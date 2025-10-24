Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4
Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (źródło: Qualcomm)
Qualcomm

Wielka szansa dla tanich smartfonów. To duży krok naprzód

Wojciech Kulik
Wyższa wydajność, większa energooszczędność, szybsza łączność i szersze możliwości fotograficzne. Wszystko to jest w stanie zapewnić procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, który właśnie został zaprezentowany i niebawem powinien trafić do pierwszych smartfonów z pogranicza niskiej i średniej półki cenowej.

Premiera chipsetu Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4. Specyfikacja może się podobać

Chipset Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 powstał w oparciu o proces technologiczny 4 nm, co stanowi krok naprzód względem bezpośredniego poprzednika, czyli Snapdragona 6s Gen 3, który bazował na litografii 6 nm. Dzięki temu ma być wydajniejszy, a zarazem bardziej energooszczędny.

Amerykański producent podaje w tym kontekście konkretne liczby. Wskazuje na wzrost wydajności o 36%, jeśli chodzi o CPU oraz nawet o 59% dla GPU, czyli procesora graficznego. To dobry moment, by rzucić okiem na konstrukcję.

Chipset złożony jest z:

  • 8-rdzeniowego procesora głównego (z 4 rdzeniami Kryo o częstotliwości taktowania 2,4 GHz oraz 4 rdzeniami 1,8 GHz),
  • jednostki graficznej Adreno,
  • modułu dźwiękowego Aqstic,
  • procesora sygnału obrazowego Spectra
  • oraz modemu pozwalającego skorzystać z technologii 5G i Wi-Fi 6E (w obu przypadkach o prędkości sięgającej 2,9 Gb/s), a także Bluetooth 5.4.

Wszystko to razem ma się przełożyć na szybsze uruchamianie aplikacji i większą płynność działania we wszystkich zastosowaniach. Także w grach – tutaj warto wspomnieć przede wszystkim o obsłudze funkcji Variable Rate Shading oraz Game Quick Touch.

Poza tym nowy Snapdragon obsługuje także wyświetlacze Full HD+ o częstotliwości odświeżania do 144 Hz, aparaty o rozdzielczości do 200 Mpix (z opcją nagrywania filmów HDR w jakości 2K/30fps) oraz pamięć LPDDR5X (do 3200 MHz) i UFS 3.1.

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4
Najważniejsze cechy Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (źródło: Qualcomm)

Gdyby pokusić się o krótkie podsumowanie, można by stwierdzić, że Snapdragon 6s Gen 4 stanowi olbrzymi krok naprzód względem poprzednika, a równocześnie niewiele brakuje mu do podstawowej Szóstki. Wyposażane w ten procesor smartfony powinny więc stanowić godne rozważenia opcje na pograniczu niskiej i średniej półki cenowej.

Porównanie: Snapdragon 6s Gen vs Snapdragon 6s Gen 4 vs Snapdragon 6 Gen 4:

Snapdragon 6s Gen 3Snapdragon 6s Gen 4Snapdragon 6 Gen 4
Proces technologiczny6 nm4 nm4nm
CPU2 x 2,3 GHz,
6 x 2,0 GHz		4 x 2,4 GHz,
4x 1,8 GHz		1 x 2,3 GHz,
3 x 2,2 GHz,
4 x 1,8 GHz
GPUAdrenoAdrenoAdreno
Łączność5G (do 2,5 Gb/s),
Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.3		5G (do 2,9 Gb/s),
Wi-Fi 6E,
Bluetooth 5.4		5G (do 2,9 Gb/s),
Wi-Fi 6E,
Bluetooth 5.4
AudioAqsticAqsticAqstic
Obsługiwany aparatdo 108 Mpix,
wideo do 2K/60fps		do 200 Mpix,
wideo HDR do 2K/30fps		do 200 Mpix,
wideo HDR do 4K/30fps
Obsługiwany ekrando Full HD+/120 Hzdo Full HD+/144 Hzdo Full HD+/144 Hz
Obsługiwana pamięćdo 12 GB LPDDR5X (2133 MHz),
UFS 2.2		do 12 GB LPDDR5X (3200 MHz),
UFS 3.1		do 16 GB LPDDR5X (3200 MHz),
UFS 3.1

Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy i jakie smartfony zadebiutują z tym procesorem. Biorąc pod uwagę przeszłość, można jednak spodziewać się, że zaprezentują je takie marki jak Xiaomi, Oppo i Motorola.

