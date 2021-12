Legendarna taryfa zniknie z oferty Plusa!

Operatorzy nieustannie zmieniają swoje oferty, aby odpowiedzieć na stale zmieniające się oczekiwania klientów. Regularnie wycofują też starsze taryfy – to naturalna kolej rzeczy. Takiego posunięcia się jednak nie spodziewaliśmy.

Popularna taryfa zniknie z oferty Plusa!

Mimo że najwięksi operatorzy cały czas prześcigają się w przygotowywaniu promocji, które przyciągną klientów jak magnes, to w dużej części struktura ich oferty jest bardzo podobna. Każdy z nich ma w swoim portfolio taryfy na abonament i kartę, a większość również MIX. To się jednak wkrótce zmieni.

Według nieoficjalnych informacji, Plus wycofa ze swojej oferty taryfę MIX. W związku z tym nie będzie już można kupić nowego numeru w tej ofercie. Obecni użytkownicy MIXA mogą jednak spać spokojnie – na tę chwilę nie ma bowiem informacji, żeby operator planował zmigrować ich do innych ofert, jak to zrobi Play w przypadku klientów Play NEXT.

Serwis GSMOnline podaje również, że MIX na razie będzie działać w utrzymaniu, co oznacza, że obecni klienci, którym kończy się umowa, z dużym prawdopodobieństwem otrzymają nową ofertę. Aktualnie Plus w przypadku MIXA oferuje trzy taryfy – do wyboru są 24 doładowania po 30, 40 lub 50 złotych. Osoby przechodzące z karty na MIXA otrzymują pierwsze doładowanie gratis.

źródło: Plus

A przynajmniej taka informacja widnieje jeszcze na oficjalnej stronie operatora – Plus zamierza jednak zakończyć wszystkie promocje, które mają na celu skłonić klientów do wybrania oferty MIX. Można się zatem spodziewać, że zakładka, na której operator podaje wszystkie informacje na temat tej taryfy, wkrótce zniknie z jego oficjalnej strony internetowej.

Polkomtel, operator sieci Plus, nie potwierdził doniesień o wycofaniu oferty MIX ze sprzedaży. Trudno powiedzieć, czy to w ogóle zrobi, ponieważ firmy raczej nie chwalą się takimi posunięciami – niewykluczone, że zostanie to zrobione „po cichu”. Co więcej, według serwisu GSMOnline, ruch Plusa może skłonić konkurentów, którzy również jeszcze mają w swojej ofercie MIXY, do wycofania ich ze sprzedaży. Mowa tu o T-Mobile i Play, bowiem Orange już dawno to zrobiło.

Kiedyś MIXY były ogromnie popularnymi taryfami, gdyż pozwalały kupić telefon w niskiej cenie na start – potem wystarczyło tylko regularnie doładowywać konto określoną kwotą. Posunięcie Plusa daje do zrozumienia, że czasy świetności MIXY mają już za sobą i nie opłaca się ich sprzedawać. Ja prywatnie mam do nich wielki sentyment, ponieważ dzięki nim rodzice mogli kupić mi nowy telefon, pierwszy z aparatem – Motorolę C550. Ah, co to były za czasy…