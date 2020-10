Grupa iliad ma zielone światło – może przejąć operatora sieci Play

We wrześniu Play poinformował o zamiarze przeniesienia się pod skrzydła francuskiej Grupy iliad. I chociaż firmy poczyniły już wszelkie przygotowania do tej operacji, zgodę na przejęcie musiała wyrazić jeszcze Komisja Europejska. Po przeanalizowaniu wszystkich aspektów omawianej fuzji, urzędnicy europejscy dali zielone światło.

Grupa iliad już dużo wcześniej wyraziła chęć przejęcia operatora sieci Play

Co ciekawe, choć o chęci nabycia 100% akcji spółki Play Communications S.A., właściciela 100% udziałów w P4 Sp. z o.o., dowiedzieliśmy się niewiele ponad miesiąc temu, dokładnie 21 września 2020 roku, to Grupa iliad wystosowała ofertę już wcześniej, lecz operator sieci Play zdecydował się nadać jej tytuł „informacji poufnej”.

Francuzi już w sierpniu 2020 roku otrzymali kluczową dokumentację dotyczącą spółki Play Communications S.A., aby wraz ze swoimi doradcami mogli przeanalizować jej sytuację i podjąć wiążącą decyzję, czy ostatecznie wystosują ofertę jej przejęcia. Rada Dyrektorów spółki zdecydowała się nie podawać od razu tej informacji do wiadomości publicznej, ponieważ uznano między innymi, że mogłoby to negatywnie wpłynąć na finalizację transakcji i być nieprawidłowo ocenione przez opinię publiczną oraz doprowadzić do nieuzasadnionych zmian cen akcji spółki.

Grupa iliad może przejąć operatora sieci Play

Kiedy już oficjalnie ogłoszono zamiar przejęcia 100% akcji spółki Play Communications S.A. przez Grupę iliad, od razu poinformowano, że transakcja musi zostać zaakceptowana przez Komisję Europejską. Urzędnicy musieli bowiem przeanalizować przede wszystkim, czy fuzja nie wpłynie negatywnie na konkurencję na rynku.

Komisja Europejska miała na to czas do wczoraj, tj. 26 października 2020 roku, i już wiadomo, że francuska Grupa iliad może przejąć operatora sieci Play. Kwestią czasu jest więc teraz, kiedy formalnie dojdzie do fuzji – prawdopodobnie stosowny komunikat zostanie wkrótce podany do publicznej wiadomości.

Co teraz?

Dopóki transakcja nie zostanie sfinalizowana, dopóty nie wiadomo oficjalnie, jakie intencje i zamiary ma francuska Grupa iliad. Przynajmniej na razie nie ma jednak mowy o rebrandingu, ale nie można go wykluczyć, choć wiązałby się on z ogromnymi nakładami finansowymi, również w kampanię informacyjną. Marka iliad jest bowiem całkowicie obca polskim klientom.

Francuzi, patrząc na ich działalność we Francji i Włoszech, prawdopodobnie będą jednak przede wszystkim chcieli rozszerzyć ofertę fioletowego operatora i wzmocnić jego pozycję w segmencie usług stacjonarnych, jak internet szerokopasmowy.