Będzie nowa aplikacja mObywatel Europa. Znamy termin udostępnienia

W maju 2026 roku Ministerstwo Cyfryzacji podało, że aplikacja mObywatel znajduje się już na smartfonach ponad 12 milionów Polek i Polaków. Jeszcze w tym roku udostępniona zostanie nowa aplikacja mObywatel Europa.

Nowa aplikacja mObywatel Europa zostanie udostępniona jeszcze w 2026 roku

Na początku 2026 roku pojawiły się (nieprawdziwe) informacje, że aplikacja mObywatel zniknie, ponieważ nie spełnia technicznych i prawnych wymagań, aby zintegrować z nią europejski (unijny) portfel tożsamości cyfrowej. W lutym 2026 roku Ministerstwo Cyfryzacji zapewniło, że zamierza dalej rozwijać ten program i nie rzucało słów na wiatr, gdyż pod koniec drugiej połowy 2026 roku wdrożono do mObywatela dużą porcję nowych funkcji.

W marcu 2026 roku Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało, że europejski portfel tożsamości zostanie zintegrowany z aplikacją mObywatel. Już wówczas poinformowano, że pilotaż rozpocznie się jeszcze w 2026 roku, jednak – jak wynika z nowych informacji – w nieco innej formie niż można by było się spodziewać.

Otóż, jak informuje portal GSMOnline, w grudniu 2026 roku udostępniona zostanie aplikacja mObywatel Europa, która ma pełnić rolę europejskiego portfela tożsamości cyfrowej i być połączona z dotychczasową aplikacją mObywatel, w której użytkownik ma inicjować operację.

Europejski portfel tożsamości cyfrowej, przynajmniej początkowo, będzie można aktywować wyłącznie z użyciem plastikowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną i (ustalonego wcześniej w urzędzie) kodu PIN. Każdy dowód osobisty, wydany na podstawie wniosku złożonego od 4 marca 2019 roku, ma warstwę elektroniczną. Jeżeli ktoś posiada starszy dokument, może wymienić go bezpłatnie.

W przyszłości może zostać dodana możliwość aktywacji europejskiego portfela tożsamości cyfrowej innymi metodami, na przykład w urzędzie lub z wykorzystaniem profilu zaufanego albo biometrii, lecz na tę chwilę nie jest to pewne.

Aplikacja mObywatel Europa zostanie wycofana

W przeciwieństwie do aplikacji mObywatel, program mObywatel Europa zostanie wycofany po zakończeniu pilotażu – według aktualnego harmonogramu połączenie go z mObywatelem zostanie przeprowadzone na początku 2028 roku.

Europejski portfel tożsamości cyfrowej ma zapewnić szereg korzyści dla mieszkańców Unii Europejskiej. Patrząc z polskiej perspektywy, główną będzie możliwość posługiwania się cyfrowymi wersjami dokumentów podczas podróżowania, ponieważ dziś trzeba posiadać przy sobie fizyczny dowód osobisty lub paszport.

Ponadto europejski portfel tożsamości cyfrowej pozwoli potwierdzić wiek podczas korzystania z platform internetowych. Co ważne: bez przekazywania innych informacji, takich jak imię i nazwisko oraz data urodzenia i adres, co w tym przypadku może nie być konieczne. Powstanie też rejestr Stron Ufających, uprawnionych do żądania informacji z portfela.

Aby jednak Polska wdrożyła europejski portfel tożsamości cyfrowej, musi wcześniej uchwalić stosowne przepisy. Według deklaracji projekt trafi do Rady Ministrów „wkrótce”, a do Sejmu jesienią. Wtedy też ma być znany ostateczna treść ustawy.

Przy okazji przypominamy, że każdy powinien zalogować się do aplikacji mObywatel do 5 sierpnia 2026 roku, ponieważ w przeciwnym wypadku jego dokumenty mogą zostać unieważnione.