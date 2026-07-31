smartfon Redmi Note 17 Pro
Redmi Note 17 Pro (fot. Xiaomi)
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Nowe smartfony Xiaomi opuszczą Chiny. Trochę się przy tym zmienią

Wojciech Kulik·
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Nowe smartfony Xiaomi opuszczą Chiny. Trochę się przy tym zmienią

Minęły nieco ponad dwa tygodnie od chińskiej premiery serii Redmi Note 17 i teraz w sieci pojawiły się nieoficjalne informacje na temat globalnych wersji tych urządzeń. Sugerują one, że poza Państwem Środka smartfony Xiaomi o takich samych nazwach będą wyposażone w nieco mniej pojemne akumulatory (czego można się było spodziewać), ale też (co mniej oczywiste) w aparaty do selfie o wyższej rozdzielczości. Przede wszystkim jednak dołączyć mają do nich jeszcze dwa inne modele.

Xiaomi trochę pozmienia. Taki będzie smartfon Redmi Note 17 poza Chinami

Podstawy wyglądają podobnie. Smartfon Redmi Note 17 5G zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4, maksymalnie 8 GB RAM i 128 GB lub 256 GB pamięci masowej. W środku znajdzie się też miejsce na akumulator o pojemności 7700 mAh (podczas gdy jego chiński odpowiednik oferuje okrągłe 8000 mAh). Niezmiennie Xiaomi stawia na ładowanie z mocą maksymalnie 45 W.

Na froncie pojawi się olbrzymi, bo 6,99-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2396×1080 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 1800 nitów. Kawałek tej tafli zabierze dla siebie aparat o rozdzielczości 16 Mpix (skok z 8 Mpix w chińskiej wersji). Z tyłu zaś – już bez zmian – zainstalowany zostanie 50 Mpix (f/1.8) aparat.

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Całość uzupełni system Android 16 z nakładką HyperOS 3, a zwieńczy konstrukcja o wymiarach 169,7×79,1×8,45 mm, cechująca się również odpornością na kurz i wodę w stopniu IP65. Waga urządzenia wyniesie 224 gramy.

Co ciekawe, poza Chinami występować ma również model Redmi Note 17 4G. Jego specyfikacja będzie pod wieloma względami bliźniacza – z tym wyjątkiem, że sercem smartfona zostanie chipset Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2.

Redmi Note 17 (wersja chińska)Redmi Note 17 5G (wersja globalna)Redmi Note 17 4G (wersja globalna)
WyświetlaczOLED, 7 cali, 2396×1080 pikseli, 1800 nitów, 120 HzOLED, 6,99 cala, 2396×1080 pikseli, 1800 nitów, 120 HzOLED, 6,99 cala, 2396×1080 pikseli, 1800 nitów, 120 Hz
ProcesorQualcomm Snapdragon 4 Gen 4 (4 nm; do 2,3 GHz)Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 (4 nm; do 2,3 GHz)Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm; do 2,9 GHz)
RAM6 / 8 GB6 / 8 GB4 / 6 / 8 GB
Pamięć na dane128 / 256 GB (UFS 2.2)128 / 256 GB (UFS 2.2)128 / 256 GB (UFS 2.2)
Akumulator8000 mAh7700 mAh7700 mAh
Ładowaniedo 45 Wdo 45 Wdo 45 W
Aparat z tyłu50 Mpix50 Mpix50 Mpix
Aparat z przodu8 Mpix16 Mpix16 Mpix
Wymiary169,7×79,1×8,26 mm169,7×79,1×8,45 mm169,7×79,1×8,45 mm
Waga225 gramów224 gramy224 gramy
OdpornośćIP65IP65IP65

Globalna wersja Redmi Note 17 Pro ma znacząco różnić się od chińskiej

Dla osób o nieco większych wymaganiach przygotowany został smartfon Redmi Note 17 Pro 5G, oferujący – tak jak jego chiński odpowiednik – 6,83-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2772×1280 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności dochodzącej do 3500 nitów, procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, maksymalnie 12 GB RAM i od 128 GB do 512 GB pamięci masowej.

W środku znajdzie się również miejsce na akumulator o bardzo dużej pojemności (8340 mAh), choć nietrudno zauważyć, że jest ona mniejsza niż w Chinach, gdzie wynosi 9000 mAh. Maksymalna moc ładowania to 67 W.

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Redmi Note 17 Pro (źródło: Xiaomi)

Głównym aparatem pozostaje sensor 50 Mpix, ale zamiast czujnika 2 Mpix do pomiaru głębi towarzyszyć ma mu ultraszerokokątny moduł o rozdzielczości 8 Mpix. Z przodu zaś – tak jak w przypadku modelu podstawowego – zainstalowane zostanie, ponoć, oczko o rozdzielczości 16 Mpix (a nie 8 Mpix, jak w Chinach).

Specyfikację wieńczy odporna na pył i wodę w klasach IP66, IP68, IP69 i IP69K konstrukcja o wymiarach 163,5×78,3×8,46 mm. Waga wyniesie 222 gramy.

Redmi Note 17 Pro (wersja chińska)Redmi Note 17 Pro (wersja globalna)
WyświetlaczAMOLED, 6,83 cala, 2772×1280 pikseli, 3500 nitów, 120 HzAMOLED, 6,83 cala, 2772×1280 pikseli, 3500 nitów, 120 Hz
ProcesorQualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm; do 2,4 GHz)Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm; do 2,4 GHz)
RAM8 / 12 GB8 / 12 GB
Pamięć na dane128 (UFS 2.2) lub 256 / 512 GB (UFS 3.1)128 (UFS 2.2) lub 256 / 512 GB (UFS 3.1)
Akumulator9000 mAh8340 mAh
Ładowaniedo 67 Wdo 67 W
Aparat z tyłu50 Mpix + 2 Mpix (pomiar głębi)50 Mpix + 8 Mpix (ultraszerokokątny)
Aparat z przodu8 Mpix16 Mpix
Wymiary163,5×78,3×8,46 mm163,5×78,3×8,46 mm
Waga226 gramów222 gramy
OdpornośćIP66 / IP68 / IP68 / IP69KIP66 / IP68 / IP68 / IP69K

Rodzinę uzupełni (bardziej wypasiony) Redmi Note 17 Pro Max

W Państwie Środka rodzinę tworzą tylko dwa modele, ale globalnie uzupełnić ma ją jeszcze jeden – Redmi Note 17 Pro Max. Zostanie wyposażony w taki sam ekran i zestaw fotograficzny z tyłu, ale z przodu pojawić ma się aparat o rozdzielczości 32 Mpix.

Do tego można liczyć na wyższą wydajność, dzięki procesorowi Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 i pamięci masowej w formacie UFS 4.0 oraz dłuższy czas pracy – za sprawą akumulatora o pojemności 9210 mAh, który w dodatku obsłuży szybsze ładowanie (do 100 W). Całość będzie mieć wymiary 163,4×78,3×8,6 mm i ważyć 229,5 grama.

Nieoficjalny render smartfona Redmi Note 17 Pro Max
Nieoficjalny render smartfona Redmi Note 17 Pro Max (źródło: YTECHB)

Oficjalnej prezentacji spodziewamy się już niebawem. Kilka dni temu zaś do sieci wyciekły europejskie ceny smartfonów z serii Redmi Note 17. Podobno rozpoczną się od 250 euro (równowartość ~1080 złotych) za model podstawowy w konfiguracji 4/128 GB.

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