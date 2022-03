Xiaomi wprowadza na polski rynek nowe słuchawki TWS z ANC. Jaka cena?

Słuchawki prawdziwie bezprzewodowe Xiaomi i Redmi cieszą się ogromną popularnością wśród klientów w Polsce (i nie tylko). Producent wprowadził do Polski nowy model TWS, który oferuje m.in. aktywną redukcją hałasu – Xiaomi Buds 3.

Nowe słuchawki Xiaomi Buds 3 – specyfikacja i cena

Według deklaracji producenta, nowe słuchawki oferują hybrydową redukcję szumów na flagowym poziomie. Buds 3 są w stanie zredukować do 40 dB niechcianego hałasu i wyciszyć dźwięki otoczenia nawet o 99%. Użytkownicy będą jednak mieli do dyspozycji trzy tryby pracy.

źródło: Xiaomi

Pierwszy to zbalansowana redukcja hałasu, z której będzie można korzystać na przykład w kawiarniach i parkach. Drugi to delikatny tryb redukcji, idealny w biurze lub bibliotece. Ostatni to natomiast głęboka redukcja odgłosów, który pozwoli użytkownikowi odciąć się od głośnego otoczenia, na przykład w metrze czy na lotnisku.

Słuchawki mają trzy mikrofony, które zwiększają wydajność redukcji hałasów otoczenia, a także oczyszczają głos podczas rozmów, dzięki czemu przebiegają one bez zakłóceń również tam, gdzie jest naprawdę głośno. Ponadto oferują dwa tryby transparentności: pierwszy pozwala słuchać muzyki i jednocześnie rozmówcy, podczas gdy drugi wzmacnia głos mówiącego, kiedy posiadacz Xiaomi Buds 3 cały czas ma słuchawki w swoich uszach.

Każda słuchawka waży 4,6 grama i spełnia wymagania kryteria standardu IP55. Producent dodaje w zestawie trzy pary gumek (S, M, L). Xiaomi Buds 3 wspierają obsługę gestami:

ściśnięcie i przytrzymanie prawej/lewej słuchawki aktywuje tryb ANC lub tryb transparentności,

ściśnięcie prawej/lewej słuchawki aktywuje lub wstrzymuje odtwarzanie muzyki oraz odbiera i kończy połączenie,

dwukrotne ściśnięcie przełącza utwór podczas odtwarzania muzyki i odrzuca połączenie,

trzykrotne ściśnięcie skutkuje odtworzeniem poprzedniego utworu.

Xiaomi Buds 3 na pojedynczym ładowaniu zapewniają do 7 godzin odtwarzania muzyki. Z wykorzystaniem dedykowanego etui-stacji ładującej można wydłużyć ten czas do maksymalnie 32 godzin. W obu przypadkach są to czasy z wyłączonym trybem aktywnej redukcji hałasu. Etui obsługuje zarówno przewodowe, jak i indukcyjne ładowanie.

Xiaomi Buds 3 zapewniają również możliwość szybkiego przełączania się pomiędzy urządzeniami z Androidem, iOS i Windowsem. Na przykład w sytuacji, gdy użytkownik ogląda film na komputerze, może szybko przełączyć się na smartfon, kiedy ktoś do niego zadzwoni.

Cena Xiaomi Buds 3 w Polsce została ustalona na 479 złotych. Słuchawki lada chwila powinny być dostępne w sprzedaży w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej.