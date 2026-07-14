Seria Redmi Note 17 oficjalnie. Xiaomi zaprezentowało dwa smartfony, a nie trzy

Xiaomi zaprezentowało dzisiaj w Chinach smartfon Redmi Note 17 oraz Redmi Note 17 Pro. Wcześniejsze przecieki wskazywały na premierę również trzeciego modelu, Redmi Note 17 Pro Max, jednak nie ujrzał on dziś światła dziennego.

Specyfikacja Redmi Note 17 i Redmi Note 17 Pro

Smartfon Redmi Note 17 jest wyposażony wyświetlacz OLED o przekątnej (aż) 7 cali i rozdzielczości 2396×1080 pikseli (376 ppi), który osiąga jasność do 1800 nitów i odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz. Ekran cechuje się też współczynnikiem kontrastu 5000000:1.

Na przodzie smartfon Redmi Note 17 ma również aparat o rozdzielczości 8 Mpix z przysłoną f/2.0, podczas gdy na tył trafił 50 Mpix z f/1.8. We wnętrzu urządzenia znajdują się z kolei procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 2,3 GHz (4 nm), do 8 GB RAM LPDDR4X, do 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.2 i akumulator o pojemności 8000 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 45 W i zwrotne ładowanie przewodowe o mocy 22,5 W.

Redmi Note 17 (źródło: Xiaomi)

Urządzenie ma wymiary 169,7×79,14×8,26 mm i waży 225 gramów. Producent deklaruje odporność na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy IP65. Na pokładzie jest też szkło Corning Gorilla Glass 7i, moduł NFC, pilot na podczerwień i slot na kartę microSD do 2 TB.

Smartfon Redmi Note 17 Pro otrzymał z kolei 6,83-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2772×1280 pikseli z odświeżaniem do 120 Hz, jasnością od 1 do 3500 nitów i ściemnianiem PWM 3840 Hz. Na przodzie jest też 8 Mpix aparat. Z tyłu zaś duet 50 Mpix (f/1.8) + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi ostrości.

Redmi Note 17 Pro (źródło: Xiaomi)

Smartfon Redmi Note 17 Pro jest też wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 2,4 GHz (4 nm), od 8 do 12 GB RAM LPDDR4X, 128 GB pamięci UFS 2.2 lub 256/512 GB pamięci typu UFS 3.1 oraz akumulator o pojemności 9000 mAh, obsługujący ładowanie przewodowe o mocy 67 W i zwrotne ładowanie przewodowe o mocy 22,5 W.

Do tego smartfon Redmi Note 17 Pro oferuje pilot na podczerwień, moduł NFC oraz odporność klasy IP66, IP68, IP69 i IP69K. Wykorzystano w nim też szkło Corning Gorilla Glass Victus 2. Całość ma wymiary 163,45×78,27×8,46 mm i waży 226 gramów.

Ile kosztuje smartfon Redmi Note 17 i Redmi Note 17 Pro? (cena w Chinach)

Redmi Note 17

6/128 GB – 1299 juanów (równowartość około 730 złotych)

8/128 GB – 1499 juanów (~840 złotych)

8/256 GB – 1699 juanów (~950 złotych)

Redmi Note 17 Pro

8/128 GB – 1599 juanów (~895 złotych)

8/256 GB – 1899 juanów (~1065 złotych)

8/512 GB – 2299 juanów (~1290 złotych)

12/256 GB – 2199 juanów (~1230 złotych)

Można spodziewać się, że seria Redmi Note 17 pojawi się również w Polsce, aczkolwiek najprawdopodobniej nie w takim kształcie jak w Chinach.