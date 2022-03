Tesla Model 3 i inne elektryki Elona Muska coraz droższe

Czy firma Tesla produkuje samochody klasy premium? Temat ten wzbudza sporo kontrowersji, ale należy zauważyć, że ceny z pewnością są „premium”. Co więcej, ostatnio zostały wprowadzone odczuwalne podwyżki.

Przymierzasz się do kupna Tesli? Nie mamy dobrych informacji

Czy Tesla jest premium, tak samo jak chociażby Mercedes czy BMW? Trudno jednoznacznie to stwierdzić. Owszem, ceny nowych elektryków tego producenta są jak najbardziej zbliżone do cen modeli Mercedesa, BMW czy Audi. Do tego dochodzą osiągi i technologia z najwyższej półki, co jak najbardziej świadczy o przynależności do wyższej klasy. Z drugiej strony, niekoniecznie zachwyca jakość wykonania – można stwierdzić, że jest na poziomie akceptowalnym, ale nic więcej.

Pozostawmy jednak temat bycia naprawdę premium, a przejdźmy do cen, które jak wyraźnie podkreśliłem, są jak najbardziej „premium”. Nie powinno to jednak dziwić, bowiem elektryki są wciąż drogie, a samochody spalinowe o porównywalnych osiągach potrafią być nawet droższe od aut Elona Muska.

Wysokie ceny Tesli można jakoś usprawiedliwić. Przecież ostatnie podwyżki mają swoje źródło m.in. w inflacji na wielu kluczowych rynkach i nadal występujących problemach z dostępnością półprzewodników. Cóż, tanio to już było i teraz będzie już raczej tylko drożej.

Należy zauważyć, że Tesla już po raz drugi w ciągu tego miesiąca podniosła ceny elektryków. Pierwsza podwyżka wynosiła 1000 dolarów w przypadku niektórych modeli, a druga jest niestety wyższa.

Przykładowo Tesla Model 3 na rynku amerykańskim kosztuje obecnie od 46999 dolarów, czyli o 2000 dolarów więcej niż wcześniej. W przypadku droższych wariantów podwyżka jest jeszcze większa – 2500 dolarów dla wersji Dual Motor All-Wheel Drive i 3000 dolarów dla Performance.

Podwyżki nie ominęły również innych elektryków. W przypadku Modelu Y, zależnie od wybranej wersji, trzeba zapłacić więcej o 2000 lub 3000 dolarów. Model S podrożał o 5000 dolarów, a Model X aż o 10000 dolarów, co oznacza, że ceny startują od 114990 dolarów.

Ceny do góry także w Polsce

Serwis elektrowoz.pl zwraca uwagę, że Tesla ostatnio również w Polsce zdecydowała się wprowadzić korekty w swoim cenniku. Dotknęły one Tesli Model 3, który kosztuje obecnie:

wersja podstawowa – 227990 złotych (wzrost o 8000 złotych),

Long Range – 267990 złotych (wzrost o 8000 złotych),

Performance – 287990 złotych (wzrost o 8000 złotych).

Tesla Model Y i pozostałe modele wciąż oferowane są we wcześniejszych cenach. Nie należy jednak nastawiać się, że zostaną one utrzymane. Możliwe, że niebawem wprowadzone zostaną podwyżki.