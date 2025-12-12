Nowe Snapdragony. Napędzą dobre i tanie smartfony

Firma Qualcomm zaprezentowała nie jeden, a dwa nowe chipsety, stworzone z myślą o smartfonach plasujących się gdzieś na pograniczu niskiej i średniej półki cenowej. Jeden z nich to tylko odświeżony kotlet, drugi jednak zapowiada się naprawdę obiecująco. I od niego właśnie zacznijmy…

Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 – mocny procesor do smartfonów LTE

Wśród nowinek znajduje się Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2. Pod tą przydługawą i nieco skomplikowaną nazwą kryje się najwydajniejszy chipset z modemem LTE (bez 5G) w aktualnej ofercie amerykańskiego producenta.

Przede wszystkim został wykonany w 4-nm litografii i wyposażony w rdzenie Kryo o częstotliwości taktowania sięgającej aż 2,9 GHz (to spory skok względem 2,1 GHz w Snapdragonie 6s 4G Gen 1, który zadebiutował zaledwie kilka miesięcy temu). Dorzuca do tego jednostkę graficzną Adreno (z OpenCL 2.0, OpenGL ES 3.2 i Vulkan 1.1) oraz procesor do przetwarzania sztucznej inteligencji: Hexagon. Oba te komponenty zostały udoskonalone względem poprzedniej generacji.

Chipset Snapdragon 6s 4G Gen 2 oferuje łączność Wi-Fi 5 oraz LTE (z prędkościami dochodzącymi do 390 Mb/s), a także Bluetooth 5.2. Poza tym obsługuje aparaty o rozdzielczości do 108 Mpix (to znów spory skok, bo w pierwszej generacji limit wynosi 48 Mpix), pamięć LPDDR5 o częstotliwości taktowania 3200 MHz oraz wyświetlacze Full HD+ o częstotliwości odświeżania 144 Hz.

Specyfikacja Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 vs Snapdragon 6S 4G Gen 1 – porównanie

Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 Proces technologiczny 4 nm 11 nm CPU 8 rdzeni (do 2,9 GHz) 8 rdzeni (do 2,1 GHz) GPU Adreno Adreno NPU Hexagon Hexagon Obsługiwana łączność 4G (do 390 Mb/s), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 4G (do 390 Mb/s), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 Obsługiwana pamięć LPDDR5 (3200 MHz) LPDDR4X (2133 MHz) Obsługiwany wyświetlacz Full HD+ / 144 Hz Full HD+ / 60 Hz

Jak zatem widać, nie tylko doszło do sporego progresu względem poprzedniej generacji, ale też Snapdragon 6s 4G Gen 2 wydaje się naprawdę solidnym procesorem do smartfonów z dolnych rejonów średniej półki. Wygląda na dobrą opcję w przypadku, gdy producent chce wypuścić na rynek równocześnie modele z łącznością 5G i 4G (coś, w czym przoduje Redmi).

Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (źródło: Qualcomm)

Jest też nowy Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4

Drugą nowością jest nieco uboższy Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 – jego przeznaczeniem są tanie smartfony z 5G. Bazuje na litografii 4 nm i wykorzystuje rdzenie Kryo o częstotliwości taktowania do 2,3 GHz. Ponownie dochodzi do tego graficzna jednostka Adreno, ale brakuje procesora do obsługi sztucznej inteligencji.

Za łączność odpowiadają moduły Wi-Fi 5, 5G (o prędkości do 2,5 Gb/s) oraz Bluetooth 5.1. Podobnie jak Snapdragon 6s 4G Gen 2, obsługuje aparaty o rozdzielczości do 108 Mpix i pamięć LPDDR5 o częstotliwości taktowania 3200 MHz, ale maksymalna częstotliwość odświeżania wyświetlaczy Full HD+ wynosi 120 Hz.

Na dobrą sprawę, poza procesorem mocniejszym o 100 MHz, trudno doszukać się większych zmian w porównaniu do Snapdragona 4 Gen 2 z 2023 roku, który jest jego bezpośrednim poprzednikiem (jako że Snapdragon 4 Gen 3 nigdy się nie ukazał).