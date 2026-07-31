Muzyka stanie się motywacją. Spotify ma nową, świetną funkcję

Spotify wdraża nową funkcję dla aktywnych osób, choć nie tylko. Muzyka ma stać się dla nich spersonalizowanym motywatorem i wzbogacić codzienny trening.

Nowa funkcja (nie tylko) dla sportowców w Spotify

Kto uprawia sport, np. biega, ten doskonale wie, jak bardzo muzyka może wpłynąć na codzienny trening. Spotify również to zauważyło i wdraża specjalny tryb, dzięki któremu użytkownicy znajdą swój sportowy rytm, dopasowany do ich gustu muzycznego oraz tempa.

Tryb biegania w Spotify jest przeznaczony nie tylko dla biegaczy uprawiających lekki jogging czy szybki bieg, ale również dla spacerowiczów. Nowa opcja umożliwia wybranie jednego z 25 dobranych ustawień biegowych z możliwością ich spersonalizowania. Użytkownik może m.in. dostosować rodzaj treningu (np. interwał lub stały bieg), czas trwania, liczbę uderzeń na minutę i typ muzyki.

Tryb sportowy dołącza do Spotify (źródło: Spotify)

Jak deklaruje Spotify, po włączeniu Trybu biegania muzyka jest dopasowywana do wybranego tempa, a kolejne utwory przechodzą płynnie. Ponadto platforma oferuje opcjonalne, motywujące wskazówki (w języku angielskim), które mają wspierać biegacza w czasie treningu i jednocześnie nie zakłócać muzyki.

Tryb biegania w Spotify – dostępność

Niestety, nowa funkcja na ten moment jest wdrażana wyłącznie na urządzeniach z systemem iOS dla subskrybentów Spotify Premium w Australii, Irlandii, Kanadzie, Nowej Zelandii, Szwecji, USA i Wielkiej Brytanii.

Wspomnę, że nowy Tryb biegania dołącza do treści fitness w Spotify, które dotychczas obejmowały m.in. zajęcia typu Peloton i filmy treningowe Creator. Co ważne, z tych opcji mogą obecnie korzystać polscy użytkownicy Spotify. Możliwe więc, że z czasem również nowy tryb biegania stanie się dostępny w Polsce, podobnie jak Konta zarządzane w darmowej wersji Spotify.

Z drugiej strony – biegacze nie powinni się nastawiać na to, że funkcja pojawi się „na dniach”, gdyż np. na udostępnienie opcji DJ-a w Spotify w Polsce przyszło nam czekać 3 lata.

Warto przy okazji przypomnieć, że niedawno Spotify odświeżyło Radar premier, dzięki czemu użytkownicy zyskali więcej funkcji personalizacji, w tym większe możliwości odkrywania nowych wykonawców czy wybierania konkretnych gatunków muzycznych.