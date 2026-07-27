Ceny nowych smartfonów Xiaomi mogą Cię srogo rozczarować

Za nami chińska premiera serii Redmi Note 17, ale Xiaomi planuje jeszcze globalny debiut tych smartfonów. Właśnie poznaliśmy prawdopodobne europejskie ceny.

Premiera Redmi Note 17 w Chinach

W połowie lipca 2026 roku zadebiutowały dwa smartfony z serii Redmi Note 17 – model Note 17 i Note 17 Pro. W dniu premiery poznaliśmy sporo szczegółów, więc teraz można przypomnieć tylko najważniejsze cechy.

Redmi Note 17 Redmi Note 17 Pro Wyświetlacz: OLED, 7 cali, 2396×1080 pikseli, 1800 nitów, 120 Hz AMOLED, 6,83 cala, 2772×1280 pikseli, 3500 nitów, 120 Hz Procesor: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 RAM: 6 / 8 GB LPDDR4X 8 / 12 GB LPDDR4X Pamięć na dane: 128 / 256 GB UFS 2.2, slot na kartę microSD do 2 TB 128 UFS 2.2 lub 256 / 512 GB UFS 3.1 Akumulator: 8000 mAh 9000 mAh Ładowanie: przewodowe 45 W i zwrotne ładowanie przewodowe 22,5 W przewodowe 67 W i zwrotne ładowanie przewodowe 22,5 W. Aparat z tyłu: 50 Mpix z f/1.8 50 Mpix (f/1.8) + 2 Mpix (f/2.4) Aparat z przodu: 8 Mpix z f/2.0 8 Mpix Wymiary: 169,7×79,14×8,26 mm 163,45×78,27×8,46 mm Waga: 225 g 226 g

Redmi Note 17 (źródło: Xiaomi)

Jeśli chodzi o ceny w Państwie Środka, przedstawiają się następująco:

Redmi Note 17 6/128 GB – 1299 juanów (równowartość około 729 złotych),

Redmi Note 17 8/128 GB – 1499 juanów (~841 złotych),

Redmi Note 17 8/256 GB – 1699 juanów (~954 złotych).

Redmi Note 17 Pro 8/128 GB – 1599 juanów (~897 złotych),

Redmi Note 17 Pro 8/256 GB – 1899 juanów (~1066 złotych),

Redmi Note 17 Pro 8/512 GB – 2299 juanów (~1291 złotych),

Redmi Note 17 Pro 12/256 GB – 2199 juanów (~1235 złotych).

A ile zapłacimy za Redmi Note 17 i Redmi Note 17 Pro w Europie?

Nowy raport skupia się na globalnym debiucie serii Redmi Note 17. Dowiadujemy się z niego, że Xiaomi zamierza wprowadzić do naszej części świata cztery modele: Redmi Note 17 4G, Redmi Note 17 5G, Redmi Note 17 Pro 5G i Redmi Note 17 Pro Max 5G.

Redmi Note 17 Pro (źródło: Xiaomi)

Na europejskich rynkach Redmi Note 17 ma być wyposażony w aparat główny 108 Mpix i być dostępny w wersji czarnej, niebieskiej i fioletowej. Wersja 4/128 GB 4G ma kosztować 250 euro (~1080 złotych), a za 6/128 GB trzeba będzie zapłacić 300 euro (~1296 złotych). Natomiast model Note 17 5G 6/256 GB ma być wyceniony na 400 euro (~1728 złotych).

Osoby, które zapragną mieć Redmi Note 17 Pro 5G z 6 GB RAM i 256 GB na dane, muszą przygotować 500 euro (~2160 złotych). Z kolei Redmi Note 17 Pro Max 5G 8/256 GB ma kosztować 600 euro (~2592 złotych).

Cóż, tanio już było.