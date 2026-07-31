Ten smartfon robi dobre pierwsze wrażenie. Niestety

W czerwcu zadebiutował smartfon OnePlus N6. Dziś dołączył do niego smartfon OnePlus N6x, który robi dobre pierwsze wrażenie. Im bliżej jednak przyjrzy mu się klient, tym bardziej może się rozczarować.

Nowy smartfon OnePlus N6x ma niewiele mocnych stron

Nowy smartfon OnePlus N6x, tak samo jak wiele podobnych mu modeli (w tym nowy Honor X6e), skupia się na oferowaniu akumulatora o robiącej wrażenie pojemności – w tym przypadku 7000 mAh. Producent deklaruje, że wystarczy to na 2,5 dnia użytkowania.

Ładowanie akumulatora potrwa jednak długo, ponieważ smartfon OnePlus N6x obsługuje ładowanie przewodowe o mocy zaledwie 15 W. Dobrą wiadomością jest natomiast obsługa ładowania obejściowego (co pozytywnie wpływa na żywotność baterii) oraz ładowania zwrotnego o mocy 5 W (funkcja powerbanku).

OnePlus N6x (źródło: OnePlus)

Producent chwali się też, że smartfon wyposażono w komorę parową o powierzchni 5300mm², aczkolwiek w tym przypadku jest to raczej sztuka dla sztuki, gdy na pokładzie równocześnie znajdują się procesor MediaTek Dimensity 6360 Apex i tylko… 4 GB RAM. Pamięć wbudowana w podstawowej wersji również jest niewielka – 64 GB.

Wśród zalet można wymienić też odświeżanie obrazu na ekranie z częstotliwością (maksymalnie) 120 Hz, jednak słabszą stroną jest rozdzielczość wyświetlacza – HD+ 1570×720 pikseli przy przekątnej aż 6,8 cala. Jasność w trybie HBM sięga zaś 900 nitów.

OnePlus N6x (źródło: OnePlus)

Smartfon OnePlus nie imponuje również zapleczem fotograficznym, gdyż na jego tyle znajduje się 13 Mpix (f/2.2) aparat, a na przodzie 5 Mpix (f/2.2). Żeby jednak nie kończyć tak pesymistycznie, można wspomnieć, że urządzenie cechuje się odpornością na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy IP64 oraz pomyślnie przeszło testy militarne MIL-STD-810H.

Całość ma wymiary 166,38×78,13×8,65 mm, waży 214 gramów i pracuje pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką OxygenOS 16. Producent nie informuje, jak długie wsparcie mu zapewni.

Model ten może zatem zrobić dobre pierwsze wrażenie, ponieważ oferuje akumulator o dużej pojemności, jednak pozostała specyfikacja nie zachęca już zbytnio do zakupu.

OnePlus N6x – cena i dostępność

Nowy smartfon OnePlus N6x zadebiutował dziś w Indiach, gdzie do sprzedaży trafią dwie wersje:

4/64 GB za 18999 rupii (równowartość około 750 złotych),

4/128 GB za 20999 rupii (~825 złotych).

Z uwagi na fakt, iż OnePlus oficjalnie ogłosił, że nie będzie już wprowadzał nowych produktów do sprzedaży w Europie, nowy smartfon OnePlus N6x nie pojawi się w Polsce.