Idziesz do Żabki i kupujesz sobie starter internetowy T-Mobile. Za 10 złotych

T-Mobile wprowadza do sprzedaży nowy starter dla poszukujących możliwości szybkiego i taniego dostępu do internetu. Nawet nie trzeba wybierać się do salonu operatora.

Reklama

30 GB internetu za 10 złotych

T-Mobile postanowiło przygotować nowy starter w promocyjnej cenie. Znajdziemy go w sklepach sieci Żabka. Po aktywacji, będziemy mogli skorzystać z taryfy, w której co 30 dni uruchamia się nowy pakiet za 20 złotych. Koszt zakupu startera jest jednak o połowę mniejszy.

Promocyjna cena nowego startera to 10 złotych. Za „dyszkę” użytkownik otrzyma preaktywowaną ofertę 30 GB na 30 dni. Potem trzeba jedynie pamiętać o regularnych doładowaniach. Co istotne, każde takie doładowanie to dodatkowy bonus. W taryfie GO! za uzupełnienie konta kwotą 20 złotych dostajemy w prezencie 7 GB internetu. To łatwy sposób na zwiększenie limitu.

Startery powinny być już dostępne w sklepach Żabka w naszym sąsiedztwie.

Jak aktywować pakiet?

To właściwie dzieje się automatycznie. Po zakupie startera wystarczy zarejestrować numer, włożyć kartę SIM do wybranego urządzenia – smartfona, tabletu czy modemu, aby ją aktywować i już można korzystać z internetu. Nie trzeba wpisywać żadnych kodów.

Oczywiście jeśli chcemy, możemy dokupić dodatkowe, płatne usługi, włączając inną ofertę usług na kartę. Zamiast taryfy GO! da się skorzystać z Bez limitu L, gdzie za 30 złotych na 30 dni dostajemy nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, pakiet 15 GB (+15 GB po doładowaniu za 30 zł) i dostęp do szerokiej bazy wideo bez utraty gigabajtów z Supernet Video DVD. W takiej opcji warto pamiętać o promocji „Rok Internetu za darmo”. Wówczas klient otrzyma nawet 12 pakietów po 100 GB każdy: pierwszy od razu po aktywacji promocji, a kolejne 11 pakietów (każdy po 100 GB) w dniu odnowienia oferty Bez limitu L za 30 złotych.

Więcej opcji dostępnych jest na stronie T-Mobile na kartę.