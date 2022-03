Nowy mobilny operator wirtualny na polskim rynku. Zadziała na nadajnikach Plusa

Namaste Mobile to nowy gracz na rynku usług mobilnych w Polsce. Przyjrzyjmy się, jaką ofertą dysponuje i ile trzeba zapłacić za usługi operatora.

Namaste, Namaste Mobile

Sieć, której nazwa została zaczerpnięta od tradycyjnego hinduskiego pozdrowienia, rozpoczęła swoją działalność w Polsce. W gruncie rzeczy jest to wirtualny operator komórkowy, którego właściciel już działa na naszym rynku. Namaste Mobile jest w gruncie rzeczy „córką” spółki Astra-Net, oferującej przewodowy internet i telewizję w technologii światłowodowej.

Namaste Mobile nie ma planu pre-paid, więc miłośnicy ofert na kartę – przynajmniej na razie – nie mają tu czego szukać. Za to dla tych, którym nie przeszkadza opłacanie abonamentu, sieć ma spory wybór konfiguracji taryfy.

Podstawowy abonament wynosi 9,90 zł. W tym pakiecie otrzymujemy nielimitowane rozmowy do sieci Namaste Mobile, nielimitowane minuty do sieci ASTA-NET, 10 SMS-ów oraz 2 GB internetu mobilnego. Do tego można dokupować kolejne pakiety – na darmowe SMS-y i MMS-y, połączenia głosowe do wszystkich sieci, roaming międzynarodowy z paczką danych.

Wersji abonamentu jest więcej. Każda kolejna oferuje odmienne możliwości – na przykład nielimitowane pakiety SMS czy większe limity internetu.

Na stronie operatora można też znaleźć informację, że Namaste Mobile obsługuje sieć 5G. Mapka zasięgu zdradza, że sieć działa na nadajnikach Plusa. Nie powinno być więc problemu z korzystaniem z szybszego internetu, choć należy zaznaczyć, że nie wszystkie plany mają to wliczone w koszty.