać.

Gdy tylko opuści wyznaczony teren, rodzic otrzyma powiadomienie, by móc zainterweniować najszybciej, jak to możliwe.

Garett Kids XD w Media Expert

Garett Kids XD

Opisane wyżej zegarki umożliwiają komunikację głosową z monitorowaną pociechą. Zegarek Garett Kids 4G oferuje, oprócz rozmów głosowych, również możliwość połączeń z wideo. By udostępnić taką funkcję rodzicom, konieczne było spore zwiększenie przepustowości łącza internetowego z zegarkiem, dlatego wewnątrz Garett Kids 4G znajdziemy modem 4G, a nie, jak w tańszych konstrukcjach, 2G. Konieczne było również dodanie aparatu, co musiało odbić się na cenie zegarka.

W porównaniu do głosowego Garett Kids XD, kosztującego 249 złotych, cena Garett Kids 4G jest o 200 złotych wyższa. Cóż, za więcej możliwości trzeba więcej zapłacić.

Garett Kids 4G w Media Expert

Garett Kids 4G

Dla młodych sportowców

Dzieci mają to do siebie, że lubią naśladować swoich rodziców. Jeśli rodzice żyją aktywnie, monitorując swoje postępy przy pomocy inteligentnych zegarków, dzieci chciałyby robić to samo. Zauważyła to, między innymi, firma Garmin, która wprowadziła na rynek zegarek Garmin Vovofit Junior 3.

Opisywany model, z uwagi na współpracę z firmami z branży filmowej, występuje w wersjach ozdobionych księżniczkami Disneya czy w stylistyce Czarnej Pantery albo Iron Mana.

Nie jest to już jednak zegarek do monitorowania dziecka, a do śledzenia jego postępów w kwestii aktywności fizycznej. Umożliwia monitoring liczby kroków, analizę snu i naukę podstawowych ćwiczeń, takich jak pajacyki, wyskoki itp.

Dodatkowo, aktywność fizyczna dziecka pozwoli na odblokowanie gier w dedykowanej aplikacji mobilnej, co powinno zmobilizować pociechę do odejścia od komputera czy smartfona na rzecz ruchu.

Garmin Vivofit Junior 3 w Media Expert

Garmin Vivofit Junior 3

Dorosłe opaski na dziecięcych nadgarstkach

Czy produkty dedykowane dorosłym nie nadają się do wykorzystania przez młodszych? W żadnym wypadku! Szalenie popularne, inteligentne opaski, świetnie sprawdzą się jako podstawowe monitory aktywności i rozszerzenie możliwości smartfona również dla dzieci w wieku szkolnym. Co istotne, podobnie jak zegarki dedykowane jeszcze młodszym dzieciom, raczej nie zrujnują domowego budżetu.

Nie sposób w tym miejscu przedstawić jakiejkolwiek innej opaski niż Xiaomi Mi Band 5. Wystarczy 99 złotych, by móc korzystać z monitorowania tętna, snu czy stresu, śledzenia kilkunastu aktywności fizycznych czy odbierania powiadomień ze smartfona. Taka funkcjonalność, w tej cenie, nie pozwala przejść obojętnie.

Xiaomi Mi Band 5 w Media Expert

9 Ocena

Alternatywą dla Mi Banda 5 może być nowsza konstrukcja – Xiaomi Mi Band 6. Co prawda kosztuje dwukrotnie więcej, jednak oferuje też odpowiednio więcej korzyści, na czele z większym ekranem czy monitorowaniem nasycenia krwi tlenem.

Po więcej informacji na temat tej opaski, zapraszam do opublikowanej, na naszych łamach, recenzji.

Xiaomi Mi Band 6 w Media Expert

Jeśli rodzice dysponują wystarczającym budżetem, warto przyjrzeć się również nieco droższemu modelowi, któremu bliżej do typowego smartwatcha niż prostej opaski. Huawei Watch Fit oferuje, między innymi, 96 trybów treningowych, długi czas pracy na baterii czy GPS.

7 Ocena

Huawei Watch Fit w Media Expert

Co z tym Apple?

Co w przypadku uczniów, którzy już korzystają ze smartfonów i są to iPhone’y? Niestety, nie mamy tutaj zbyt szerokiego pola do popisu. Właściwie jedynym, sensownym rozwiązaniem, pozwalającym na wykorzystanie pełni możliwości zegarka i smartfona, jest Apple Watch. Który wybrać dla dziecka? Jak najtańszy. Niestety, w przypadku Apple, najtańszy wcale nie oznacza tani. Za sugerowany Apple Watch SE trzeba zapłacić 1299 złotych.

Czy warto wyposażyć dziecko w tego typu smartwatch? To już indywidualna decyzja każdego, odpowiednio zamożnego rodzica.

Apple Watch SE 40 mm w Media Expert

Watch SE (fot. Apple)

Wybór zegarka (bądź inteligentnej opaski) dla dziecka powinien być podyktowany, w pierwszej kolejności, wiekiem dziecka i jego rzeczywistym zapotrzebowaniem. W następnym zaś, możliwościami finansowymi. W przypadku tego typu akcesoriów może się okazać, że nawet urządzenie kosztujące około 100 złotych, sprawdzi się świetnie.

Decyzja, jak zwykle, należy do Was.