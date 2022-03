Play obchodzi 15. urodziny. Operator zrewolucjonizował polski rynek

Dziś Play obchodzi 15. rocznicę działalności w Polsce. Jest to najmłodszy operator infrastrukturalny, którego pojawienie się na polskim rynku wywołało prawdziwą rewolucję. Dziś Play jest jednym z największych i najbardziej liczących się graczy w branży telekomunikacyjnej w kraju nad Wisłą.

Reklama

15. urodziny Play

Play oficjalnie wystartował na polskim rynku 16 marca 2007 roku. Ja wtedy miałem 15 lat (rocznikowo 16) i byłem wiernym klientem Plusa, choć w tzw. międzyczasie zdążyłem już zmienić numer, bo wcześniej używałem oferty na kartę, a chciałem skorzystać z MIX-a. Niestety, wtedy nie dało się przenieść numeru tak, jak teraz. Przy okazji warto przypomnieć, że kiedy usługa ta w końcu się pojawiła, początkowo była płatna (i kosztowała naprawdę dużo).

Play przeprowadził wiele pamiętnych akcji marketingowych. W trakcie jednej z nich promował się „zasięgiem czterech sieci” – hasło to było bardzo chwytliwe i robiło wrażenie. Do współpracy zaproszono m.in. polskich skoczków narciarskich i Kamila Bednarka. Dzięki umowom roamingowym z Plusem, Orange i T-Mobile operator mógł świadczyć swoje usługi większej liczbie klientów, niż gdyby wykorzystywał do tego celu wyłącznie własną infrastrukturę.

A ta początkowo była bardzo skromna – konkurencja posiadała zdecydowanie więcej stacji bazowych. Operator więc de facto musiał podjąć z nią współpracę, która zresztą opłacała się obu stronom – Play zyskiwał dostęp do większej liczby klientów, a partnerzy otrzymywali zapłatę za ich obsługę. Sytuacja typu win-win. Dopiero pod koniec 2019 roku zakończyła się umowa z Plusem, a w nocy z 28 na 29 grudnia 2021 roku klienci Play stracili dostęp do zasięgu T-Mobile. Z kolei współpraca z Orange ma potrwać nawet do 2025 roku.

Ważnym wydarzeniem było także wprowadzenie na rynek oferty „Formuła 4.0” (w marcu 2012 roku), która zapewniała nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci komórkowych (minuta połączenia na numery stacjonarne kosztowała 29 groszy) oraz SMS-y i MMS-y bez limitu. Jej cena zaczynała się od 79 złotych (dla przedłużających umowę i przenoszących numer z innej sieci; dla nowych klientów cena wynosiła od 89 złotych). Wcześniej konkurencja nie miała takiej oferty – to była wówczas prawdziwie zabójcza oferta, która napędziła operatorowi mnóstwo klientów.

Play wywołał również ogromne poruszenie, gdy ogłosił uruchomienie sieci 5G Ready w marcu 2019 roku, która była niczym innym jak tylko szybszym 4G LTE – z 5G miała wspólną jedynie nazwę. Konkurencja była wściekła – rzecznik Orange, Wojciech Jabczyński, prowadził swego rodzaju krucjatę, która miała na celu uświadomienie klientów, że 5G Ready to nie 5G. Sprawa otarła się nawet o sąd, ponieważ T-Mobile złożyło pozew, przez który Play nie mógł używać określenia 5G Ready w reklamach.

W swojej najnowszej historii Play też miał kilka ważnych wydarzeń. Pierwszym było przejęcie Virgin Mobile, które zostało zakończone w sierpniu 2020 roku. Niewiele później, bo pod koniec października tego samego roku francuska Grupa iliad otrzymała zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie spółki Play Communications S.A., właściciela 100% udziałów w P4 Sp. z o.o., która jest operatorem sieci Play.

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się z kolei, że Komisja Europejska zgodziła się także, aby spółka P4 przejęła UPC Polska od jej dotychczasowego właściciela – Liberty Global. Transakcja opiewa na kwotę 7 mld złotych, a sfinalizowanie umowy planowane jest na 1 kwietnia 2022 roku.