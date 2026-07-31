Nadchodzi Huawei Watch GT 7 (Pro). Mamy pierwsze konkretne informacje

Niedługo minie rok, odkąd Huawei zaprezentował smartwatch Huawei Watch GT 6 i Watch GT 6 Pro 19 września 2025 roku. Wygląda na to, że oficjalna premiera ich następców zbliża się nieuchronnie. Pojawiły się bowiem pierwsze konkretne informacje na ich temat.

Tak ma wyglądać smartwatch Huawei Watch GT 7 i Huawei Watch GT 7 Pro

Jeden z – jak utrzymuje portal Huawei Central – wiarygodnych informatorów, który w przeszłości nieraz ujawnił plany chińskiego producenta, dostarczył tym razem grafikę, rzekomo przedstawiającą nowy smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro i Huawei Watch GT 7.

Wynika z niej, że ten pierwszy będzie dostępny w tylko jednym rozmiarze (zapewne 47 mm) i trzech wersjach kolorystycznych. Z kolei smartwatch Huawei Watch GT 7 ma występować już w dwóch rozmiarach (prawdopodobnie ponownie 41 mm i 46 mm) oraz większej liczbie kolorów niż wariant z dopiskiem „Pro” – łącznie ośmiu.

źródło: Weibo via Notebookcheck

Jest też mowa, że smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro będzie miał obudowę ze stopu tytanu, natomiast smartwatch Huawei Watch GT 7 ze stali nierdzewnej.

Kiedy oficjalnie zadebiutuje smartwatch Huawei Watch GT 7 i Huawei Watch GT 7 Pro?

Zdjęcie, które wyciekło do sieci, sugeruje, że chiński producent jest już gotowy do oficjalnego zaprezentowania swoich nowych zegarków. Równocześnie fotografia nie zawiera szczegółowych informacji o ich specyfikacji.

Bardzo jednak możliwe, że niedługo wszystko zostanie oficjalnie ujawnione, ponieważ według przecieków smartwatch Huawei Watch GT 7 i Huawei Watch GT 7 Pro mają zostać zaprezentowane już w połowie sierpnia 2026 roku.

Najbliższą okazją do tego wydaje się nadchodząca konferencja Huawei, zaplanowana na 5 sierpnia 2026 roku, w trakcie której – jak oficjalnie zapowiedziano – zaprezentowane zostaną nowe tablety Huawei MateBook Pro S i MateBook Fold Ultimate Design najnowszej generacji.

O zegarkach Chińczycy nic jednak (do tej pory) nie wspominali, więc nie można wykluczyć, że ostatecznie smartwatch Huawei Watch GT 7 i Huawei Watch GT 7 Pro ujrzą światło dzienne nieco później.