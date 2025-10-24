Wielka szansa dla tanich smartfonów. To duży krok naprzód

Wyższa wydajność, większa energooszczędność, szybsza łączność i szersze możliwości fotograficzne. Wszystko to jest w stanie zapewnić procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, który właśnie został zaprezentowany i niebawem powinien trafić do pierwszych smartfonów z pogranicza niskiej i średniej półki cenowej.
Premiera chipsetu Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4. Specyfikacja może się podobać
Chipset Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 powstał w oparciu o proces technologiczny 4 nm, co stanowi krok naprzód względem bezpośredniego poprzednika, czyli Snapdragona 6s Gen 3, który bazował na litografii 6 nm. Dzięki temu ma być wydajniejszy, a zarazem bardziej energooszczędny.
Amerykański producent podaje w tym kontekście konkretne liczby. Wskazuje na wzrost wydajności o 36%, jeśli chodzi o CPU oraz nawet o 59% dla GPU, czyli procesora graficznego. To dobry moment, by rzucić okiem na konstrukcję.
Chipset złożony jest z:
- 8-rdzeniowego procesora głównego (z 4 rdzeniami Kryo o częstotliwości taktowania 2,4 GHz oraz 4 rdzeniami 1,8 GHz),
- jednostki graficznej Adreno,
- modułu dźwiękowego Aqstic,
- procesora sygnału obrazowego Spectra
- oraz modemu pozwalającego skorzystać z technologii 5G i Wi-Fi 6E (w obu przypadkach o prędkości sięgającej 2,9 Gb/s), a także Bluetooth 5.4.
Wszystko to razem ma się przełożyć na szybsze uruchamianie aplikacji i większą płynność działania we wszystkich zastosowaniach. Także w grach – tutaj warto wspomnieć przede wszystkim o obsłudze funkcji Variable Rate Shading oraz Game Quick Touch.
Poza tym nowy Snapdragon obsługuje także wyświetlacze Full HD+ o częstotliwości odświeżania do 144 Hz, aparaty o rozdzielczości do 200 Mpix (z opcją nagrywania filmów HDR w jakości 2K/30fps) oraz pamięć LPDDR5X (do 3200 MHz) i UFS 3.1.
Gdyby pokusić się o krótkie podsumowanie, można by stwierdzić, że Snapdragon 6s Gen 4 stanowi olbrzymi krok naprzód względem poprzednika, a równocześnie niewiele brakuje mu do podstawowej Szóstki. Wyposażane w ten procesor smartfony powinny więc stanowić godne rozważenia opcje na pograniczu niskiej i średniej półki cenowej.
Porównanie: Snapdragon 6s Gen vs Snapdragon 6s Gen 4 vs Snapdragon 6 Gen 4:
|Snapdragon 6s Gen 3
|Snapdragon 6s Gen 4
|Snapdragon 6 Gen 4
|Proces technologiczny
|6 nm
|4 nm
|4nm
|CPU
|2 x 2,3 GHz,
6 x 2,0 GHz
|4 x 2,4 GHz,
4x 1,8 GHz
|1 x 2,3 GHz,
3 x 2,2 GHz,
4 x 1,8 GHz
|GPU
|Adreno
|Adreno
|Adreno
|Łączność
|5G (do 2,5 Gb/s),
Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.3
|5G (do 2,9 Gb/s),
Wi-Fi 6E,
Bluetooth 5.4
|5G (do 2,9 Gb/s),
Wi-Fi 6E,
Bluetooth 5.4
|Audio
|Aqstic
|Aqstic
|Aqstic
|Obsługiwany aparat
|do 108 Mpix,
wideo do 2K/60fps
|do 200 Mpix,
wideo HDR do 2K/30fps
|do 200 Mpix,
wideo HDR do 4K/30fps
|Obsługiwany ekran
|do Full HD+/120 Hz
|do Full HD+/144 Hz
|do Full HD+/144 Hz
|Obsługiwana pamięć
|do 12 GB LPDDR5X (2133 MHz),
UFS 2.2
|do 12 GB LPDDR5X (3200 MHz),
UFS 3.1
|do 16 GB LPDDR5X (3200 MHz),
UFS 3.1
Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy i jakie smartfony zadebiutują z tym procesorem. Biorąc pod uwagę przeszłość, można jednak spodziewać się, że zaprezentują je takie marki jak Xiaomi, Oppo i Motorola.