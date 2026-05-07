Dobre i tanie smartfony? Po to powstały nowe Snapdragony

Procesor jest sercem smartfona i to od niego w dużej mierze zależy, czy korzystanie z telefonu będzie przyjemnością, czy może raczej udręką. Firma Qualcomm zaprezentowała właśnie dwa nowe chipsety kierowane do urządzeń z pogranicza niskiej i średniej półki, mające zapewniać wystarczająco wysoką wydajność. Spójrzmy na to, co konkretnie oferują Snapdragon 6 Gen 5 i Snapdragon 4 Gen 5.

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 może być idealny dla taniego średniaka

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 bazuje na litografii 4 nm i jest wyposażony w procesor główny (CPU) złożony z ośmiu rdzeni Kryo – cztery z nich cechują się częstotliwością taktowania sięgającą 2,6 GHz, a kolejne cztery – 2 GHz (dla porównania: poprzednik kręcił się do 2,3 GHz). Współpracuje z nim jednostka graficzna (GPU) Adreno z obsługą HDR w grach.

Porównując nowy chipset do bezpośredniego poprzednika (którym jest Snapdragon 6 Gen 4 z lutego 2025 roku) producent deklaruje o 21% wyższą wydajność w przetwarzaniu grafiki, o 20% szybsze uruchamianie aplikacji, o 18% wyższą płynność działania interfejsu i o 8% większą energooszczędność.

Jedną z kluczowych nowinek jest technologia Smooth Motion UI, która odpowiada za płynniejszą nawigację po systemie i redukcję przycięć widocznych na ekranie. Warto też wspomnieć o algorytmach AI współpracujących z aparatem oraz silniku Adaptive Performance Engine 4.0 na potrzeby elektronicznej rozrywki.

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 (źródło: Qualcomm)

Z kwestii czysto technicznych Snapdragon 6 Gen 5 ma na pokładzie również modemy 5G w wersji 17 (o przepustowości sięgającej 2,8 GHz), Wi-Fi 7 (do 5,8 Gb/s) i Bluetooth 6.0, obsługuje aparaty o rozdzielczości do 200 Mpix i nagrywanie w jakości 4K/30fps, wyświetlacze Full HD+ o częstotliwości odświeżania do 144 Hz oraz pamięć LPDDR5 (do 3200 MHz) i UFS 3.1.

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 to propozycja z nieco niższej półki

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5, a więc drugi z nowych chipsetów, jest przeznaczony do urządzeń klasy podstawowej. Również powstał w oparciu o proces technologiczny 4 nm, ale architektura CPU jest taka, że mamy tu dwa rdzenie o częstotliwości taktowania 2,4 GHz oraz sześć rdzeni o taktowaniu 2 GHz. Procesor graficzny Adreno nie obsługuje natomiast HDR w grach, za to – po raz pierwszy wśród Czwórek – oferuje rozgrywkę w płynności 90 FPS.

Jego poprzednik, a więc Snapdragon 4 Gen 4, został wypuszczony zaledwie kilka miesięcy temu, w grudniu 2025 roku. Mimo to postęp ma być olbrzymi – producent deklaruje o 77% wyższą wydajność w przetwarzaniu grafiki, o 43% szybsze uruchamianie aplikacji, o 25% wyższą płynność działania interfejsu oraz o 10% większą energooszczędność.

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 (źródło: Qualcomm)

Amerykański producent postawił w tym chipsecie na tę samą technologię Smooth Motion UI i modem 5G w wersji 17 (do 2,8 GHz), a poza tym na Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.1. Snapdragon 4 Gen 5 obsługuje również aparaty o rozdzielczości do 108 Mpix i nagrywanie w jakości 1080p/30fps, wyświetlacze Full HD+ o częstotliwości odświeżania do 144 Hz oraz pamięć LPDDR4X (do 2133 MHz) i UFS 3.1.

Kiedy pojawią się pierwsze smartfony z nowymi Snapdragonami?

Producent zapowiedział, że na pierwsze smartfony z wyżej opisanymi procesorami nie będziemy musieli długo czekać. Snapdragon 6 Gen 5 pojawi się najpierw w średniopółkowych modelach marek Honor i Redmi, a Snapdragon 4 Gen 5 trafi do urządzeń Oppo, Realme i – również – Redmi.